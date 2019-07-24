 "Провели в Раду человека, который лично давал просраться активистам Майдана", - украинофоб Шпир о победе на 51 округе защитника "черной роты" Беркута Ковалева. ФОТО

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"Его (Ковалева. - Ред.) результат обеспечивал упоротый украинофоб и шовинист Михаил Шпир. В принципе, можно просто почитать его страницу и больше ничего про него не писать. Своих намерений эти ребята даже не скрывают", - написал он.
"Кстати, в 52-м округе, где также работал Шпир, до сих пор не могут подсчитать голоса. Там сейчас лидирует кандидат от "Батькивщины" Яковенко, который опережает кандидата Погодина от ОПЗЖ. Люди последнего прямо в эти минуты стараются затянуть подсчет и сфальсифицировать результат, чтобы провести в Раду очередного украинофоба", - добавил Казанский.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что Ковалеву понадобилось всего 220 голосов, чтобы попасть в парламент.
На протяжении последних трех лет Татьяна официально не работала. Но журналисты нашли информацию что она работала няней. Соответственно она работала не платя налоги. Журналисты задали ей вопрос "Вы считаете это нормальным что люди работают и не платят налоги", на что Татьяна ответила "А вы как думаете?". Шикарный депутат.
Ось як пецьо з сепарами боровся 18 серпня 2014року відпустили мера Луганська кравченка який приймав активну участь у проведенні референдума і був затриманий бійцями «Айдару» 7 серпня
Вы сделали ЭТО !
Лично я хрен ложил на этот "народ"
Они у меня умные. Умных тут ненавидят.
А строить не получится, если на одного строящего трое ломающих.
А в украине маланцев 0.5 процента и их тоже больше, чем нас. Б...ь, действительно, страна козлов и баранов.
ты на творчестве Лепса пытаешься объединить всю Украину ?
Хотя.... да какая разница где оно живет то? То ли еще будет
Не так давно, Грузия ушла с повестки дня в Овальном Кабинете.
Как будет с малевнычой и прекрассной Украиной... ? Украина - на паузе... Пока (С).
По этому - Варшава будущий бастион, при любом раскладе ситуации.
Зебилы, ***...