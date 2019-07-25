 "Где Эрвин?": под посольством РФ в Киеве напомнили о похищениях людей в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В этот раз акция проходила под названием "Календарь закроет этот лист ... на 15 человек"

Активисты традиционно вышли к посольству РФ в Киеве, чтобы напомнить, что за 5 лет оккупации полуострова 45 человек стали жертвами насильственых исчезновений. 6 из них найдены мертвыми, 2 человека были обнаружены в местах лишения свободы. 15 человек до сих пор не найдены и об их судьбе ничего неизвестно.

Именно этим, 15 пропавшим без вести пропавшим и посвящается эта акция.

"Российская Федерация, которая признала фактический контроль над Крымским полуостровом, должна расследовать все эти случаи насильственных исчезновений", - заявляют участники акции.

Также во время акции была представлена экспозиция, сервированный стол на 15 персон, которые до сих пор не найдены.

Напомним, акция "Где Эрвин?", посвященная пропавшим в оккупированном Крыму людям, проходит 25 числа ежемесячно у стен посольства РФ в Киеве после того, как в Крыму исчез крымскотатарский активист Эрвин Ибрагимов.

Вечером 24 мая 2016 на объездной дороге Бахчисарая камера наружного наблюдения, зафиксировала момент похищения Эрвина Ибрагимова. По факту похищения Ибрагимова Прокуратура АРК в Украине возбудила уголовное дело по статье 115 УК ("Умышленное убийство"). Следственные органы оккпантов также заявили о возбуждения дела.

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Фото и видео - Олег Богачук