 Украине передали 64 заключенных из ОРЛО, - Денисова. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook.

"Это уже шестой этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области. С декабря 2018 года по июль 2019 г. мы переместили 319 осужденных. Из них 124 человека или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе", - сообщила она.

Денисова отметила, что с учетом лиц, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещены 332 осужденных. Освобождены - 53 человека.

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Всего в течение 2014 - 2019 лет было переведено 519 осужденных.













Фото: Денисова /Facebook