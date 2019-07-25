 CБУ совместно с германскими правоохранителями задержала наркодельца, который восемь лет скрывался от следствия. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Мужчина скрывался от следствия "за организацию незаконного перемещения наркотиков на территорию нашего государства с одной из соседних стран".

"В 2012 году сотрудники СБУ в рамках уголовного производства задержали жителя Одесской области на пункте пропуска "Новые Трояны" при попытке контрабандной переправки в Украину килограмма особо опасного наркотического средства - героина. "Товар" злоумышленник спрятал в специально оборудованном хранилище собственного автомобиля. Однако воспользовавшись решением суда по изменению меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, фигурант производства незаконно пересек госграницу и скрывался в зарубежных странах", - говорится сообщении.

Отмечается, что для розыска злоумышленника украинская спецслужба обратилась к зарубежным партнерам и передала соответствующие материалы.

"Так в июле 2019 во время совместной спецоперации правоохранители Германии и Интерпола идентифицировали и задержали наркодельца во время использования документов, полученных на другие анкетные данные с целью сокрытия от правосудия. По материалам СБУ задержанного возвращено на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство) Уголовного кодекса Украины.

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