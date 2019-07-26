 На территории Нежинского жиркомбината произошел масштабный пожар: огонь ликвидирован, жертв нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"25 июля в 18:00 в г. Нежин по ул. Прилуцкой, 2 на территории Нежинского жиркомбината возник пожар в складском здании с подсолнечной шелухой (около 17 т) на площади 2 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Сообщается, что к тушению пожара привлекались 10 ед. техники и 33 чел., из них от ГСЧС 9 ед. техники, 31 чел. л/с. и вертолет МИ-8 с водосливным устройством (осуществлено 9 сбросов 22,5 т воды).

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В 01:25 пожар ликвидирован.





Фото: пресс-служба ГСЧС