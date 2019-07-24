 В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей при импорте косметики с оборотом 250 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли столичным предпринимателям услуги по минимизации таможенных платежей при импорте в Украину косметических товаров.

Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали группу предприятий-импортеров, ФЛП (плательщиков единого налога).

В дальнейшем по заказу "клиентов" - физических лиц-предпринимателей, владельцев розничных торговых сетей, осуществляющих торговлю косметическим средствами (владельцев салонов красоты, шоу-румов и других объектов) фигуранты заключали внешнеэкономические контракты между подконтрольными импортерами и компаниями из Китая, стран ЕС и Южной Кореи на поставку определенного вида косметических средств.







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При этом для растаможивания указанных товаров злоумышленники использовали поддельные документы (инвойсы, контракты, CMR и др.) с недостоверными сведениями относительно стоимости, количества и ассортимента импортируемых ТМЦ, которые специально изготавливали от имени подконтрольной компании-нерезидента для минимизации уплаты таможенных платежей. В поддельных документах стоимость товаров занижалась в среднем в 8 раз.

Растаможенную таким образом продукцию "документально" реализовывали в адрес подконтрольных транзитных СХД, а фактически передавали заказчикам, которые продавали ее за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

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Общий объем операций, проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации таможенных платежей, за 2018-2019 годы составил более 250 млн грн.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных, складских и производственных помещениях, а также по месту жительства фигурантов, из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 2 млн грн, золотые слитки стоимостью 124 тыс. грн, печати подконтрольных СХД, в т.ч. нерезидентов, финансово-хозяйственные документы, черновые записи и электронные носители информации.

Продолжается следствие.