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 "Где Эрвин?": под посольством РФ в Киеве напомнили о похищениях людей в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

25 июля под посольством РФ в Киеве состоялась ежемесячная акция "Где Эрвин?" посвященная похищенным в оккупированном Крыму людям.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В этот раз акция проходила под названием "Календарь закроет этот лист ... на 15 человек"

Активисты традиционно вышли к посольству РФ в Киеве, чтобы напомнить, что за 5 лет оккупации полуострова 45 человек стали жертвами насильственых исчезновений. 6 из них найдены мертвыми, 2 человека были обнаружены в местах лишения свободы. 15 человек до сих пор не найдены и об их судьбе ничего неизвестно.

Именно этим, 15 пропавшим без вести пропавшим и посвящается эта акция.

"Российская Федерация, которая признала фактический контроль над Крымским полуостровом, должна расследовать все эти случаи насильственных исчезновений", - заявляют участники акции.

Также во время акции была представлена экспозиция, сервированный стол на 15 персон, которые до сих пор не найдены.

Напомним, акция "Где Эрвин?", посвященная пропавшим в оккупированном Крыму людям, проходит 25 числа ежемесячно у стен посольства РФ в Киеве после того, как в Крыму исчез крымскотатарский активист Эрвин Ибрагимов.

Вечером 24 мая 2016 на объездной дороге Бахчисарая камера наружного наблюдения, зафиксировала момент похищения Эрвина Ибрагимова. По факту похищения Ибрагимова Прокуратура АРК в Украине возбудила уголовное дело по статье 115 УК ("Умышленное убийство"). Следственные органы оккпантов также заявили о возбуждения дела.

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Где Эрвин?: под посольством РФ в Киеве напомнили о похищениях людей в оккупированном Крыму 01
Где Эрвин?: под посольством РФ в Киеве напомнили о похищениях людей в оккупированном Крыму 02
Где Эрвин?: под посольством РФ в Киеве напомнили о похищениях людей в оккупированном Крыму 03
Где Эрвин?: под посольством РФ в Киеве напомнили о похищениях людей в оккупированном Крыму 04
Где Эрвин?: под посольством РФ в Киеве напомнили о похищениях людей в оккупированном Крыму 05
Где Эрвин?: под посольством РФ в Киеве напомнили о похищениях людей в оккупированном Крыму 06

Фото и видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3139569
 
 
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D3bu993r‏ @D3bu993r 21 ч.21 час назад
D3bu993r Ретвитнул(а) LB.ua

раніше у них були плакати, прямі ефіри, ікспєрди, *********, антікорупцонєри, фаєра, поїздки ворота розмалювати, пікєти, емоційні до істеричності мітинги, стерненки, нацжони, особисті нападки. а тепер у них "просто нѣтъ словъ" - мабуть решту у них Порошенко теж з собою забрав.

D3bu993r добавил(а),



LB.ua @lb_ua

"Где Эрвин?": под посольством РФ в Киеве напомнили о похищениях людей в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8859 У нас просто нет слов: Генпрокуратура остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк. …
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З плакатів не видно до кого звертаються. Може так:"Кацапи, де Ервін?"
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Где Эрвин?": под посольством РФ в Киеве напомнили о похищениях людей в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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