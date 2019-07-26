 Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Экс-глава Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин доставлен на заседание суда.

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Также на заседании присутствуют представители прокуратуры и адвокат Головина.

Дело рассматривает судья Виктория Жовноватюк.

Прокуратура ходатайствует об избрании Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесение залога в размере 23 млн грн.

На данный момент в заседании объявлен перерыв до 16.30 для общения Головина с адвокатом.

Головина доставили на заседание суда.









Судья Жовноватюк.

Защита Головина





Представители прокуратуры.





Головин.









Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее 25 июля НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко. Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина -7 контейнеров с сигаретами. Позже задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении.