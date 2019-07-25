 Мужчина, защищаясь от нападающих, открыл стрельбу на столичной Оболони. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".
По адресу улица Маршала Малиновского, 4в, направились 5 экипажей патрульной полиции.
По словам очевидца, двое парней из компании ударили проходящего мимо мужчину. Чтобы защитить себя, он достал пистолет, но это еще больше раззадорило толпу и его ударили по голове бутылкой. После пострадавший начал стрелять в разные стороны, чтобы отпугнуть парней. На подмогу своим друзьям прибежало больше десяти человек: они повалили мужчину с пистолетом и продолжили бить.
Свидетели говорят, что пострадавшего забрали патрульные, а подозреваемые разбежались. На месте правоохранители обнаружили пистолет и несколько гильз. Таксисты указали, что в соседней компании есть тот, кто принимал участие в нападении. Полицейские посадили его в служебный автомобиль и доставили в отделение. Для подробного изучения случившегося по адресу прибыла следственно-оперативная группа.
а мог ведь ТРУПОМ спокойно приезда патрульных дождаться!))
- не совсем одно и тоже
...сперва идите в армию! а потом в магазин за стволом (с разрешением)
И покупать оружие без сдачи таких курсов - БРЕД!
Хотя кто вам сказал что пашик и др Ко вообще что то сдавали!
Вон у Кивы справка от психиатора - а он и оружие имеет, и на ТВ канал его через весь город пронес!
Це ви про район в столиці України? А не простіше щоб правоохоронці почали виконувати свою роботу?
Онижедети, а он с пистолетом......
П.С.Жаль, что не завалил кого-то из гоп-компании!
ЦЕ ПИСЕЦЬ
Если слабый, не доставай (в идеале - не носи), если уже достал - стреляй не в воздух...
Странные нынче Рэмбо пошли...
До речі, показово - Зе, як і його папєрєднікі виступив проти легалізації короткостволу. Це ще одна причина, чому я його не підтримую. Вільні люди повинні мати право на зброю для самооборони!
Полиция в соответствии со своими задачами обязана обеспечивать в пределах своих полномочий соблюдения тишины в общественных местах, но не делает этого. Нужн овносить правки в Закон "О национальной полиции".
Вы сделали це разом, зебилы )