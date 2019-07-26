 На приусадебный участок в Черновицкой области упал дельтаплан, два человека госпитализированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На вызов прибыли врачи скорой медицинской помощи, работники местного отдела полиции и Службы спасения.
Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, и из-за падения получили травмы, врачи немедленно госпитализировали в Заставненскую центральную районную больницу.
На данный момент личности потерпевших и все обстоятельства выясняются.
На месте происшествия работают правоохранительные органы и соответствующие службы.
въезжает камаз в сельскую хату. водила смотрит --- на печи старая бабка лежит. Неловко стало и что бы как-то разрядить обстановку, бодрячком так спрашивает: "бабка, а на мацкву куды?"
-- Прямо через кухню