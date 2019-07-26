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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Черновицкая область (337) ГСЧС (2163)

 На приусадебный участок в Черновицкой области упал дельтаплан, два человека госпитализированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

26 июля около 9:25 ч. на приусадебный участок в селе Погореловка Черновицкой области упал легкомоторный летательный аппарат - дельтаплан, в котором находилось два человека. Увидев это, местные жители сообщили о происшествии соответствующие службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На вызов прибыли врачи скорой медицинской помощи, работники местного отдела полиции и Службы спасения.

На приусадебный участок в Черновицкой области упал дельтаплан, два человека госпитализированы, - ГСЧС 01

Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, и из-за падения получили травмы, врачи немедленно госпитализировали в Заставненскую центральную районную больницу.

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На данный момент личности потерпевших и все обстоятельства выясняются.

На приусадебный участок в Черновицкой области упал дельтаплан, два человека госпитализированы, - ГСЧС 02
Фото: пресс-служба ГСЧС

На месте происшествия работают правоохранительные органы и соответствующие службы.

Источник: https://censor.net.ua/p3139773
 
 
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не похоже это на дельтаплан. Самолетик маленький скорей всего..
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Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, - не верь глазам своим...
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Дельтаплан це "крило Рогалло" , а тут звичайне крило і хвостове оперення . На мотодельтаплані літав Головстєрх Кацапії.
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невольно анекдот вспомнился.
въезжает камаз в сельскую хату. водила смотрит --- на печи старая бабка лежит. Неловко стало и что бы как-то разрядить обстановку, бодрячком так спрашивает: "бабка, а на мацкву куды?"
-- Прямо через кухню
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странная бабка, если б у меня спросили "куды на мацкву" я бы накуй послал...
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Растёт благосостояние украинского народа! На огород на самолёте летают. На присадибну ділянку в Чернівецькій області впав дельтаплан, двох осіб госпіталізовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1548
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Это точно дельтаплан? А может все-таки дирижабль?
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Контрабанду переправляли? Там кордон з румунами - чи не в двох кроках.
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и хозяин участка совершил вызов после того, как скрыл все следы контрабанды...чтобы органы не травмировали, и без того, травмированных
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа приусадебный участок в Черновицкой области упал дельтаплан, два человека госпитализированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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