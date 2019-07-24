 Зеленский принял верительные грамоты у послов 5 государств. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств: Республики Корея - Квон Ки Чанга, ЮАР - Андре Иоганнеса Гроеневальда, Финляндской Республики - Пяйви Лайне, Республики Словения - Томажа Менцина и Федеративной Республики Германия - Анки Фельдгузен", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, во время беседы с послом Республики Корея поднимался вопрос введения безвизового режима для граждан Украины, что будет способствовать развитию межличностных контактов.
Во время разговора с новым послом ЮАР собеседники уделили отдельное внимание обсуждению тематики торгово-экономического сотрудничества, в частности перспективы проведения в этом году украинские-южноафриканского бизнес-форума.
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Посла Финляндии Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также весомую гуманитарную и экспертную помощь, которую Хельсинки предоставляет Украине на двустороннем уровне. Особенно глава государства отметил практическую помощь со стороны Финляндии в проведении системных реформ, в частности, в сфере школьного образования и энергоэффективности.
В разговоре с послом Словении была выражена благодарность его стране за последовательную политическую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Зеленский высоко оценил помощь Словении в содействии реабилитации более 400 украинских детей, родители которых погибли на Донбассе.
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Во время общения с послом ФРГ главное внимание было сосредоточено на обсуждении ситуации безопасности на Донбассе и комплекса дальнейших мер по активизации процесса мирного урегулирования.
Была подчеркнута важность продолжения международного давления на РФ для обеспечения выполнения ею решения Международного трибунала ООН по морскому праву, сообщили в пресс-служб.
Обратила внимание только я?
Он ведь женщинам-дипломатам "глазки" строит.. или мне показалось?
як чудово
покладіть
на табурет
Це ж ви ватні, вищали на Порошенка, і по ділу і не поділу.
Северная Корея захватила российское судно.
На борту были 17 человек
Захват осуществлен в нарушение международного права » (!)
ВСПОМНІЛІ !!!!!
(«Пєтька, прєпарат нє нада. Пиши - пам'ять восстановилась !»)
https://lenta.ru/brief/2019/07/24/what_shall_we_do_with_a_kim_jong_sailor/
Таки украинцы не предсказуемы, в своих глупостях.
У середу, 24 липня, в Анкарі стався озброєний напад на радника посольства Білорусі у Туреччині Олександра Поганшева.
Як повідомляє F5haber, невідомий вистрілив Поганшеву в грудну клітку, він госпіталізований у важкому стані. Після нападу чоловік, який стріляв, наклав на себе руки.
Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 11 послов, среди которых был посол Украины в США Валерий Чалый. Сегодня наши источники в украинском правительстве сообщили, что Геннадий Надоленко скоро займет его место.
Согласно нашим источникам, Геннадий Надоленко является близким другом Игоря Коломойского, который сейчас живет в Израиле и лично познакомил дипломата с президентом Украины.