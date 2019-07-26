 "Заколоты штыками, проколоты саблями": на Житомирщине нашли массовое захоронение 170 жертв большевистского террора, около 120 из них дети. ФОТОрепортаж

За неделю поисковики эксгумировали останки 29 человек. Всего на этой территории нашли останки более 170 убитых, рассказал Громадскому радио председатель ОО "Историко-патриотическое объединение "Пошук" Александр Ловинюк, передает Цензор.НЕТ.

"Позвонили ребята, которые занимаются поиском монет, сказали, что искали монеты и наткнулись на кости. Мы оперативно приехали. То, что увидели, когда начали копать, это был ужас просто. Они заколоты штыками, проколоты саблями, топорами. Там такие повреждения - кости перерублена пополам, на голове от сабель удары, где за раз не убили, добивали, виски пробиты. Очень много детей. Из 170 человек - около 120 наверное дети. Дети разного возраста, начиная от грудных и заканчивая такими 13-15 лет", - рассказал поисковик.

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Краевед Александр Тарабукин добавляет: "На мой взгляд, с точки зрения археологической, то большая часть этих захоронений, это действительно жертвы каких-то событий, очень ужасных, трагических, они погибли насильственной смертью и их застыпали землей, чтобы никто даже не знал и не догадывался об этом".

По мнению исследователей трагедия произошла 100 лет назад и массовое убийство гражданского населения связано с отрядами продотрядов, которые помогали устанавливать советскую власть в Украине: жителей сел брали в заложники, чтобы заставить отдавать продовольствие.

По остаткам черепов и зубам исследователи обнаружили, что все погибшие - женщины, дети и мужчины пожилого возраста.

"Первоначальная версия, которую мы предположили, что это жертвы большевистского террора. Она подтвердились и документально. Были найдены в архивах документы, докладные записки, которые писало местное ЧК в Киев наверх по поводу бесчинства продотряда на территории села Большой Шумск. Датируются эти записки декабрем 1919 - январем 1920 года. Большевики отбирали все, что они заработали, поэтому, естественно, люди брались за оружие, женщины этого делать не могли, женщины оставались дома, мужчины шли воевать. Но пришли коммунисты и забрали в заложники. Все, кто не сдал оружие, или не сдал продовольствия, они все были вот здесь", - отмечает председатель ОО "Историко-патриотическое объединение "Пошук" Александр Ловинюк.

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Поисковик Андрей Савчук добавляет: погибшие люди, вероятно, были заложниками - их удерживали, чтобы уменьшить сопротивление селян: "Они одновременно не могли погибнуть и в мирной жизни. По признакам, которые на костях были обнаружены, они погибли очень жестоко от различного рубящнго или колющего оружия. Люди были заложниками, которые брались большевиками для того, чтобы мужчины этих семей, воевавших против большевиков и установления советской власти, прекратили сопротивляться. Или же для того, чтобы заставить селян сдавать как можно больше продовольствия".

Сейчас поисковые работы продолжаются, историки также общаются со старожилами, которые могли бы слышать что-то об этой трагедии. Впоследствии исследователи планируют перезахоронить погибших на кладбище в селе Сингуры, а на месте массового убийства установить дубовый крест.