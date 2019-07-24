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 Нацполиция провела ротацию спецназовцев на ОИК №50 в Покровске, оперативная обстановка стабильная. ФОТОрепортаж

Сегодня в Покровск в рамках плановой ротации прибыл новый отряд спецподразделения патрульной полиции тактико-оперативного реагирования. Группа сменила спецназовцев, которые прибыли вчера.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ, задача полицейских - обеспечение общественной безопасности и правопорядка на окружной избирательной комиссии.

Новая группа приступила к несению службы на ОИК. Оперативная обстановка пока стабильная.

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Нацполиция провела ротацию спецназовцев на ОИК №50 в Покровске, оперативная обстановка стабильная 01
Нацполиция провела ротацию спецназовцев на ОИК №50 в Покровске, оперативная обстановка стабильная 02
Нацполиция провела ротацию спецназовцев на ОИК №50 в Покровске, оперативная обстановка стабильная 03
Нацполиция провела ротацию спецназовцев на ОИК №50 в Покровске, оперативная обстановка стабильная 04

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Нацполиция провела ротацию спецназовцев на ОИК №50 в Покровске, оперативная обстановка стабильная 05

Напомним, 22 июля в Покровске началась протестная акция из-за подсчета голосов, вследствие чего избирательная комиссия не работала.

23 июля Нацполиция направила в Донецкую спецназовцев тактико-оперативного реагирования патрульной полиции для усиления местной полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/p3139483
 
 
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Вертолетом?
Ага)))
Иначе трудно и дорого. Как в высокогорье. Или как в зону стихийного бедствия.
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2 колаборанта не можуть крісло депутата поділити? Один фінансував сепарів і називав владу хунтою, інший фінансував сепарів і називав український прапор "ета тряпка". Кого ж обере народ українського міста Покровськ?
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Они сами себя выбирали, ВБРАСЫВАЯ В УРНЫ бюллетни,, что один вор, бандит, что другой вор, бандит, но самое печальное , что их прикрывает местная полиция, думаю, что с одобрения верхнего руководства, ИНАЧЕ НИ КАК! Аксенов прислал два автобуса титушек вооруженных, на блок поту их тормознули, а через время подьехали с местной полиции и сказали, что у них есть разрешения... прикрыли(зарплата неплохая у титушки 4 т.грн .в день), и с другой стороны титушки требушкина... За бабки они сами себя избрали, с одобрения сверху, на обоих куча криминальных дел и открытых и закрыты (порешали) оба сепаров любят или любили , они обычно флаг меняют очень быстро а эта суета, так массовка... Вертолеты допотопные еще в авгане летали, еле двигаются.... вот как то так.... Так что Киев жди новых воров на ПМЖ.... печально.. ничего не менется.. Ведь в каждом городе вся полиция знает кто чем живет, но делать ничего не делают или не желают или сверху вказивка не трогать....
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Судячи з усього, Ви є свідком цих сумних подій...
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Как не печально, но вы правы...живу я здесь.. и всю эту картину наблюдал все эти дни..а сделать ничего не могу, так как полиция на их стороне..как то раз был конфликт с подобным "товарищем" типа этих двух, и я задал вопрос полицейскому знакомому, " Что можно сделать" ответ меня шокировал -"Ну знаешь, есть люди которые спросят за ноги переломать, а эти и за голову не спросят"... вот так нас полиция бережет охраняя подобных от толпы простых людей... И так везде куда не глянь....
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНацполиция провела ротацию спецназовцев на ОИК №50 в Покровске, оперативная обстановка стабильная. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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