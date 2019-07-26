EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
  815  5
Все про:Италия (924) посольство Украины (214) Россия (73435) Маркив (66)

 Российский след: в Итальянском сенате обсудили дело Маркива. ФОТОрепортаж

В Сенате Италии прошел брифинг под названием: "Российский след: дело Виталия Маркива как тревожный звонок для состояния итальянского правосудия".

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает посольство Украины в Италии, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело Маркива стало сигналом предвзятости, идеологизированности и других недостатков итальянской судебной системы", - заявил итальянский адвокат, защитник нацгвардейца Маркива Раффаель Делла Валле.

"Сигналы болезни, озвученные Делла Валле, должны стать предметом особенного внимания всего итальянского общества", - подытожил глава Союза адвокатов-криминалистов Италии Джан Доменико Каяцца.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Российский след: в Итальянском сенате обсудили дело Маркива 01
Российский след: в Итальянском сенате обсудили дело Маркива 02
Российский след: в Итальянском сенате обсудили дело Маркива 03
Российский след: в Итальянском сенате обсудили дело Маркива 04

Источник: https://censor.net.ua/p3139753
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А к чему тут "российский след"?
Ведь Маркив украинец.
 показать весь комментарий
 
а притом что ты лишнехромосомный путлеровец...
 показать весь комментарий
 
 
у него двойное гражданство, он так же имеет итальянский паспорт
 показать весь комментарий
 
Хорошо хоть потом отпустят. Но Климкин - обосрался по уши. Блогер на Сайт ЮА все разложил по полочкам. Климкин = говно. Или кацап. Ой.... Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа - Цензор.НЕТ 8818
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРоссийский след: в Итальянском сенате обсудили дело Маркива. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх