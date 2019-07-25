 В результате ДТП на Житомирщине взорвался и загорелся автомобиль, четыре человека попали в реанимацию, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Житомирской области

По предварительной информации, водитель автомобиля "Opel Vivaro", 64-летний житель Одесской области, допустил столкновение с задней частью автомобиля ВАЗ-2107, под управлением 38-летнего жителя Олевского района, который ехал впереди и в это время поворачивал на автозаправочную станцию. В результате столкновения газобалонная установка, которая находилась в багажнике ВАЗа, взорвалась и вызвала пожар.

В результате ДТП травмы и ожоги получили водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ, жители Овручского района и жительница Коростеня. Все четверо были госпитализированы в реанимационное отделение Коростенской горбольницы.

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На месте происшествия работали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа Лугинского отделения полиции, спасатели и медики.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.









