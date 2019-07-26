 "Заколоты штыками, проколоты саблями": на Житомирщине нашли массовое захоронение 170 жертв большевистского террора, около 120 из них дети. ФОТОрепортаж

За неделю поисковики эксгумировали останки 29 человек. Всего на этой территории нашли останки более 170 убитых, рассказал Громадскому радио председатель ОО "Историко-патриотическое объединение "Пошук" Александр Ловинюк, передает Цензор.НЕТ.
"Позвонили ребята, которые занимаются поиском монет, сказали, что искали монеты и наткнулись на кости. Мы оперативно приехали. То, что увидели, когда начали копать, это был ужас просто. Они заколоты штыками, проколоты саблями, топорами. Там такие повреждения - кости перерублена пополам, на голове от сабель удары, где за раз не убили, добивали, виски пробиты. Очень много детей. Из 170 человек - около 120 наверное дети. Дети разного возраста, начиная от грудных и заканчивая такими 13-15 лет", - рассказал поисковик.
Краевед Александр Тарабукин добавляет: "На мой взгляд, с точки зрения археологической, то большая часть этих захоронений, это действительно жертвы каких-то событий, очень ужасных, трагических, они погибли насильственной смертью и их застыпали землей, чтобы никто даже не знал и не догадывался об этом".
По мнению исследователей трагедия произошла 100 лет назад и массовое убийство гражданского населения связано с отрядами продотрядов, которые помогали устанавливать советскую власть в Украине: жителей сел брали в заложники, чтобы заставить отдавать продовольствие.
По остаткам черепов и зубам исследователи обнаружили, что все погибшие - женщины, дети и мужчины пожилого возраста.
"Первоначальная версия, которую мы предположили, что это жертвы большевистского террора. Она подтвердились и документально. Были найдены в архивах документы, докладные записки, которые писало местное ЧК в Киев наверх по поводу бесчинства продотряда на территории села Большой Шумск. Датируются эти записки декабрем 1919 - январем 1920 года. Большевики отбирали все, что они заработали, поэтому, естественно, люди брались за оружие, женщины этого делать не могли, женщины оставались дома, мужчины шли воевать. Но пришли коммунисты и забрали в заложники. Все, кто не сдал оружие, или не сдал продовольствия, они все были вот здесь", - отмечает председатель ОО "Историко-патриотическое объединение "Пошук" Александр Ловинюк.
Поисковик Андрей Савчук добавляет: погибшие люди, вероятно, были заложниками - их удерживали, чтобы уменьшить сопротивление селян: "Они одновременно не могли погибнуть и в мирной жизни. По признакам, которые на костях были обнаружены, они погибли очень жестоко от различного рубящнго или колющего оружия. Люди были заложниками, которые брались большевиками для того, чтобы мужчины этих семей, воевавших против большевиков и установления советской власти, прекратили сопротивляться. Или же для того, чтобы заставить селян сдавать как можно больше продовольствия".
Сейчас поисковые работы продолжаются, историки также общаются со старожилами, которые могли бы слышать что-то об этой трагедии. Впоследствии исследователи планируют перезахоронить погибших на кладбище в селе Сингуры, а на месте массового убийства установить дубовый крест.
натыкаешься на
еврейские имена чекистов.
И это не случайно. В Одессе - Горожанин (Кудемский),
Гришин (Клювгант), Ровер. В Киеве - Ремовер, Розанов (Розенблат), Соколов
(Шостак), Бувштейн, в Харькове - Абугов, Дагин, Даганский, Мазо, Островский,
Португейс, Шаров (Шавер), Фельдман, Иесель Манькин. В Николаеве - Алехин
(Смоляров), Вайнштейн, Спектор. В Украине и в Крыму - Гай (Штоклянд), Дмитриев
(Плоткин), Говлич (Говбиндер), Зеликман.
И вне бывшей "черты оседлости" ситуация была такая же. В Твери
- Ревекка Палестинская, на Урале - Гольдман, в Симбирске - Вольский (Левин), в
Самаре - Визель, Рейхман, в Саратове - Дейч, в Курске - Волков (Вайнер),
Каминский, в Перми и Вятке - Берман, в Пскове и Новгороде - Пассов, в Воронеже
- Рапопорт, в Архангельске _ Кацнельсон, даже в Сибири - Бак, Южный, Берманы
(оба брата), в Туркестане - Гержот, Диментман, Каплан, Слуцкий, в Самарканде -
Паукер,
26.03.2013
И как-то так получалось, что зажиточными оба раза были украинцы, а голодрань - кацапами.
Вы ЗЕленобобы тупые только п..ть умеете!
усовершенствовал рабский труд миллионов эфрей - ДЕРИБАС.
Надо помнить молодому поколению историю
военного переворота 25 октября1917 года . При штурме Зимнего Дворца погибло 4 матроса .
Один сорвался с мраморной лестницы, два само застрелились и один напился коньяка до белой горячки .ЕВРЕИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ЛАГЕРЕЙ И ПОСЕЛЕНИЙ НКВД.
Комисары Госбезопасности 1-го ранга:
* Агранов Я. С. -- Зам. Наркома В.Д. СССР.
-- Балицкий В, А. -- Нарком В. Д. УССР.
-- Дерибас Т. Г. -- Начальник Дальневосточного Управления
НКВД.
* Прокофьев Г. Е. -- Зам. Наркома В. Д. СССР.
* Реденс С. Ф. -- Начальник Московского Управления НКВД
* Заковский Л. М. -- Начальник Ленинградского Управления
НКВД.
Комиссары Госбезопасности II ранга:
• Гая М. С. -- Начальник Особого отдела ГУБГ НКВД СССР.
-- Гоглидзе С. А. -- Нарком В. Д. ЗСФР.
* Залкис Л. В. -- Начальник управления НКВД Казахской АССР.
* Каценельсон -- Зам. Наркома В, Д. УССР.
-- Карлсон К. М. -- Начальник Харьковского Управления НКВД.
* Леплевский -- Нарком В. Д. БССР.
Молчанов Г. А. -- Начальник Спецотдела НКВД СССР.
* Миронов Я. Г, -- Начальник Эконом. Отдела НКВД СССР.
* Паукер Б. В. -- Начальник Оперативного Отдела НКВД СССР.
* Слуцкий А. -- Начальник Иностранного Отдела НКВД СССР.
* Шанин А. И. -- Начальник Транспортного Отдела НКВД СССР.
* Вельский А. И. -- Начальник Главного Управления Р К.
Милиции.-- Пилар Р. А. -- Начальник Саратовского Управления НКВД.
в НКВД состояли евреи:
* Фриновский, Комкор -- Зам. Наркома В. Д. и команд
пограничн. войсками.
даровой труд заключенных...
Френкель это уже позже ..
Бо вы только балаболить умеете!)))
Історія жорстокий учитель, вона повторює невивчені уроки.
Готуйтеся!
Хто має вуха, нехай чує.
правда в их действиях отсутствует логика, понимание причинно-следственных связей между их голосованием и хорошей жизнью, но то такое. хотеть не вредно.
Да , нет
там наверное кожанки товагища ТРОЦКОГО (Бронштейна)
погуляли .
Расстрелы еврейскими ротами сел Украины - как это было..
""""Первоначально во главе ИЦЛ стояли Меир Берлин и Израиль Коках, а с 1943 года - Менахем Бегин, который "вдохнул в нее жизнь". К ИЦЛ примкнула Betar.
Бегин считал необходимым путем самых радикальных мер претворять в жизнь Билтморскую программу, требовавшую создания еврейского государства на всей подмандатной Палестине. Эта программа была одобрена на конференции Сионистских организаций Америки с участием представителей движения из других стран, состоявшейся в нью-йоркском отеле "Билтмор", отсюда ее название. Основным автором программы был Д. Бен Гурион.
12 февраля 1944 года в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе были взорваны английские эмиграционные ведомства, мешавшие выезду евреев в Палестину. Через две недели в тех же городах взлетели на воздух конторы налоговых служб. Погибло шесть британских чиновников и два террориста.
Хотим повторить ?
снять документальный фильм о расследовании
презентовать его на всех международных исторических форумах
зафиксировать этот факт в школьных учебниках истории
то русско-еврейский....
Как после геноцида украинцев во время Голодомора, их опустевшие дома заселяли русскими
Как в Виннице - перебили орки кучу людей, ночью зарыли в парке и ..... открыли на этом месте качели для детей( )
Они не зря боролись с Яхве, так как переняли некоторые методы. А стадо.... стадо не меняется.
Ну, я скорблю и все дела, но непонятно - почему наши после этого не гнали эту заразу на Камчатку. Вместе хоть с немцами, хоть с чеченцами. У нас ведь миллионы царских солдиков было. С опытом войны против братьев-немцев(ну, царек же был кузеном Вилли-кайзерка).
И теперь кацапы гы-гыкают и издевательски приглашают опять в это кровавое болото....
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Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939
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Треба на житомирщині побудувати пентеон і вибити на стіні прізвища кожного вбитого.
Але напевно нащадки ЧК-НЕВДістів, що прийшли до влади цим перейматись не будуть.
Тому цей пантеон потрібно буде бідувати на народні кошти - це буде прояв національної свідомості, адже це буде чергове свідчення війни - яку вела ОРДА з Україною.