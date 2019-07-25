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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В результате ДТП на Житомирщине взорвался и загорелся автомобиль, четыре человека попали в реанимацию, - полиция. ФОТОрепортаж

Сегодня, около 7 утра, в Лугинском районе Житомирской области на 173 км автодороги Киев - Ковель - Ягодин столкнулись два автомобиля, один из них взорвался, в результате чего четыре человека оказались в реанимации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Житомирской области

По предварительной информации, водитель автомобиля "Opel Vivaro", 64-летний житель Одесской области, допустил столкновение с задней частью автомобиля ВАЗ-2107, под управлением 38-летнего жителя Олевского района, который ехал впереди и в это время поворачивал на автозаправочную станцию. В результате столкновения газобалонная установка, которая находилась в багажнике ВАЗа, взорвалась и вызвала пожар.

В результате ДТП на Житомирщине взорвался и загорелся автомобиль, четыре человека попали в реанимацию, - полиция 01

В результате ДТП травмы и ожоги получили водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ, жители Овручского района и жительница Коростеня. Все четверо были госпитализированы в реанимационное отделение Коростенской горбольницы.

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В результате ДТП на Житомирщине взорвался и загорелся автомобиль, четыре человека попали в реанимацию, - полиция 02

На месте происшествия работали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа Лугинского отделения полиции, спасатели и медики.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.

В результате ДТП на Житомирщине взорвался и загорелся автомобиль, четыре человека попали в реанимацию, - полиция 03
В результате ДТП на Житомирщине взорвался и загорелся автомобиль, четыре человека попали в реанимацию, - полиция 04
В результате ДТП на Житомирщине взорвался и загорелся автомобиль, четыре человека попали в реанимацию, - полиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3139567
 
 
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Тот то возит газ под сракой...всегда должен быть готов к этому!
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Был свидетелем...
Сосед заводит свой тазик...и бац
Крышка капота улетает на пару метров в верх...стекла в разные стороны...
Слава Кришне хоть живой остался)))
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Недарма кажуть: ПЕРЕВІРТЕ ТЯГУ ДИМОХОДУ!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате ДТП на Житомирщине взорвался и загорелся автомобиль, четыре человека попали в реанимацию, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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