 Задержание российского танкера "NEYMA" в порту Измаила. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский танкер "NEYMA" блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе.

Украинские следователи установили, что российские владельцы сменили название танкера "NEYMA" на "NIKA SPIRIT". Под новым названием судно и вошло в измаильский порт.

















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