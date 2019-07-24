 Зеленский принял верительные грамоты у послов 5 государств. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств: Республики Корея - Квон Ки Чанга, ЮАР - Андре Иоганнеса Гроеневальда, Финляндской Республики - Пяйви Лайне, Республики Словения - Томажа Менцина и Федеративной Республики Германия - Анки Фельдгузен", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, во время беседы с послом Республики Корея поднимался вопрос введения безвизового режима для граждан Украины, что будет способствовать развитию межличностных контактов.

Во время разговора с новым послом ЮАР собеседники уделили отдельное внимание обсуждению тематики торгово-экономического сотрудничества, в частности перспективы проведения в этом году украинские-южноафриканского бизнес-форума.

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Посла Финляндии Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также весомую гуманитарную и экспертную помощь, которую Хельсинки предоставляет Украине на двустороннем уровне. Особенно глава государства отметил практическую помощь со стороны Финляндии в проведении системных реформ, в частности, в сфере школьного образования и энергоэффективности.

В разговоре с послом Словении была выражена благодарность его стране за последовательную политическую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Зеленский высоко оценил помощь Словении в содействии реабилитации более 400 украинских детей, родители которых погибли на Донбассе.

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Во время общения с послом ФРГ главное внимание было сосредоточено на обсуждении ситуации безопасности на Донбассе и комплекса дальнейших мер по активизации процесса мирного урегулирования.

Была подчеркнута важность продолжения международного давления на РФ для обеспечения выполнения ею решения Международного трибунала ООН по морскому праву, сообщили в пресс-служб.