 В оккупированном Симферополе разграбили собор ПЦУ, - архиепископ Климент. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", б этом 24 июля рассказал архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.

По словам архиепископа Климента, российское Министерство имущественных и земельных отношений Крыма начало "внутренний ремонт" помещений собора.

"Ситуация очень критическая. Все происходило, когда я не был в Крыму. Согласно решению суда, в 2017 году, было изъято 110 квадратных метров площади первого этажа. Она была опечатана и находилась под замком. Но вместе с тем было описано и сохранялось церковное имущество: кресла, иконы, мебель, ковры, посуда, столы, столовые принадлежности. Сейчас это все разграблено и разломано. Часть вещей я увидел на улице на свалке. Где делись остальные вещи – я не знаю", – сообщил священнослужитель.

Архиепископ Климент связывает "разграбление собора" со своей поездкой в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ влияет на характер гибридной войны России против Украины, - архиепископ Климент

"Они начали погром именно тогда, когда я был на конференции по религиозной свободе. Это Россия показывает всему миру, что для нее (означает) мировое сообщество и религиозная свобода", – считает священнослужитель.

В российском Министерстве имущественных и земельных отношений Крыма не ответили на телефонные звонки издания.

17 июля в Симферополе Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги ПЦУ оградили забором.