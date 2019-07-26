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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Житомирщина (702) захоронения (62) память (912) репрессии (2041) СССР (699)

 "Заколоты штыками, проколоты саблями": на Житомирщине нашли массовое захоронение 170 жертв большевистского террора, около 120 из них дети. ФОТОрепортаж

В Житомирской области, вблизи села Шумск, исследователи обнаружили массовое захоронение гражданских людей. Их убили около ста лет назад. Внимание, новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой.

За неделю поисковики эксгумировали останки 29 человек. Всего на этой территории нашли останки более 170 убитых, рассказал Громадскому радио председатель ОО "Историко-патриотическое объединение "Пошук" Александр Ловинюк, передает Цензор.НЕТ.

"Позвонили ребята, которые занимаются поиском монет, сказали, что искали монеты и наткнулись на кости. Мы оперативно приехали. То, что увидели, когда начали копать, это был ужас просто. Они заколоты штыками, проколоты саблями, топорами. Там такие повреждения - кости перерублена пополам, на голове от сабель удары, где за раз не убили, добивали, виски пробиты. Очень много детей. Из 170 человек - около 120 наверное дети. Дети разного возраста, начиная от грудных и заканчивая такими 13-15 лет", - рассказал поисковик.

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Заколоты штыками, проколоты саблями: на Житомирщине нашли массовое захоронение 170 жертв большевистского террора, около 120 из них дети 01
Заколоты штыками, проколоты саблями: на Житомирщине нашли массовое захоронение 170 жертв большевистского террора, около 120 из них дети 02
Заколоты штыками, проколоты саблями: на Житомирщине нашли массовое захоронение 170 жертв большевистского террора, около 120 из них дети 03
Заколоты штыками, проколоты саблями: на Житомирщине нашли массовое захоронение 170 жертв большевистского террора, около 120 из них дети 04
Заколоты штыками, проколоты саблями: на Житомирщине нашли массовое захоронение 170 жертв большевистского террора, около 120 из них дети 05
Заколоты штыками, проколоты саблями: на Житомирщине нашли массовое захоронение 170 жертв большевистского террора, около 120 из них дети 06
Заколоты штыками, проколоты саблями: на Житомирщине нашли массовое захоронение 170 жертв большевистского террора, около 120 из них дети 07
Заколоты штыками, проколоты саблями: на Житомирщине нашли массовое захоронение 170 жертв большевистского террора, около 120 из них дети 08
Заколоты штыками, проколоты саблями: на Житомирщине нашли массовое захоронение 170 жертв большевистского террора, около 120 из них дети 09
Заколоты штыками, проколоты саблями: на Житомирщине нашли массовое захоронение 170 жертв большевистского террора, около 120 из них дети 10
Заколоты штыками, проколоты саблями: на Житомирщине нашли массовое захоронение 170 жертв большевистского террора, около 120 из них дети 11

Краевед Александр Тарабукин добавляет: "На мой взгляд, с точки зрения археологической, то большая часть этих захоронений, это действительно жертвы каких-то событий, очень ужасных, трагических, они погибли насильственной смертью и их застыпали землей, чтобы никто даже не знал и не догадывался об этом".

По мнению исследователей трагедия произошла 100 лет назад и массовое убийство гражданского населения связано с отрядами продотрядов, которые помогали устанавливать советскую власть в Украине: жителей сел брали в заложники, чтобы заставить отдавать продовольствие.

По остаткам черепов и зубам исследователи обнаружили, что все погибшие - женщины, дети и мужчины пожилого возраста.

"Первоначальная версия, которую мы предположили, что это жертвы большевистского террора. Она подтвердились и документально. Были найдены в архивах документы, докладные записки, которые писало местное ЧК в Киев наверх по поводу бесчинства продотряда на территории села Большой Шумск. Датируются эти записки декабрем 1919 - январем 1920 года. Большевики отбирали все, что они заработали, поэтому, естественно, люди брались за оружие, женщины этого делать не могли, женщины оставались дома, мужчины шли воевать. Но пришли коммунисты и забрали в заложники. Все, кто не сдал оружие, или не сдал продовольствия, они все были вот здесь", - отмечает председатель ОО "Историко-патриотическое объединение "Пошук" Александр Ловинюк.

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Поисковик Андрей Савчук добавляет: погибшие люди, вероятно, были заложниками - их удерживали, чтобы уменьшить сопротивление селян: "Они одновременно не могли погибнуть и в мирной жизни. По признакам, которые на костях были обнаружены, они погибли очень жестоко от различного рубящнго или колющего оружия. Люди были заложниками, которые брались большевиками для того, чтобы мужчины этих семей, воевавших против большевиков и установления советской власти, прекратили сопротивляться. Или же для того, чтобы заставить селян сдавать как можно больше продовольствия".

Сейчас поисковые работы продолжаются, историки также общаются со старожилами, которые могли бы слышать что-то об этой трагедии. Впоследствии исследователи планируют перезахоронить погибших на кладбище в селе Сингуры, а на месте массового убийства установить дубовый крест.

Источник: https://censor.net.ua/p3139744
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, есть ещё желающие проголосовать за комми и вернуться в ссср?
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полно, весь дамбасс и 90% пенсионеров в остальной Украине.
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А у нас 73% за примирение с москалями...
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Ну, есть ещё желающие проголосовать за комми и вернуться в ссср?
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полно, весь дамбасс и 90% пенсионеров в остальной Украине.
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Какие исторические сведения того времени ни возьми,
натыкаешься на
еврейские имена чекистов.
И это не случайно. В Одессе - Горожанин (Кудемский),
Гришин (Клювгант), Ровер. В Киеве - Ремовер, Розанов (Розенблат), Соколов
(Шостак), Бувштейн, в Харькове - Абугов, Дагин, Даганский, Мазо, Островский,
Португейс, Шаров (Шавер), Фельдман, Иесель Манькин. В Николаеве - Алехин
(Смоляров), Вайнштейн, Спектор. В Украине и в Крыму - Гай (Штоклянд), Дмитриев
(Плоткин), Говлич (Говбиндер), Зеликман.
И вне бывшей "черты оседлости" ситуация была такая же. В Твери
- Ревекка Палестинская, на Урале - Гольдман, в Симбирске - Вольский (Левин), в
Самаре - Визель, Рейхман, в Саратове - Дейч, в Курске - Волков (Вайнер),
Каминский, в Перми и Вятке - Берман, в Пскове и Новгороде - Пассов, в Воронеже
- Рапопорт, в Архангельске _ Кацнельсон, даже в Сибири - Бак, Южный, Берманы
(оба брата), в Туркестане - Гержот, Диментман, Каплан, Слуцкий, в Самарканде -
Паукер,
26.03.2013
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Да там все поучаствовали, чего уж там...Убийцы, просто с разными фамилиями, и делить по нац.признаку наверное смысла нет.
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Усі хто одягав чорну шкірянку,клав до кишені маузер - ставав під червоні знамена вбивць...
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для йюдеїв переворот був соціальним ліфтом, тому вони так старались
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да до хрена их, блин, они про такое не знают и, самое главное, знать не хотят...
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Пока у пенсионеров пенсия в 2 раза меньше прожиточного минимума, то за УССР они проголосуют все.
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Так. Це більшість виборців ЗЕ та Слуги руSSкава народа.
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І потомки цих бальшевіков сьогодні спокійно живуть в Україні
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Та більшість бальшевіков якраз не з України було...
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так, але, на місці винищених українців, вони і залишилися
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Местная голодрань в продотряды пошла, эти особенно зверствовали забирали последнее, моя мама и тетка очевидцы были.
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Собственно, в 2014-м на Донбасе было то же самое.

И как-то так получалось, что зажиточными оба раза были украинцы, а голодрань - кацапами.
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А ничего что падлошенко 5 лет толкал Украину в таежный союз ослабляя её изнутри
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Доказательства в студитю!!!
Вы ЗЕленобобы тупые только п..ть умеете!
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Доказательство _вымирающая Украина, убитая экономика, нагнутая раком армия(многочисленные котлы, отвод тяжёлого вооружения с линии фронта, взорваные арт склады итд и тп, это все не без воли парашенко)
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Все это через пол года отлично подойдет ЗЕленобобе...
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Иди лечись. Неужели в голове тараканы у Вас тоже больные?
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Гулаг - Главное Управление лагерей-изобретение Бланка-Ульянова-ленина и
усовершенствовал рабский труд миллионов эфрей - ДЕРИБАС.
Надо помнить молодому поколению историю
военного переворота 25 октября1917 года . При штурме Зимнего Дворца погибло 4 матроса .
Один сорвался с мраморной лестницы, два само застрелились и один напился коньяка до белой горячки .ЕВРЕИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ЛАГЕРЕЙ И ПОСЕЛЕНИЙ НКВД.
Комисары Госбезопасности 1-го ранга:
* Агранов Я. С. -- Зам. Наркома В.Д. СССР.
-- Балицкий В, А. -- Нарком В. Д. УССР.
-- Дерибас Т. Г. -- Начальник Дальневосточного Управления
НКВД.
* Прокофьев Г. Е. -- Зам. Наркома В. Д. СССР.
* Реденс С. Ф. -- Начальник Московского Управления НКВД
* Заковский Л. М. -- Начальник Ленинградского Управления
НКВД.
Комиссары Госбезопасности II ранга:
• Гая М. С. -- Начальник Особого отдела ГУБГ НКВД СССР.
-- Гоглидзе С. А. -- Нарком В. Д. ЗСФР.
* Залкис Л. В. -- Начальник управления НКВД Казахской АССР.
* Каценельсон -- Зам. Наркома В, Д. УССР.
-- Карлсон К. М. -- Начальник Харьковского Управления НКВД.
* Леплевский -- Нарком В. Д. БССР.
Молчанов Г. А. -- Начальник Спецотдела НКВД СССР.
* Миронов Я. Г, -- Начальник Эконом. Отдела НКВД СССР.
* Паукер Б. В. -- Начальник Оперативного Отдела НКВД СССР.
* Слуцкий А. -- Начальник Иностранного Отдела НКВД СССР.
* Шанин А. И. -- Начальник Транспортного Отдела НКВД СССР.
* Вельский А. И. -- Начальник Главного Управления Р К.
Милиции.-- Пилар Р. А. -- Начальник Саратовского Управления НКВД.
в НКВД состояли евреи:
* Фриновский, Комкор -- Зам. Наркома В. Д. и команд
пограничн. войсками.

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Вас что-то не туда понесло, усовершенствовал лагеря отнюдь не Дерибас (он к тому моменту лет двести как помер). Был там такой, Френкель, издавал до войны в Одессе газету Копейка, дальше сами погуглить об этом персонаже.
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Именно ДЕРИБАС предложил с Дальнего востока - тогдашнего Бама применять
даровой труд заключенных...
Френкель это уже позже ..
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Не надо киздеть, пожалуйста. А вот на счет опзж- вот эти да. И воскрешение медведчука - это единоличная "победа" пети порошенко.Это он его достал из сундука, отряхнул нафталин, помыл, накормил, еще и бабла дал( весь автогаз под медведчуком). И вот это опзж но всем областям на 2- 3 месте.( не считаю лугандонию- там вообще полная победа). И кому за это спасибо? пете. И только пете. К тому же за пять лет это шоколадное чмо только наживалось на войне, на финансах, на энергоносителях.
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ТАК ПОПРОСИТЕ ВАШЕГО ЗЕ ПОСАДИТЬ МЕДВЕДЧУКА!))))
Бо вы только балаболить умеете!)))
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не-не, зе теперь вынужден будет вступить с медведчуком в коалицию, ведь предатель петя не оставил ему другого выбора
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Что ты звиздиш для слабоумных ,хотя и сам далеко не уплыл !!!
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что ты звиздиш для слабоумных ,хотя и сам далеко не уплыл!
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Для голосовавших за "жоппоплатформу" с ихними обнимашками с "братушками" это в порядке вещей.
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І от наш мудрий нарід віддав знов всю владу Жителям Иорданської ДолиниАМ.
Історія жорстокий учитель, вона повторює невивчені уроки.
Готуйтеся!
Хто має вуха, нехай чує.
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Кто там ещё свистит против декомунизации?
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73% хотят жить нормально и им плевать, как этот строй будет называться социализм или капитализм.
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ну да, именно так. им плевать. они хотят.
правда в их действиях отсутствует логика, понимание причинно-следственных связей между их голосованием и хорошей жизнью, но то такое. хотеть не вредно.
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комуняк - на гілляку, усіх..., не было покаяния, и не было названо красное - красным, а белое - белым...поэтому еще и сейчас остаются любители товарищей ленина , сталина и прочих "товарищей"..., а тыкать бы этих любителей мордами в такие находки, чтобы вылечить от любви к катам навечно...
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да, это ужасно. особенно дети... но писать "большевистского террора" без доказательств нельзя. это могут оказаться жерты польской армии или германской - немцы в 1918 села грабили не церемонясь.
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ерунда, это типичный комуняцкий почерк. да и написано же в статье, что подтверждается документально.
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Для справки про почерк. Немцы при массовых казнях копали рвы и укладывали трупы штабелями. Советы выкапывали яму и просто сбрасывали.
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я думаю при необходимости советы могли скопировать любой почерк. ну и речь идет о 1920 годах, а не о 2МВ
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армия не воевала с детьми и женщинами, не надо цитировать советские учебники, это только красная армия - "освободителей" массово насиловала гражданское население Европы...
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комунізм має бути прирівняний до фашизму і тероризму законодавчо
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Московия по уничтожала , часть вывезла в рабство украинцев, часть запугала и переманила на свою сторону сделав их ручными,потому сейчас видим как внуки правнуки головкой крутят то в сторону Московии,то в ЕС и эта неопределённость держит украинское государство в подвешенном состоянии и народом таким легко управлять случайными,которые не сильно верят в Украину как в государство.
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https://censor.net.ua/forum/2467505/rasstrely_evreyiskimi_rotami_sel_ukrainy__kak_e

Да , нет

там наверное кожанки товагища ТРОЦКОГО (Бронштейна)

погуляли .
Расстрелы еврейскими ротами сел Украины - как это было..
""""Первоначально во главе ИЦЛ стояли Меир Берлин и Израиль Коках, а с 1943 года - Менахем Бегин, который "вдохнул в нее жизнь". К ИЦЛ примкнула Betar.

Бегин считал необходимым путем самых радикальных мер претворять в жизнь Билтморскую программу, требовавшую создания еврейского государства на всей подмандатной Палестине. Эта программа была одобрена на конференции Сионистских организаций Америки с участием представителей движения из других стран, состоявшейся в нью-йоркском отеле "Билтмор", отсюда ее название. Основным автором программы был Д. Бен Гурион.

12 февраля 1944 года в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе были взорваны английские эмиграционные ведомства, мешавшие выезду евреев в Палестину. Через две недели в тех же городах взлетели на воздух конторы налоговых служб. Погибло шесть британских чиновников и два террориста.
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Симоненко и КПУ хотят через суд отменить приказ Минюста закон о декоммунизации...
Хотим повторить ?
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Это ВЕРСИЯ, а толком никто не узнает. Как то так. Прямых доказательств нет, надо быть справедливыми.
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тела, документы - вот уже и прямые доказательства.
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В тех документах нет доказательств массового убийства. Это предположение на основании документов. Так считает Ливинюк.
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ну так это первый этап. найдут еще документы, возможно показания свидетелей, проведут еще экспертизу останков. а так очевидно, что это коммунистические твари совершили. зверье
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В политическом противостоянии категория справедливости не уместна, это не спор между уважающими друг друга людьми в поисках истины.
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На початку минулого століття,українців було більше 80 млн.,після жидо-більшовиків залишилось 52,скільки залишиться після хабадників???жидівський геноцид українців успішно продовжується!
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пригласить международных экспертов криминалистов
снять документальный фильм о расследовании
презентовать его на всех международных исторических форумах
зафиксировать этот факт в школьных учебниках истории
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Если хотите напугать большевиками - куча открытых архивных документов о репрессиях, без всяких неоднозначностей.
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Муравьёв за харчами приезжал? как там мумия мавзалейная писала Муравьеву приказ - нам нужен уголь сахар и хлеб, кацапы шоб вы здохли.
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если быть исторически верным, основываясь на фактах геноцида той поры -
то русско-еврейский....
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Тогда такие творились дела,что кто кого зарубил знает только Господь Бог ,белые,красные ,немцы,поляки,,махновцы,петлюровцы,куча всяких банд и т,д...
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массовыми убийствами женщин и детей страдали только коммуняки
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Может не большевики, а гайдамаки? Пусть потерпевших допросят и все встанет на свои места: уже волынь-полынь поляки распробовпли!
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И после таких находок пан Богдан будет заявлять, что символику тоталитарных режимов можно разрешать, если зазомбированое население проголосует? И памятники этим тиранам ставить, всяким Жуковым и прочему сброду? Ещё и Симоненко апелляцию подал по запрету Коммунистической партии в Украине?
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І скажіть ЧОМУ комуністичний режим не замуджено ?!
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Украине нужно требовать от всех международный организаций об доступе к архивам НКВД и их рассекречиванию, народ должен знать правду о деятельности кровавой КПСС и всех, кто выполнял эти преступления.
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Підтримуйте й дальше масковський патріархат, прихвостні кацапсько-більшовистської бидлоти.
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Шефиры с рабиновичами не желают нам это как-то прокомментировать?Или,все будет про зверства бандеровцев?Надо понимать,что Нюрнберга по Красному Террору и большевизму в ближайшее время ждать не приходится?
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В Украине слишком мало информации для общественности о преступлениях "братского народа" во все времена, ни в школьных учебниках, ни в регулярной прессе эта тема не обсуждается в полной мере, ни в любимом всеми телевизоре.
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По Судьбе , потомков этих большевиков должна быть постичь аналогичная участь. Поэтому многие из них погибли в войнах.
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Там ещё Будённый со своими бандами шастал.Вообще-то это дело СБУ.Любые останки эксгумировать,документировать ,искать следы изуверов. Следы непременно найдутся.
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Каждый, кто защищает памятники большевикам, берет на себя часть вины за их злодеяния и приносит в свой дом Горе, через несчастные случаи и болезни.
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Ану нагадайте хто у ЧК заправляв, представники якого народу? Коротка пам'ять в українців
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С ними частично расправились потом немцы. Небыло бы репресий большевиков, небыло бы войны.
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Сталин знал толк в принуждении к рабству. Выморив миллионы, заставить остальных весело вевать за свои ошейники и цепи.... Удивительно.
Как в Виннице - перебили орки кучу людей, ночью зарыли в парке и ..... открыли на этом месте качели для детей( "Заколоті багнетами, проколоті шаблями": на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти - Цензор.НЕТ 5889 )
Они не зря боролись с Яхве, так как переняли некоторые методы. А стадо.... стадо не меняется.
Ну, я скорблю и все дела, но непонятно - почему наши после этого не гнали эту заразу на Камчатку. Вместе хоть с немцами, хоть с чеченцами. У нас ведь миллионы царских солдиков было. С опытом войны против братьев-немцев(ну, царек же был кузеном Вилли-кайзерка).
И теперь кацапы гы-гыкают и издевательски приглашают опять в это кровавое болото....
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а от куда знают что большевиков они что иследовали возраст костей или на глаз определили..чет не вижу там буденовок саопогов наганов маузеров
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https://nkvd.memo.ru/index.php/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Західна Україна стикнулась з "Руським миром" після 1939 року, але виконавці були теж з тої самої не християнської нацменшини - юди.
Треба на житомирщині побудувати пентеон і вибити на стіні прізвища кожного вбитого.
Але напевно нащадки ЧК-НЕВДістів, що прийшли до влади цим перейматись не будуть.
Тому цей пантеон потрібно буде бідувати на народні кошти - це буде прояв національної свідомості, адже це буде чергове свідчення війни - яку вела ОРДА з Україною.
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100 лет россия уничтожает украинское население, заселяя опустевшие дома своим быдлом, которые теперь нам рассказывают об ущемлении руського языка
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Заколоты штыками, проколоты саблями": на Житомирщине нашли массовое захоронение 170 жертв большевистского террора, около 120 из них дети. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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