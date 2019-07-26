 Минобороны РФ на выставке о войне в Сирии показало кассетные бомбы, использование которых отрицало. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом говорится в расследовании российской исследовательской группы Conflict Intelligence Team, участники которой посетили выставку.

Макеты бомбовых кассет РБК-500 АО-2,5РТ и РБК-500 ШОАБ-0,5 выставили в павильоне, обозначенном как "Экспозиция вооружения и военной техники, применяемых в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской Республике".

В CIT считают, что макеты бомбовых кассет на выставке фактически доказывают, что "российская авиация использует в том числе и кассетные боеприпасы". Об этом исследовательская группа говорила в своем расследовании 2016 года. В нем утверждалось, что самолеты, находящиеся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, несут бомбовые кассеты разных типов.

Кассетные боеприпасы, в частности, показывали в сюжете телеканала RT о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу на авиабазу Хмеймим в июне 2016 года. Впоследствии телеканал отредактировал сюжет, удалив кадры с бомбами "из соображений безопасности военнослужащего", попавшего на видео. Спустя время RT опубликовал запись в первоначальном виде.

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В Минобороны РФ ранее отрицали, что используют кассетные боеприпасы в Сирии. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков говорил, что на авиабазе Хмеймим таких бомб вообще нет.





Фото: citeam.org