EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, За рубежом
  1232  27
Все про:Болгария (343) Госпогранслужба (3383) подделка (224) Польша (4839) сигареты (631) украинцы (2994) заробитчане (348)

 Украинцев заставляли работать на нелегальных сигаретных фабриках в Польше и Болгарии. ФОТОрепортаж

Госпогранслужба вместе с международной группой правоохранителей разоблачила нелегальные табачные фабрики на территории Польши и Болгарии. На обоих "предприятиях" принудительно трудились украинцы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

Польскую фабрику по производству поддельных сигарет обнаружили неподалеку от Катовице.

"На этом незаконном производстве изготавливали фальсификат под видом известного мирового табачного бренда. Во время операции правоохранители задержали организатора сделки - гражданина Польши. Также, на фабрике обнаружили 11 граждан Украины, которые были принудительно привлечены к производству сигарет", - сообщили в Госпогранслужбе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Семье украинца, которого работодатель бросила умирать в лесу в Польше, собрали более 4 млн гривен

Еще одну такую "фирму" обнаружили в Болгарии, в районе Пловдива.

"На месте задержаны трое организаторов противоправной деятельности, которые являются гражданами Болгарии, а также семь граждан Украины и одного гражданина Молдовы, которые также принудительно удерживались в качестве работников", - добавили пограничники.

По обоими случаям идет следствие.

Также читайте: В Эстонии работодателей, эксплуатирующих украинцев, будут наказывать при помощи больших штрафов

Украинцев заставляли работать на нелегальных сигаретных фабриках в Польше и Болгарии 01
Украинцев заставляли работать на нелегальных сигаретных фабриках в Польше и Болгарии 02
Украинцев заставляли работать на нелегальных сигаретных фабриках в Польше и Болгарии 03
Украинцев заставляли работать на нелегальных сигаретных фабриках в Польше и Болгарии 04
Украинцев заставляли работать на нелегальных сигаретных фабриках в Польше и Болгарии 05
Украинцев заставляли работать на нелегальных сигаретных фабриках в Польше и Болгарии 06
Украинцев заставляли работать на нелегальных сигаретных фабриках в Польше и Болгарии 07
Украинцев заставляли работать на нелегальных сигаретных фабриках в Польше и Болгарии 08
Украинцев заставляли работать на нелегальных сигаретных фабриках в Польше и Болгарии 09
Украинцев заставляли работать на нелегальных сигаретных фабриках в Польше и Болгарии 10
Украинцев заставляли работать на нелегальных сигаретных фабриках в Польше и Болгарии 11
Украинцев заставляли работать на нелегальных сигаретных фабриках в Польше и Болгарии 12

Источник: https://censor.net.ua/p3139638
 
   
 Топ комментарии
 
Ничего в мире не меняется.. как батрачили украинцы на польских панов столетиями так и сейчас батрачат.
 показать весь комментарий
 
а где фото клеток где принудительно удерживались украинцы ))) ?
 показать весь комментарий
 
Никто там не "батрачил". Все прекрасно понимали что делают и получали за это хорошую денежку. А в суде так прямо все "жертвы"...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а где фото клеток где принудительно удерживались украинцы ))) ?
 показать весь комментарий
 
 
Может там был охранник с дубинкой, или даже "шокером", вот и не вякали Украинцев заставляли работать на нелегальных сигаретных фабриках в Польше и Болгарии - Цензор.НЕТ 6805
 показать весь комментарий
 
держали на цепях, изготовленных из евро
 показать весь комментарий
 
Нелегальные работники это просто находка для нелегальных фабрик.
 показать весь комментарий
 
 
примусово працювали? в житті не повірю, бо оплата на таких фабриках така, що пересічному заробітчанину і не снилася.... звичайно, що слідчому краще сказати, що утримували примусово - може і терміну увязнення не буде
 показать весь комментарий
 
 
Бред... Це ***** Ірак ? Як це принудительно ??Під цілодобовой охороной?
 показать весь комментарий
 
 
Ничего в мире не меняется.. как батрачили украинцы на польских панов столетиями так и сейчас батрачат.
 показать весь комментарий
 
 
Никто там не "батрачил". Все прекрасно понимали что делают и получали за это хорошую денежку. А в суде так прямо все "жертвы"...
 показать весь комментарий
 
 
Та да особенно тот нелегал украинец что на польском предприятии в этом месяце умер когда польские работодатели его тайком в лесу пытались похоронить.
 показать весь комментарий
 
 
Флажок украинский сними, дурилка кацапская.
 показать весь комментарий
 
 
В Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу - СМИКорреспондент.net, 21 июня 2019, 17:04.
 показать весь комментарий
 
а в тайге чудской тела ваще не находят?
 показать весь комментарий
 
 
Тела находят везде! Везде в мире происходят убийства к сожалению( тут о другом речь.. тут речь о том что польский работодатель пытался избавиться от тела украинского нелегала умершего у него на фабрике чтобы избежать огромного штрафа за то что у него работают нелегалы.
 показать весь комментарий
 
Антоша, я это читал раньше чем ты начал по стеклу размазывать. В Польше полтора миллиона украинцев работают. В лес грузовиками тела не успевают вывозить.
 показать весь комментарий
 
 
Не драматизируй. Не грузовиками.. но как видишь такие случаи имеют место.
 показать весь комментарий
 
Племянница двоюродная три года назад уехала в Польшу, начинала сортировщицей фруктов на конвейере на консервном заводе за 400 евров в месяц и койко-место в общаге, на сегодня имеет: другая работа за 1000 евро, съёмная квартира на 2 семьи, мужа перетащила туда сварщиком это ещё плюс 1200 евро, постоянный вид на жительство, присмотрели трёшку в ипотеку за 2500 тыс злотых (около 60 тыс евро), везде доброжелательность и готовность помочь, дитё сейчас пойдёт в польскую школу. И таких сотни тысяч! а ты, ***, тут нам тычешь единичным случаем смерти. Так кто драматизировать пытается? да пошёл ты....
 показать весь комментарий
 
Ни одного свободного человека в современном мире невозможно заставить работать принудительно. Все они соучастники.
 показать весь комментарий
 
А заставляет их работать Порошенко?
Да зедросение?
 показать весь комментарий
 
 
Андрей Кравчук - певец, знать надо зеботик!)
 показать весь комментарий
 
Это он для тебя певец, а для меня хмырь))
Певец - это Дэвид Ковердейл.
 показать весь комментарий
 
Много ты знаешь свободных?
Любого мона заставить. Например тарантула приложить, или пригрозить крысой(крыса прогрызает пузо, спасаясь от разогрева.) Способов ведь больше чем у Путина волос.)
 показать весь комментарий
 
курців туди не брали... я так думаю
 показать весь комментарий
 
Фигня. Сами и ехали. Наслышан о таких ребятак с той же кременчугской табачки. Поработают полгода-год, и спецом едут туда.
 показать весь комментарий
 
Беееедненькие!Заставляли работать!...А те думали просто так бабло на чужбине будут получать!)))))
 показать весь комментарий
 
Проблема даже не в том, как пишут, что скорее всего никто насильно не удерживал, проблема в том, что такие новости разносятся по EC и формирует имидж украинцев как бесправных и неспособных, которых европейские соседи побогаче просто забирают в рабство. Что не есть гуд.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинцев заставляли работать на нелегальных сигаретных фабриках в Польше и Болгарии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх