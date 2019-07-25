 "Любитель химии" оборудовал в квартире в Киеве нарколабораторию и хранил огнестрельное оружие, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Участковые офицеры Оболонского управления полиции получили информацию, что в квартире местного жителя изготавливают наркотики. Для проверки полицейские пришли по указанному адресу, где в доме хозяина обнаружили оборудованную лабораторию для изготовления наркотических веществ. В частности оттуда правоохранители изъяли вещества, похожие на амфетамин, коноплю в горшках и принадлежности для изготовления запрещенных средств.
Кроме того, в квартире фигуранта нашли пистолет-пулемет ППШ и патроны к нему, пакеты с порохом, около 200 патронов калибра 5,3 мм, а также три корпуса гранаты Ф-1.
Изъятое направили на экспертизу, по результатам которой было установлено, что найденные вещества являются наркотическими, а оружие является огнестрельным.
Владелец помещения - 36-летний киевлянин, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Сейчас полицейские устанавливают, с какой целью мужчина изготавливал наркотики и для чего хранил оружие и боеприпасы.
Следователи Оболонского управления полиции расследуют уголовные производства по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Хотя так красивее канешно.
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Рассказывает 25-летний бывший наркоман Владимир (по его просьбе имя изменено):
- Впервые я попробовал наркотик в 9 классе. Это был "винт" (первитин), о нем рассказал одноклассник, расписав, как после него классно, какой "приход", "тяга", ощущение бодрости и прочее. Мне тоже захотелось это ощутить. Мол, попробую, а потом брошу. Поскольку товарищ тоже был неопытный, позвонили его знакомому, наркоману со стажем, тот рассказал, что купить. И варили "винт" у одноклассника дома. Купили пару блоков спичек (но не всяких, а определенных, именно там есть нужный красный фосфор), баночку спирта, баночку йода, перекись водорода (или "Белизну"), уксус столовый, средство для прочистки канализационных труб (типа "Крот", "Мистер Мускул" или подобное в гранулах), очищенный бензин типа "калоша", немного соляной кислоты и главное - сироп "Трайфед" (лекарство от простуды, с псевдоэфедрином, сейчас в продаже нет). Путем разных манипуляций (подробности опускаем, перечислили лишь для того, чтобы было понятно, из какой гадости все состоит. - Авт.) получаем сухой красный фосфор, сухой йод и основной сухой компонент - псевдоэфедрин. Их тоже определенным методом смешивают, заливают водой, охлаждают - и смесь для инъекций готова. С одной баночки "Трайфеда" - пять кубов (либо пять доз для начинающих, либо две-три дозы для тех, кто в системе).
Опытный наркоман все сделал и нас уколол. Потом пару минут (наступил моментально) - "приход". Передать это трудно, эйфорическое состояние. Во рту привкус фиалок или зеленого яблока… А потом наступает "тяга", на сутки и больше. Бодрость необыкновенная, заснуть ночь (или две) нереально. Отличное настроение, работоспособность, можно рубить дрова сутки. Я, как школьник, тогда, помню, переписал за пару-тройку часов кучу конспектов, на что обычно затратил бы несколько дней. В ту ночь я не спал, мы с другом гуляли до утра. А потом настроение падает, все кажется серым… Тут важно лечь поспать. Я тогда, в первый раз, проспал сутки.
Так мы кололись где-то неделю, через день. И вдруг я заболел гепатитом В. Возможно, и заразился во время уколов. Хотя шприцы были индивидуальные, но набирали мы все раствор из одной колбы. Пребывание в больнице помогло, я все это время не кололся и, когда вышел, тоже не стал, все же боялся привыкнуть.\\\\\\\\