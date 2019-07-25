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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Мужчина, защищаясь от нападающих, открыл стрельбу на столичной Оболони. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 25 июля в Оболонском районе Киева компания из двадцати человек распивала алкоголь и нарушала тишину. После они напали на прохожего, у которого оказался с собой пистолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

По адресу улица Маршала Малиновского, 4в, направились 5 экипажей патрульной полиции.

По словам очевидца, двое парней из компании ударили проходящего мимо мужчину. Чтобы защитить себя, он достал пистолет, но это еще больше раззадорило толпу и его ударили по голове бутылкой. После пострадавший начал стрелять в разные стороны, чтобы отпугнуть парней. На подмогу своим друзьям прибежало больше десяти человек: они повалили мужчину с пистолетом и продолжили бить.

Свидетели говорят, что пострадавшего забрали патрульные, а подозреваемые разбежались. На месте правоохранители обнаружили пистолет и несколько гильз. Таксисты указали, что в соседней компании есть тот, кто принимал участие в нападении. Полицейские посадили его в служебный автомобиль и доставили в отделение. Для подробного изучения случившегося по адресу прибыла следственно-оперативная группа.

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Мужчина, защищаясь от нападающих, открыл стрельбу на столичной Оболони 01
Мужчина, защищаясь от нападающих, открыл стрельбу на столичной Оболони 02
Мужчина, защищаясь от нападающих, открыл стрельбу на столичной Оболони 03
Мужчина, защищаясь от нападающих, открыл стрельбу на столичной Оболони 04
Мужчина, защищаясь от нападающих, открыл стрельбу на столичной Оболони 05

Источник: https://censor.net.ua/p3139527
 
 
 Топ комментарии
 
Каков Наглец!! )))

а мог ведь ТРУПОМ спокойно приезда патрульных дождаться!))
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по таким местам

Це ви про район в столиці України? А не простіше щоб правоохоронці почали виконувати свою роботу?
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Виноватым будет мужик!
Онижедети, а он с пистолетом......
П.С.Жаль, что не завалил кого-то из гоп-компании!
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Каков Наглец!! )))

а мог ведь ТРУПОМ спокойно приезда патрульных дождаться!))
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А ваще УМЕТЬ покупать оружие и УМЕТЬ его применять
- не совсем одно и тоже
...сперва идите в армию! а потом в магазин за стволом (с разрешением)
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Вообще то курсы спец есть в нормальных странах!
И покупать оружие без сдачи таких курсов - БРЕД!
Хотя кто вам сказал что пашик и др Ко вообще что то сдавали!
Вон у Кивы справка от психиатора - а он и оружие имеет, и на ТВ канал его через весь город пронес!
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Це просто гумова зброя це маячня, зброя має бути завжди бойова, щоб після влучення в тіло воно більше не лізло в драку, а тихенько лежало на землі і помирало від отриманих ушкоджень! А гумова зброя це для ідіотів що і було доведено в цьому випадку.
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Применения оружия в первую очередь -психология. Армия может дать технику стрельбы. К применению оружия в экстремальной ситуации это имеет весьма отдаленное отношение.
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Я бы пошел ,да вот менты и тупые депутаты совковые и рагулистые не разрешают гражданам иметь короткоствол для самообороны
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а потом в тюрьму за превышение обороны..очень перспективно
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"...Я уяснил давно: нельзя идти против природы, тещи и чокнутых украинцев...". Источник:https://censor.net.ua/v3139106
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Судя по всему - текста статьи вы не читали, ибо пистолет пострадавшему вообще никак не помог, а скорее - наоборот - именно из-за пистолета его начали месить толпой.
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Не столиця, а гето якесь. Уже й зброя не допомагає.
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просто одна из многочисленных шаек, малолетних недоносков, которых родители растили в достатке и всё позволяли, малолетняя 3.13 здота, переиграла в ГТА и переслушала репчины, чувствуют себя "ганстарами" и беспомощная и немощная мусорня им потурает, если приехавшие "правоохренители", уложили безпределщиков мордами в асфальт, эти мамкины гангстеры, больше себя так не вели бы, а так менты своим бездействием, провоцируют дальнейшие преступления.
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Ну ты брось так на наших українців казати. Це кияни - еліта країни!
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Особенно понравилось *патрульные забрали пострадавшего* , мне всегда казалось, что пострадавшего должна забирать скорая,а преступников- полиция...
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Так а 5 (!!!) нарядов приехало, а бандюки убежали, то надо ж им хоть кого-то оформить. Теперь по полной еще от ментов отгребет : экспертизы, пояснения, суд за "незаконное применение / оборот оружия".
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что сделаешь...., началась эпоха Зебилизма….
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Порохоснань непонимает что в США можно носить оружие и применяеть его в случае если твоей жизни угрожает опасность
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Удар бутылкой по голове ,конечно не есть опасность для жизни ,так зелепузик или хрюсский?
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У нас пєстік не авторитет, тізери срасуть світ від бидла!
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Ну и что помог ему короткоствол? Не проще просто не ходить по таким местам?
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по таким местам

Це ви про район в столиці України? А не простіше щоб правоохоронці почали виконувати свою роботу?
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саме так, 2-3 тушки впало, всі інші б миттю розбіглися
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В будь-якій столиці є місця де можуть побити п'яні хлопці
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А в столиці України у будь-якому місці ))
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По яких таких місцях? Це цілком пристойне місце в 100 метрах від Оболонського районного управління поліції.
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Так может вобще на улицу не выходить, а то вдруг балкон на голову упадет
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Надежнее будет вообще нигде не ходить,баран
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Виноватым будет мужик!
Онижедети, а он с пистолетом......
П.С.Жаль, что не завалил кого-то из гоп-компании!
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Свидетели говорят, что пострадавшего забрали патрульные, а подозреваемые разбежались.Источник: https://censor.net.ua/p3139527

ЦЕ ПИСЕЦЬ
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с пистолетом.... это нужно срочно в Голивуд переслать.
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Угу, і все це у сотні метрів від Оболонського районного управління поліції.
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"Пострадавшего" двадцать ушлепков месили, предварительно разбив об его череп бутылку. По-Вашему, нужно было его на месте кинуть?
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Интересно, зачем этому человеку нужен был пистолет?
Если слабый, не доставай (в идеале - не носи), если уже достал - стреляй не в воздух...

Странные нынче Рэмбо пошли...
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Ну, и что? Если "яиц" стрелять на поражение нету, то пистолетик сильно помог? )))
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Наверно пистолет какой то смешной был.
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Скоріше всього, був або газовий, або взагалі Флобер... Був би короткоствол - після першого пораненого натовп би розбігся.
До речі, показово - Зе, як і його папєрєднікі виступив проти легалізації короткостволу. Це ще одна причина, чому я його не підтримую. Вільні люди повинні мати право на зброю для самооборони!
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меч нужно с собой носить на поясе, тогда бы и из нападавших точно кто то бы не убежал, отрубленные ноги вряд ли бы ему помогли это сделать.
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Большинство комментов ни к селу ни к городу. Ещё и Зеленского пара упоротых умудрились приплести.
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На пятом году управления боксером Киев превратился в "бантустан", только ниггеры пока его населеют преимущественно белые.
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Когда в стране детский сад а не полиция, единственный способ себя защитить это боевое оружие.
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В этом районе, особенно оболонская набережная - такое происходит часто. Кстати ночные "посиделки" молодежи с громкой музыкой и матами - проблема не только Оболони. Хотя по Закону после 23.00 Патрульные их "не замечают". что может сделать гражданин по Закону? Сделать замечание и вызвать патрульных. Ну вот человек сделал замечание)).

Полиция в соответствии со своими задачами обязана обеспечивать в пределах своих полномочий соблюдения тишины в общественных местах, но не делает этого. Нужн овносить правки в Закон "О национальной полиции".
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По нічному Києву пересуватися або в таксі, або озброєним (тільки не пукалкою).
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Лихие девяностые.
Вы сделали це разом, зебилы )
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Иметь пистолет и быть готовым его применить - это две большие разницы! Мужик не был готов стрелять в хулиганов, а потому не стоило ему его даже доставать. Золотой правило стрелка от полковника Купера: "Вынул ствол - стреляй!" А если стреляешь, старайся попадать!
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Даже можно не сомневаться, за кого голосовала эта гопота...
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в мою бытность милиция предупреждала: больше трех не собираться!
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отттаке! Пісталєт стартовий, а молодьож нє спортівна
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина, защищаясь от нападающих, открыл стрельбу на столичной Оболони. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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