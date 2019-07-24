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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Германия (3375) Зеленский (2282) посол (1302) Словения (67) Финляндия (334) ЮАР (132) Южная Корея (125)

 Зеленский принял верительные грамоты у послов 5 государств. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Республики Корея, ЮАР, Финляндской Республики, Республики Словения и Германии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств: Республики Корея - Квон Ки Чанга, ЮАР - Андре Иоганнеса Гроеневальда, Финляндской Республики - Пяйви Лайне, Республики Словения - Томажа Менцина и Федеративной Республики Германия - Анки Фельдгузен", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, во время беседы с послом Республики Корея поднимался вопрос введения безвизового режима для граждан Украины, что будет способствовать развитию межличностных контактов.

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Во время разговора с новым послом ЮАР собеседники уделили отдельное внимание обсуждению тематики торгово-экономического сотрудничества, в частности перспективы проведения в этом году украинские-южноафриканского бизнес-форума.

Зеленский принял верительные грамоты у послов 5 государств 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский провел переговоры с итальянским премьером Конте - говорили об экономике и приговоре нацгвардейцу Маркиву

Посла Финляндии Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также весомую гуманитарную и экспертную помощь, которую Хельсинки предоставляет Украине на двустороннем уровне. Особенно глава государства отметил практическую помощь со стороны Финляндии в проведении системных реформ, в частности, в сфере школьного образования и энергоэффективности.

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В разговоре с послом Словении была выражена благодарность его стране за последовательную политическую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Зеленский высоко оценил помощь Словении в содействии реабилитации более 400 украинских детей, родители которых погибли на Донбассе.

Зеленский принял верительные грамоты у послов 5 государств 04

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский обсудил с послами G7 поддержку реформ и ситуацию на Донбассе. ФОТО

Во время общения с послом ФРГ главное внимание было сосредоточено на обсуждении ситуации безопасности на Донбассе и комплекса дальнейших мер по активизации процесса мирного урегулирования.

Была подчеркнута важность продолжения международного давления на РФ для обеспечения выполнения ею решения Международного трибунала ООН по морскому праву, сообщили в пресс-служб.

Зеленский принял верительные грамоты у послов 5 государств 05

Источник: https://censor.net.ua/p3139496
 
 
 Топ комментарии
 
Як же прємно дивитися. У віх такі щирі відкриті посмішки. Вітаю, Україна! Ми це зробили!!
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Не просто "прикольно"...
Обратила внимание только я?
Он ведь женщинам-дипломатам "глазки" строит.. или мне показалось?
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Це все що воно може, а так да ЛУГАНДОНІЮ вже мабуть кацапам подарувало
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Я бачив багато світлин з різних прийомів, а деякі сам фотографував. У цих світлинах є спільне - усі посли сміються. Чому? У мене версія, що він говорить з порушенням протоколу.
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от спасибі
як чудово
покладіть
на табурет
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гордимся!у нас есть свое мелкое *****
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Кац ти ніби на АУ гілку заходив, мене там заблокували, думаю сектанти зерошні, передай їм від мене "ОСЬ ВАМ ВІТАННЯ", нехай будуть щасливі і задоволені
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Все нормально.
Це ж ви ватні, вищали на Порошенка, і по ділу і не поділу.
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«Как сообщалось, главным партнером партии Европейская солидарность экс-президента Петра Порошенко в новоизбранной Верховной Раде является партия Святослава Вакарчука Голос. »
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«08:57, 24 июля 2019
Северная Корея захватила российское судно.
На борту были 17 человек
Захват осуществлен в нарушение международного права » (!)


ВСПОМНІЛІ !!!!!
(«Пєтька, прєпарат нє нада. Пиши - пам'ять восстановилась !»)
https://lenta.ru/brief/2019/07/24/what_shall_we_do_with_a_kim_jong_sailor/
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Как то без беготни по фонтанам и шаурмы дипломатический протокол соблюден не полностью .
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Шапку скомороха оно хоть одного или как.
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А вот таки интересно , с какого дубля ему удалось вручить эти грамоты ?
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Як же прємно дивитися. У віх такі щирі відкриті посмішки. Вітаю, Україна! Ми це зробили!!
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Та да ,, шо зробили то зробили .. Такого ще нихто не робив . Упаси Господи , Украину . Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 5 держав - Цензор.НЕТ 297 .
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Ніхто не робив? то нехай навчаються. Тихо, без мітингів, без крові- послали воровиту владу нах. Причому конкретно. І демократично.
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Порося отримав повістку на допит у ДБР))Вам смішно Поросятники?))Як вам "клован"?Вже обісцялись від сміжу?
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Ты уже 100500 й кто ссытся тут в штаны , от радости по этому поводу . Усбогойся .. Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 5 держав - Цензор.НЕТ 4231 .
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Так я сцу у твої штани,йди переодягнись,потвора низьколоба))
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Ты сначала возьми лупу и свой отыщи писюн в штанах , писятель тупоголовый . Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 5 держав - Цензор.НЕТ 7647 .
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Так, ви маєте рацію - він сам стоїть та сам протягує руку...
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Всё таки позавидовали украинцы своим братьям. Тоже своего карлика выбрали (хотя нет, те не выбирали, им его поставили), но украинцы зато всю власть своему карлику сами отдали (тот хоть за свою власть сам бился). Ну прикололись. Да ещё есть одна разница, тот из службы где за анекдоты посадить могли, а этот эти анекдоты рассказывает.
Таки украинцы не предсказуемы, в своих глупостях.
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На этой ветке в номинации "самое тупое обсирание Зеленского" пока лидируешь ты.Претензии к росту ...Интересно,найдётся деградант,который тебя переплюнет?
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"Самое время украинскому комедийному президенту стать серьезным", - заявляет американский политолог Мэтью Рожански в материале для издания Politico.
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О партии "Слуга народа" политолог говорит: "После топовой десятки идет много "пятен" - лиц неизвестных ранее на политической арене. Один из обозревателей назвал их: "настолько новыми, что даже Google ничего о них не знает".
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У середу, 24 липня, в Анкарі стався озброєний напад на радника посольства Білорусі у Туреччині Олександра Поганшева.
Як повідомляє F5haber, невідомий вистрілив Поганшеву в грудну клітку, він госпіталізований у важкому стані. Після нападу чоловік, який стріляв, наклав на себе руки.
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Зеленский у власти, это ... это ... это отчаянье народной массы, масса устала, масса не хочет войны! Масса устала, масса не хочет крови! Масса устала от военных сводок, масса устала от своей свободы. А чего же хочет наша масса ? Масса наша хочет газа, Масса хочет квартал и сваты, Масса хочет поехать в Крым, Масса хочет с Россией дружить, масса хочет по человечески жить. Масса спокойненько будет жить, Проблема одна, про свободу придется забыть ...
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"Крымская волость? Да пусть забирают на здоровье! Я то думал..." (с)
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Поросятники,ви програли і просрали все,єжчерез п"ять років вже не буде ні БПП ні ПЄС,Петро дохлий півень,який закінче своє життя аба в бігах,або на нарах.Правда смішно?Ви п"ять років сміялись над Українцями,тепер прилетів бумеранг.
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Новый посол Украины в США связан с украинским олигархом
Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 11 послов, среди которых был посол Украины в США Валерий Чалый. Сегодня наши источники в украинском правительстве сообщили, что Геннадий Надоленко скоро займет его место.

Согласно нашим источникам, Геннадий Надоленко является близким другом Игоря Коломойского, который сейчас живет в Израиле и лично познакомил дипломата с президентом Украины.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский принял верительные грамоты у послов 5 государств. ФОТО
 
 
 
 
 
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