 На приусадебный участок в Черновицкой области упал дельтаплан, два человека госпитализированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На вызов прибыли врачи скорой медицинской помощи, работники местного отдела полиции и Службы спасения.

Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, и из-за падения получили травмы, врачи немедленно госпитализировали в Заставненскую центральную районную больницу.

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На данный момент личности потерпевших и все обстоятельства выясняются.



Фото: пресс-служба ГСЧС

На месте происшествия работают правоохранительные органы и соответствующие службы.