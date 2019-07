 "Кто следующий?": ЛГБТ-активисты под посольством РФ в Киеве требовали справедливого расследования убийства Григорьевой. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Около 20 активистов держали в руках плакаты с надписями "Кто следующий?", "Остановим ненависть", "Stop hate", "Yelena Gregoryeva is killed by your system", "Investigate the crimes", "Никто не должен молчать", а также скандировали "STOP HATE, STOP CRIMES".

Участники акции почтили минутой молчания погибшую активистку и членов ЛГБТ-сообщества, которые стали жертвами ресурса "Пила". Этот ресурс, по словам участников акции, собирал данные о правозащитниках с целью физических и других преследований.

Один из фигурантов ресурса рассказал свою историю о том, как он был вынужден бежать из России в Украину спустя полгода угроз и преследований.

Акция продолжалась около 20 минут, посвящена памяти Елены Григорьевой, которая выходила на проукраинские акции в России в поддержку крымских татар и политзаключенных, а также боролась за права женщин и ЛГБТ-сообщества. Женщина была жестоко убита в Санкт-Петербурге.

Напомним, 20 июля, в Санкт-Петербурге была убита общественная и ЛГБТ-активистка Елена Григорьева. Она осуждала агрессию России против нашей страны и была известна в том числе акциями в поддержку Украины. Григорьевой регулярно поступали угрозы убийством в связи с ее деятельностью. Она обращалась в полицию, но правоохранительные органы не предпринимали по этому поводу никаких действий.

Помимо участия в акциях протеста за права ЛГБТ активистка также выступала на митингах в поддержку крымских татар. Она выступала против оккупации Крыма и призывала остановить российскую агрессию против Украины, а также требовала освободить украинцев, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.

