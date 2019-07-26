 Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

... и победа настанет кругом!
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Памятная доска
...министра культуры
Шоу с элементами политики
Больше фотошопов смотрите здесь
Весь "видео ряд" содран практически один к одному.
Ну, а "фишечки" - это игра актеров, их лица, мимика, интонации
Хотя, иногда задумываюсь - плохо или хорошо, что эти люди(зачастую - великие актеры) не дожили до 2014, не успели наговорить всякой русняцкой ереси. Было бы жалко разочаровываться
А у "великого" Бортко, кроме "Собачьего сердца" ничего стоОящего и не было(((, увы, но правда
Шо то було - мабуть ...
Читала много раз книгу, впервые в институтской "читалке" в 1981, потом еще и еще ..
Каждый раз - разное восприятие.
А что снял Бортко - убил в очередной раз Безруков, все остальные актеры играют СЕБЯ
При каких делах здесь был М.Булгаков?
Кстати, в свое время М.Захаров ( Обыкновенное чудо, Тот самый Мюнтхгаузен, Дом, который построил Свифт, Формула любви, Убить дракона) Брался за "Мастера", но , наверное, понял и остыл
"Убить дракона" Захарова - це сильно. Аж захотілося передивитися
Втім... як то кажуть, на смак та колір фломастери різні.
(Хоча на смак фломастери приблизно однакові - або спиртяка, або якась неприємна хімія).
Точно отражает настоящую действительность...
С понедельника по новой, просьба не опаздывать!
А это:
- результаты выборов. Результаты парламентских выборов! Это же такое событие!
- Петин поход в ГБР
- Вчерашний инцидент с «покушением на автомобиль»
В наступних подіях ніяк не буде тих надутих 73 проц мила...
Інші теж супер !