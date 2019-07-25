 Арсенал оружия обнаружен в тайнике на Донетчине, - пресс-центр ООС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "25 июля, во время осмотра территории завода по изготовлению биотоплива в селе Михайловка, Донецкой области работники ГУНП Сумской и Донецкой области, а также СБУ изъяли арсенал боеприпасов. На указанной территории были обнаружены боевые патроны к автоматическому оружию.

Также, во время следующих поисковых мероприятий были обнаружены 2 гранаты Ф-1 с запалами, две мины со взрывателямы, РПГ и пакет с патронами около 500 - 600 шт. Осмотр прекращен до прибытия взрывотехников".

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