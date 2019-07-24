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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество, Фоторепортаж
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 "Кто следующий?": ЛГБТ-активисты под посольством РФ в Киеве требовали справедливого расследования убийства Григорьевой. ФОТОрепортаж

Активисты организации "Insight LGBTQ NGO" провели под посольством Российской Федерации в Киеве акцию "Остановим ненависть!" с требованием справедливого расследования убийства российской правозащитницы Елены Григорьевой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Около 20 активистов держали в руках плакаты с надписями "Кто следующий?", "Остановим ненависть", "Stop hate", "Yelena Gregoryeva is killed by your system", "Investigate the crimes", "Никто не должен молчать", а также скандировали "STOP HATE, STOP CRIMES".

Участники акции почтили минутой молчания погибшую активистку и членов ЛГБТ-сообщества, которые стали жертвами ресурса "Пила". Этот ресурс, по словам участников акции, собирал данные о правозащитниках с целью физических и других преследований.

Один из фигурантов ресурса рассказал свою историю о том, как он был вынужден бежать из России в Украину спустя полгода угроз и преследований.

Акция продолжалась около 20 минут, посвящена памяти Елены Григорьевой, которая выходила на проукраинские акции в России в поддержку крымских татар и политзаключенных, а также боролась за права женщин и ЛГБТ-сообщества. Женщина была жестоко убита в Санкт-Петербурге.

Напомним, 20 июля, в Санкт-Петербурге была убита общественная и ЛГБТ-активистка Елена Григорьева. Она осуждала агрессию России против нашей страны и была известна в том числе акциями в поддержку Украины. Григорьевой регулярно поступали угрозы убийством в связи с ее деятельностью. Она обращалась в полицию, но правоохранительные органы не предпринимали по этому поводу никаких действий.

Помимо участия в акциях протеста за права ЛГБТ активистка также выступала на митингах в поддержку крымских татар. Она выступала против оккупации Крыма и призывала остановить российскую агрессию против Украины, а также требовала освободить украинцев, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.

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Кто следующий?: ЛГБТ-активисты под посольством РФ в Киеве требовали справедливого расследования убийства Григорьевой 01
Кто следующий?: ЛГБТ-активисты под посольством РФ в Киеве требовали справедливого расследования убийства Григорьевой 02
Кто следующий?: ЛГБТ-активисты под посольством РФ в Киеве требовали справедливого расследования убийства Григорьевой 03
Кто следующий?: ЛГБТ-активисты под посольством РФ в Киеве требовали справедливого расследования убийства Григорьевой 04

Источник: https://censor.net.ua/p3139408
 
 
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"Yelena Gregoryeva is killed by your system"

Yelena Gregoryeva is your system. Вірніше частина системи - протестних діячів під егідою ФСБ.
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Лучше бы они за каждодневные убийства наших пацанов на передовой митинговали перед посольством раши!
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Пожалуй это единственный адекватный митинг за долгое время. Хоть и за активиста ЛГБТ.
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Почему-то остальных это не волнует? Ни крымских татар, ни националистов, ни простых украинцев.
Странно даже, а еще называют этих "пи@арасами.
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та байдуже хто, щоб не останній , поки не вгомняться і не перестануть свої відхилення пропагувати
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Кто следующий?": ЛГБТ-активисты под посольством РФ в Киеве требовали справедливого расследования убийства Григорьевой. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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