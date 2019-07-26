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 Фоторепортаж, За рубежом
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 Минобороны РФ на выставке о войне в Сирии показало кассетные бомбы, использование которых отрицало. ФОТОрепортаж

Министерство обороны РФ показало на выставке в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот" кассетные бомбы, которые, предположительно, использовали во время войны в Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом говорится в расследовании российской исследовательской группы Conflict Intelligence Team, участники которой посетили выставку.

Макеты бомбовых кассет РБК-500 АО-2,5РТ и РБК-500 ШОАБ-0,5 выставили в павильоне, обозначенном как "Экспозиция вооружения и военной техники, применяемых в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской Республике".

В CIT считают, что макеты бомбовых кассет на выставке фактически доказывают, что "российская авиация использует в том числе и кассетные боеприпасы". Об этом исследовательская группа говорила в своем расследовании 2016 года. В нем утверждалось, что самолеты, находящиеся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, несут бомбовые кассеты разных типов.

Минобороны РФ на выставке о войне в Сирии показало кассетные бомбы, использование которых отрицало 01

Кассетные боеприпасы, в частности, показывали в сюжете телеканала RT о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу на авиабазу Хмеймим в июне 2016 года. Впоследствии телеканал отредактировал сюжет, удалив кадры с бомбами "из соображений безопасности военнослужащего", попавшего на видео. Спустя время RT опубликовал запись в первоначальном виде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия несет ответственность за смерть более 500 мирных жителей в Сирии в последние месяцы, - правозащитники

В Минобороны РФ ранее отрицали, что используют кассетные боеприпасы в Сирии. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков говорил, что на авиабазе Хмеймим таких бомб вообще нет.

Минобороны РФ на выставке о войне в Сирии показало кассетные бомбы, использование которых отрицало 02
Минобороны РФ на выставке о войне в Сирии показало кассетные бомбы, использование которых отрицало 03
Фото: citeam.org

Источник: https://censor.net.ua/p3139819
 
 
 Топ комментарии
 
И что теперь будет?
Неужели карлика отправят в Гаагу?
Может они не случайно показали эти бомбы,а специально,что бы показать как глубоко они имели всех ввиду?
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разные башни кремля,фуле...скрывают друг от друга свои дела...
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И что теперь будет?
Неужели карлика отправят в Гаагу?
Может они не случайно показали эти бомбы,а специально,что бы показать как глубоко они имели всех ввиду?
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та ну...обычная кацапская безалаберность и рукожопость в делах
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разные башни кремля,фуле...скрывают друг от друга свои дела...
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Вы детишек убитых лучше привезли бы.Есть чем похвастать кацапопитекам
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таких сообщений полно в мусульманских медиа...
Московиты не понимают, что придется им расплачиваться крупной монетой, когда придет время..
Резать их будут..., в их же городах...

Минобороны РФ на выставке о войне в Сирии показало кассетные бомбы, использование которых отрицало - Цензор.НЕТ 59 Kavkaz Center @newkc14


·1 ч

#ШАМ. Эта неделя была одна из самых кровавых для сирийских детей. #Русские безжалостно и целенаправленно убивают именно #детей, чтобы подорвать моральный дух #мусульман #сирия #путин #идлиб #хамаМинобороны РФ на выставке о войне в Сирии показало кассетные бомбы, использование которых отрицало - Цензор.НЕТ 3120

Минобороны РФ на выставке о войне в Сирии показало кассетные бомбы, использование которых отрицало - Цензор.НЕТ 5419

Минобороны РФ на выставке о войне в Сирии показало кассетные бомбы, использование которых отрицало - Цензор.НЕТ 2256
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Торговых партнеров ***** больше волнует коррупция в Украине,чем убитые ним дети.
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Ты бы еще пресс релизы ИГИЛа запостил.
И кстати, эти, будут резать украинцев точно также как московитов, никакой разницы.
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Пока не поздно украинцам надо как то от этого отмежеваться.
Что скажешь?
Пусть режут русских и европейцев
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Украина, как государство сейчас не участвует в строительстве нового халифата. Сначала завершится преобразование дряхлой Европы, а потом, в любом случае будет война.
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У нас нейтралитет в этой войне.
Тем более крымские татары мусульмане.
Мв с ними ссориться не хотим.
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Нет никакого нейтралитета, Украину просто не внесли в приоритетный список.
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Не надо нас пугать мнимыми врагами.
У нас есть настоящие,победить которых вы не сильно помогаете.
У вас нейтралитет.
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Я и не пугаю. Это простая реальность.
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В Киеве состоялся первый международный форум "Украина и страны арабского мира" 21.06.2019

Уже сейчас имеется немало примеров арабских инвестиций в Украину и широкого сотрудничества, к которому пришли компания SALIC в агрокомплексе и ГП "Антонов" в авиастроении.

https://interfax.com.ua/news/press-release/595275.html

А в сентябре пройдет потрясающее мероприяти в Кропивницком с 25 по 28 сентября 2019 года. Международная Агропромышленная выставка «Агроэкспо-2019» - крупнейшая специализированная выставка Украины, посвященная агропромышленности и сельскому хозяйству.

Очень много стран приезжает, в том числе арабы). А сколько этих молодых людей учатся в медицинских универах!
Надеюсь всё будет хорошо между нами. ..... Даст Бог, всё будет хорошо...
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Ну, у нас тоже идет сближение с аравийскими монархиями которое еще лет 10 назад нельзя было и предположить.
Кстати, хотите посмотреть на саудовца который приехал в Израиль и как его заплевывают и закидывают стульями другие арабы? ))
https://twitter.com/kann_news/status/1153338391540436997
Арабы они тоже разные.
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ну спасибо Вам за такой прогноз... обрадовали, блин...
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Нормально все будет.
Крымские татары живут в Крыму и мы с ними не воевали.
Теперь мусульмане будут жить в европе.
Будем дружить.
Они нам самсы и хамсы,а мы им горилочку з перцем.
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"22 арабских государств, общее население которых составляет 400 млн человек"

Горилки хватит?). И перца тоже... Лишь бы только порох не пригодился... А хлебом мы всегда делились. И бесплатно тоже.
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Да ладно.
Раша со своим населением вам лучше?
Прелагаете с ними делиться хлебом бесплатно?
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нет-нет... хватит уже, наделились... хлебом, солью... а они нам... Дулю бзе масла. Я так то, как те блондинки, "За мир во всём мире!". Серьёзно)
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Tom B - ОК, держи американцев...



Міноборони РФ на виставці про війну в Сирії показало касетні бомби, використання яких заперечувало - Цензор.НЕТ 225 Буревестник @Burevestnik2016


·16 ч

18+ ВКС РФ наносят мощные авиаудары по гражданским объектам в городе Кафр Рума, Идлиб. Видео явно показывает, что бомбардировкам снова подвергся жилой район: видны разрушенные здания и люди, отчаянно пытающиеся вызволить детей, раненых и тела убитых из-под завалов.
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1154483505381773312



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Проблема в том, что совки в свое время создали для арабов целую индустрию фэйков, для пропаганды. И сейчас эта индустрия работает против них. И я не знаю правда это или очередной арабский фэйк для глупых европейских либералов.
Вот пару примеров.
https://www.youtube.com/watch?v=_nva6J1Re2g

https://www.youtube.com/watch?v=Ryk34flw2lI

https://www.youtube.com/watch?v=xoYDCgAMelo
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я знову ж, в 2966-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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о, и больной SSSчитальщик муравьев тут.
санитар твой о5 пьян?
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твоя справа прочитати, запам`ятати і передати іншим ватнікам: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Наши должны были уже давно доставить туда 2 установки "Ураган", разрядить по "Хмеймиму", а когда орки захватят ПУ, произвести подрыв пары тонн тротила, заранее заложенных в машинах. Потом вместе с Обамой сказать: это не мы, нас там нет.
вот только из-за этого я бы побежал голосовать за Обаму Петка
А так.... пусть и дальше бегает с попами и блеет мантры. И извиняется. И еще раз извиняется. Перед "кем надо" то....
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Я еще такого не видела... чтобы все эти страшные вещи выставлять на всеобщее обозрение, так еще и огромные деньжища тратились на все эти страшные выставки. И детей небось тоже пускают полюбоваться тем, что их родина производит для всего мира...
Это ж как нужно ненавидеть людей! Своих в первую очередь! И если так, то пусть у себя на необъятных территориях их и испытывают! И забором до облаков оградят всех от себя любимых. Хвастуны хреновы.
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Я вже казав що росіяне це недонація?

Нутро болотяне угоро фінське ніколи їх не полишить
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