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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Фоторепортаж
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 Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

... и победа настанет кругом!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик: "Судьба автора будет несладкой"

Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Смотри не перепутай!

Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Суровые годы уходят

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" предлагает ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов

Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Школа Зе!депутата

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Школа Зе!депутата": "Слуга народа" проведет курсы для своих депутатов

Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Мы уже победили?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поддержи украинское": Садовый записал ролик на конопляном поле. ВИДЕО

Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Спорт - залог здоровья

Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Печальная реальность

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты от "Слуги народа" пройдут недельный интенсив в Трускавце

Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Я говорил тебе, - лучше не приходи...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сдаваться не буду", - Кличко о намерениях Зеленского его уволить

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко: Богдан заявил, что я должен согласовывать действия с Вавришем или Ткаченко. ВИДЕО

Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Памятная доска

Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

...министра культуры

Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Шоу с элементами политики

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3139864
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
На фотожабе с Добой засмеялся мефистофельским смехом. Как предложение, может не стоит постить фотожабы из Собачьего сердца?Фильм то отличный, и книга тоже, но Бортко стал настолько упоротым ватонавтом, что противно.
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Умиляюсь я с петековатых, как ни оппонент, так сразу-зебил. А потом внезапно обнаруживают, что и их петекантропами в ответ называют.
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Пусть Вас утешает мысль, что Бортко не был первым режиссером. Фильм "Собачье сердце" был снят в Италии в 1976 Альберто Латтуада
Весь "видео ряд" содран практически один к одному.
Ну, а "фишечки" - это игра актеров, их лица, мимика, интонации
Хотя, иногда задумываюсь - плохо или хорошо, что эти люди(зачастую - великие актеры) не дожили до 2014, не успели наговорить всякой русняцкой ереси. Было бы жалко разочаровываться
А у "великого" Бортко, кроме "Собачьего сердца" ничего стоОящего и не было(((, увы, но правда
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Я Вас умоляю!
Шо то було - мабуть ...
Читала много раз книгу, впервые в институтской "читалке" в 1981, потом еще и еще ..
Каждый раз - разное восприятие.
А что снял Бортко - убил в очередной раз Безруков, все остальные актеры играют СЕБЯ
При каких делах здесь был М.Булгаков?
Кстати, в свое время М.Захаров ( Обыкновенное чудо, Тот самый Мюнтхгаузен, Дом, который построил Свифт, Формула любви, Убить дракона) Брался за "Мастера", но , наверное, понял и остыл
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Я не стверджую, що екранізація ідеальна - але особисто мені в цілому сподобалося (хоча не на 100%). Принаймні на сьогоднішній день найкраща з наявних, інші на аматорському рівні - так, для екранізації цього роману потрібний відповідний рівень спецефектів, і з цим якраз впоралися.
"Убить дракона" Захарова - це сильно. Аж захотілося передивитися
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Майстер та Маргарита це тупо бліда копія та клонування фішок Собачого серця
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Не сказав би. Вплив "Собачого серця" дійсно є, але "копія та клон" - ніт.
Втім... як то кажуть, на смак та колір фломастери різні.
(Хоча на смак фломастери приблизно однакові - або спиртяка, або якась неприємна хімія).
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Как всегда актуально и смешно. Спасибо, поржал👍😄
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Ну тут не в одного зебіла пригорить від такої підбірки.
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Не пригорает. Я даже тебя лайкнул, там глядишь и ЧСВ твоё успокоится)))
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"Кто мы? Слуги народа! ...Что мы будем делать? Мы не знаем!" - Отлично!)) Хорошо, что хоть знают, кто они...
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Відразу, для лизунів соєвої дупи, я не зебіл. Як буде чудити зе-команда - буде видно вже через місяць-два. Та в мене просте питання: що зробили для України за 28 років ті дупотати, які, ніби-то, знали що робити. Ці "знатоки" тільки і робили, що грабували країну. Тому народ їх і "бортонув", на жаль - не всіх.
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мне вот это понравилось....- про прастой нарит, зебилов и их депутатов..
Точно отражает настоящую действительность... Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 661
Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5722
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Психика человека устроена так, что любые свои действия он обосновывает, как позитивные. А любые последствия - как досадные издержки или недоразвитость, например, народа.
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серед нових депутатів сотня вчорашніх безробітних маргіналів без вищої освіти - нео-більшовики як і сто років тому навішали лапші на вуха народові України…
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Я очень сильно извиняюсь за слова на картинке, но так хочется её выложить. Ну а куда еще. если не в этой теме?)) Жизнь такая, что...Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6276
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Ну хоть какая то компенсация порохоботам за неделю унижений
С понедельника по новой, просьба не опаздывать!
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Ты имбецил безмозглый со своим стадом зеприматов и торчком в президентском кресле Украину унижаешь, а не порохоботов, идиот умственнонедоразвитый...
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та шо Їх там вчити... більшість на сайті сиділи і все знають!
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И для закрепления третий раз. Тупая шутка именно на ьретий раз начинает нравиться😂
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Вобше то да..А шо?так что кацапы с зебилами могут не удивляться )
Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5783
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Короче-это последние издыхания..даже нет-вонь-порохни на цензоре.Кстати работу уже нашли -8% вы мои.
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Перекрасятся в ЗЕленый цвет и по прежнему будут шинковать капусту на Цензор ДА!
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дурні та зебіли думкою багатіють © народна мудрість
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Вот мне одно интересно: а когда же появится хоть одна "фотожаба" на барыгу с его 8% дякул? Бутусов, минстецевская пайка еще "не иссякла"? Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4392
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Вообще-то фотожабы должны соответствовать самым резонансным (обсуждаемым) темам неделе

А это:
- результаты выборов. Результаты парламентских выборов! Это же такое событие!

- Петин поход в ГБР

- Вчерашний инцидент с «покушением на автомобиль»
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А оце вже не смішно. Бо єлбасизація Зе - це насправді страшна загроза українському менталітетові та громадянському суспільству.

Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2175
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На майдан вийшли менше 0.1% населення, в АТО відстояли Україну не більше 1.5 % військових і до 15 % волонтерів і тих хто допомагав...

В наступних подіях ніяк не буде тих надутих 73 проц мила...


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Скоро от васи рыбникова свежее гав на Зеленского. Проплачено сами знаете кем. Подсказать? Отдыхающим где-то там.
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