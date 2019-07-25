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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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Все про:задержание (5435) Измаил (117) Керченский пролив (345) Россия (73418) танкер (16)

 Задержание российского танкера "NEYMA" в порту Измаила. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали в Измаиле российский танкер "NEYMA".

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский танкер "NEYMA" блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе.

Украинские следователи установили, что российские владельцы сменили название танкера "NEYMA" на "NIKA SPIRIT". Под новым названием судно и вошло в измаильский порт.

Задержание российского танкера NEYMA в порту Измаила 01
Задержание российского танкера NEYMA в порту Измаила 02

Задержание российского танкера NEYMA в порту Измаила 03
Задержание российского танкера NEYMA в порту Измаила 04Задержание российского танкера NEYMA в порту Измаила 05Задержание российского танкера NEYMA в порту Измаила 06

Задержание российского танкера NEYMA в порту Измаила 07

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала российский танкер "NEYMA", блокировавший в Керченском проливе украинские военные корабли

Источник: https://censor.net.ua/p3139593
 
   
 Топ комментарии
 
зрада. при петрилле такого не было.
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Баканов ще всіх не замінив на зручних та потрібних!
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Что-то не очень радостные лица у паРашкинцев...
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Баканов ще всіх не замінив на зручних та потрібних!
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Ага! И вот результат: провокация против зеленского! А тот уже про все договорился! Срочно разогнать СБУ, чтобы там только Баканов остался! А то набилось туда кадров Порошенко, и в штаны зеле срут!
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хотя бьі нефть, надеюсь, уже конфисковали?
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Предъява к судну, а не к грузу или к хозяину груза
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Нет кацарылый только бояру у капитана.
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зрада. при петрилле такого не было.
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а тепер докладніше,скільки разів цей танкер заходив в наші порти при Порошенко?
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SSSто раз примерно. ты че, не считал? только вопишь тут.

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угу... при Пеце кацапский танкер ежедневно заходил в орты Украины и его никто не ловил... А сейчас, на катерах, построенных при Пеце, его заловили сбушники, которые показывают, что они работают
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Не удивлюсь если он и при ***** заходил в Измаил. Но команды сверху не было.
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Может лучше хозяев надо было ловить уже проскакивала инфа что они с Украины и тут полно их активов
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Вот танкер и есть их активы в Украине. Молодцы!
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Ахаха, крикун забыл выСССрать толстым шрифтом выСССер
забалел или как?
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зе дал дабро и уже петрилло точно знает что его торговых партнёров поймали.
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какая информированная тетка! Аж страшно... Затримання російського танкера NEYMA в порту Ізмаїла - Цензор.НЕТ 2087
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нульовка з лахти, дешево, за бояру тут працює Знала б українську - платили б "водкой"
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Пока нет, но скоро узнает. Как фейсбук включит. Вот, будет злой! Разгонит СБУ к едрене фене.
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в общем если мы его не отпустим,как "цивилизованная страна",то это для того чтоб пуйло рожей в грязь не упало и обменяло их на наших моряков...с одной стороны будет офигенно,что моряки вернуться,с другой - не сильно ли зебоба в договорняках с пуйлом уже увяз...
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У випадковість і такий "подарунок" українцям я не вірю, але буду щиро рада поверненню мореманів
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зараз ЗЕЛЕБОБІКИ почнуть радісно кавчати, що це їхній сцикун та Баканов зробив))) АЛЕ ОДЕ НО!!! СБУ Порох відроджував і це ще по інерції поки нарік там все не зламав
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я не верю,что они случайно в Измаил заплыли...
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так кацапський "авось" ніхто не відміняв. Вони ж розумні - назву корита поміняли
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а я верю. у кацапов -ни стыда ни совести. убивают и лезут целоватся одновременно.
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а еще пуйлу надо срочно вернуть нам моряков,но не по решению трибунала )
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підстави затримання цього кацапського корита грунтуються на тому, що похід наших катерів був законний і не порушував ніяких кордонів. Тобто ....
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а чому зуби скалиш? Чи ти вважаєш там як зебобіки без освіти можна? Можливо по об'яві спеців набирали? Чому 5 років тебе смішить? Токаря готують 6 років до 5 розряду
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а мне кажется, что СБУ и другим службам развязали руки. Как только Грицака спихнули, активность действий СБУ возросла. А что насчет Сытника, который сказал, что впервые столько много дел на топ-чиновников передала СБУ? Он тоже зебил? И вообще все, чье мнение не такое, как ваше?
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сбу порох відроджував.....ха-ха-ха!а що ти ще чучело соєве напишеш,скоро кнур на нари,а хто за пензлик платити буде,пальчиком по клаві тук-тук,а у відповідь х...я,в реальний сектор до плуга,кнур
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Завязывай с наркотой,а то сдохнешь.
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Смешной анекдот,про Педю и СБУ,спасибо.
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Это просто счастье какое-то ! Так и надо учить российских моряков соблюдать международное морское право!
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Приятно читать, плюсую. Но надо понимать, что за этим последует, и быть к этому готовыми. Ведь единственное основание для задержания - участие этого корыта в блокировании наших катеров. Еже понятно, что запоребрик рассвирепеет от такой наглости со стороны "чокнутой Украины" и может начать охоту за любыми нашими кораблями как минимум в Черном и Азовском морях.
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Еще вариант: пуйло может вернуть моряков только в обмен на что-то, может это и есть то самое "что-то"?
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в общем,зебобы)если моряков сейчас обменяют на это танкер,то вы еще более дебилы,чем все думали))))
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давайте послушаем план такого гениального диванного специалиста, как вы
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Забавно. Кое-кто таки правда возомнил себя Наполеоном. Всё пошло взад. Придется морячкам досиживать срок полностью. Сколько им там намечали? Шесть?
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Ты бы молча,засунув язык в дупу,кланялся пуйлу?
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Теперь понятно почему педюшок сегодня на допрос не явился,партнеров пытается отмазать и договориться,чтобы танкер отпустили.
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СБУ отработали четко. Пердаки у кацапов на местных угро-финских форумах уже ярко полыхают))) Моксели в истерике, негодуют)))
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Первое название было лучше. Только в нём буква "Т" отпала.
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да, а в таком танкере могут скрыватся несколько сотен заблудившихся бурят с автоматами
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Так весь екіпаж судна порушив кордон у брутальний спосіб. Під варту. По шість років кожному. А як ще?
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а при каждом задержании видео и фото фиксацию ведут?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗадержание российского танкера "NEYMA" в порту Измаила. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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