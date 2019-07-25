 Девушка подорвалась на гранате возле жилых домов под Киевом, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
По данным полиции, взрыв произошел в селе Крюковщина. Его было слышно на территории жилого массива "Европейский город" и уже буквально через несколько минут местные жители увидели окровавленную, едва живую девушку.
Сразу вызвали скорую помощь. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Как выяснилось, среди поля на расстоянии десяти метров от жилых домов сдетонировала граната. Девушка пострадала от разрывов осколков, а потом вся окровавленная добралась до ближайших многоэтажек и попросила помочь ей.
Пострадавшую с ранениями в области спины госпитализировали в ближайшую клинику.
По предварительной информации, девушка пыталась закопать гранату в поле. Правоохранители выясняют все детали инцидента.
Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
попыталась закопать гранату???
нет слов...
вообще...мутняк!!!
В поле чудес. В стране дураков.
настало лето,
спасибо
партииЗеленскому за это!
Это что, ручная граната была? Там же надо некоторые манипуляции чтобы взорвалась, плюс детонатор должен быть вкручен, конечно. Или может взрыватель какой-то все-таки от снаряда был? Кувалдой что-ли утрамбовывала ее?
Это же как надо было закапывать.....
Может расстроилась что снова депутанкой не стала, пошла в чисто поле с гранатой, хотела умереть, но вовремя передумала
гранату надо было в полицию отнести ...