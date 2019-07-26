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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Головин (35) суд (22360)

 Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн. ФОТОрепортаж

Соломенский райсуд Киева избирает меру пресечения экс-начальнику Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрию Головину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Экс-глава Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин доставлен на заседание суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении

Также на заседании присутствуют представители прокуратуры и адвокат Головина.

Дело рассматривает судья Виктория Жовноватюк.

Прокуратура ходатайствует об избрании Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесение залога в размере 23 млн грн.

На данный момент в заседании объявлен перерыв до 16.30 для общения Головина с адвокатом.

Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 01

Головина доставили на заседание суда.

Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 02
Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 03
Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 04
Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 05

Судья Жовноватюк.

Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 06

Защита Головина

Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 07
Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 08

Представители прокуратуры.

Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 09
Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 10

Головин.

Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 11
Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 12
Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 13
Прокуратура ходатайствует об избрании экс-начальнику одесской полиции Головину меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 23 млн грн 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее 25 июля НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко. Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина -7 контейнеров с сигаретами. Позже задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении.

Источник: https://censor.net.ua/p3139848
 
 
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А як це так що всього 23 млн. грн, якщо він тільки цигарок-вещдоків продав на кілька мільйонів доларів? Це що жарт чи договорняк? Він заплатить ці гроші і поїде в Крим, де в нього квартира та сім'я, або в Луганськ, де в нього батьки та рідні! Що ви робите ідіоти? Які 23 млн грн????
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Деньги для него, в принципе, небольшие, но поторговаться можно...
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"на век прощайте водка, *ляди.."?

или как обычно спортивная рыбалка..?
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нормально так.... вкрав на 500 млн, заплатив 23 млн і свабодєн
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Плохая практика-выход,под залог.Стать серьезная-пусть привыкает.
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судя по харе - 23 ляма для него "не вопрос"!
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кур...тут від пенсії до пенсії хрен протянеш..а там 23 ляма --як в продуктовий сходити
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При власти, при деньгах и при короне ли,
Судьба людей швыряет как котят...
В.Высоцкий.
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У него такое выражение лица, что ему вообще все п***й, сигареты в зубах не хватает и взрыва на заднем плане.
Интересно увидеть его морду, когда этому Гандону назначат залог 300 млн грн и арест всего имущества ))))))))
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Цветущий вид, а клетка - так, адреналин, перед выходом под залог, нищенский залог...
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