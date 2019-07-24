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 Происшествия, За рубежом
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Все про:ДТП (5662) смерть (6048) украинцы (2992) Чехия (879) заробитчане (348)

 Маршрутка с украинскими заробитчанами попала в аварию на переезде в Чехии, погибла женщина. ФОТО

Водитель маршрутки попытался проскочить железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, но столкнулся с "рельсовым автобусом".

ДТП произошло между населенными пунктами Причина и Петровице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.

По информации чешских правоохранителей, водитель микроавтобуса не отреагировал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде и попытался проскочить. Но столкнулся с так называемым "рельсовым автобусом" - железнодорожным транспортом из одного вагона.

Погибла женщина - жительница Закарпатья. Также в ДТП пострадал 20-летний парень, об этом его родственники сообщили в соцсетях.

Водитель после аварии пытался скрыться с места событий, но его задержали.

Также на Цензор.НЕТ: ДТП с украинцами в Польше: погибла 18-летняя девушка, еще трое пассажиров получили травмы. ФОТОрепортаж

Маршрутка с украинскими заробитчанами попала в аварию на переезде в Чехии, погибла женщина 01
Маршрутка с украинскими заробитчанами попала в аварию на переезде в Чехии, погибла женщина 02
Маршрутка с украинскими заробитчанами попала в аварию на переезде в Чехии, погибла женщина 03

Источник: https://censor.net.ua/p3139490
 
 
 Топ комментарии
 
А не бежала бы от злыдней, сделанных соевым барыгой была бы жива......
Царство Небесное.... Маршрутка с украинскими заробитчанами попала в аварию на переезде в Чехии, погибла женщина - Цензор.НЕТ 3677
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ты чего как ужаленный прыгаешь на любое воспоминание о соевой свинье? без сладкого на ужин остаться боишься?
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Нічого, зараз ваш ПРикольний ПРизідент все виправить
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забагато аварій з українськими заробітчанами.
шкода загиблу.
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так это виноваты прклятые евробляхеры. правильно?
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напевно банальне невисипання водія.
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це ж чешська маршрутка....водій - чех....яке може бути недосипання?
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ну не знаю.
я подумала що то бусик, який перевозив укр. заробітчан.
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это только кажется. это проклятые евробляхеры поставили на пути этот вагон. они на любое преступление способны.
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Вы наверное не догнали новость.... так называемая маршрутка грузопассажирский мерин с номерами Украины за рулем был гуцул с закарпатья только невменяемым украинцам и русским удается удивлять тамошних в европах граждан.. да еще в Канаде и США есть олени игнорирующие переезды и поезд как явление... о чем они горько сожалеют.. потом.....а в Европе.. ха- ха надо лет 20 ждать -чтобы кто то поехал на красный и звуковой сигнал....
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А не бежала бы от злыдней, сделанных соевым барыгой была бы жива......
Царство Небесное.... Маршрутка с украинскими заробитчанами попала в аварию на переезде в Чехии, погибла женщина - Цензор.НЕТ 3677
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Нічого, зараз ваш ПРикольний ПРизідент все виправить
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ты чего как ужаленный прыгаешь на любое воспоминание о соевой свинье? без сладкого на ужин остаться боишься?
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Это тебе, потрохоботу "на удалёнке" (во Хранции), "ничого". А человека уже НЕТ! Маршрутка з українськими заробітчанами потрапила в аварію на переїзді в Чехії, загинула жінка - Цензор.НЕТ 4039
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соевый это первопроходец, сейчас славик свинарчук продолжит его славное дело под руководством сороса, освободит Украину от надоедливых и неугомонных ртов
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не удивлюсь если этот водитель раньше работал маршруточником на Троещине
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"как пропускают пешеходов?
совсем не так как поезда" - вчерашняя пестня. сегодня поезда уравняли в правах пропуска с пешеходами.
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не. это "покращення" коричневого цвета, которое нам 5 лет "выдавали" за шоколад....
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от таких рейкових автобусів не вистачає на укрзалізниці...були б, і тоді автоводії звично і належно на них реагувати навчились би...
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Ніякий президент, ні шоколадний, ні шоубізнесовий не навчить барана виконувати правила дорожнього руху. Тим більше, якщо ти за гроші везеш людей, які тобі довірили своє життя. Якщо людина дурна, то це не виправить ніхто.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМаршрутка с украинскими заробитчанами попала в аварию на переезде в Чехии, погибла женщина. ФОТО
 
 
 
 
 
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