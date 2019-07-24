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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В оккупированном Симферополе разграбили собор ПЦУ, - архиепископ Климент. ФОТОрепортаж

Имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе после решения суда о передаче в пользование российского Минимущества Крыма было "разграблено и разломано".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", б этом 24 июля  рассказал архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.

По словам архиепископа Климента, российское Министерство имущественных и земельных отношений Крыма начало "внутренний ремонт" помещений собора.

В оккупированном Симферополе разграбили собор ПЦУ, - архиепископ Климент 01

"Ситуация очень критическая. Все происходило, когда я не был в Крыму. Согласно решению суда, в 2017 году, было изъято 110 квадратных метров площади первого этажа. Она была опечатана и находилась под замком. Но вместе с тем было описано и сохранялось церковное имущество: кресла, иконы, мебель, ковры, посуда, столы, столовые принадлежности. Сейчас это все разграблено и разломано. Часть вещей я увидел на улице на свалке. Где делись остальные вещи – я не знаю", – сообщил священнослужитель.

В оккупированном Симферополе разграбили собор ПЦУ, - архиепископ Климент 02

Архиепископ Климент связывает "разграбление собора" со своей поездкой в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ влияет на характер гибридной войны России против Украины, - архиепископ Климент

"Они начали погром именно тогда, когда я был на конференции по религиозной свободе. Это Россия показывает всему миру, что для нее (означает) мировое сообщество и религиозная свобода", – считает священнослужитель.

В оккупированном Симферополе разграбили собор ПЦУ, - архиепископ Климент 03

В российском Министерстве имущественных и земельных отношений Крыма не ответили на телефонные звонки издания.

17 июля в Симферополе Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги ПЦУ оградили забором.

В оккупированном Симферополе разграбили собор ПЦУ, - архиепископ Климент 04

Источник: https://censor.net.ua/p3139396
 
 
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это последствия нашествия зауральской саранчи
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это последствия нашествия зауральской саранчи
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нашествие угро-финнов мацковских... сия саранча доуральская, за уралом оккупированые територии..
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Красные приходят грабят, белые приходят грабят... И куда бедному мужику податься...
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Звичайно, що це не просто кримінал. Було політичне замовлення і ненависть секти РПЦ до канонічної ПЦУ.
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Наверное и унитазы по тырили без комплектации сливного бачка.)))
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"Мы в Европах побывали,
И дела там ладили...
На перила мы нсрли,
И в рояль нагадили-и!..."
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Сами вопят что Яхве муд.р, бобр, и миросливый, но скулят и плачут если тронут капище Яхве. И бегут к ментам.

Так пусть оН сам и защищает свои мощи и ыконки. В оккупированном Симферополе разграбили собор ПЦУ, - архиепископ Климент - Цензор.НЕТ 7140
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В ответку надо разобрать Новинского и Вулкула!
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Двери поснимали? Странно, что рушники остались. Ну дикари. Хреново им там в нужде постоянной, этим русским братьям, мать их
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Не удивляет. Это РаССея. Воровитые, злобные, агрессивные твари.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ оккупированном Симферополе разграбили собор ПЦУ, - архиепископ Климент. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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