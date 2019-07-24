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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Денисова (459) Луганщина (4128) заключенные (381)

 Украине передали 64 заключенных из ОРЛО, - Денисова. ФОТОрепортаж

Сегодня на мосту в городе Счастье состоялась очередная передача 64 граждан Украины из пенитенциарных учреждений оккупированной части Луганской области, которые на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook.

"Это уже шестой этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области. С декабря 2018 года по июль 2019 г. мы переместили 319 осужденных. Из них 124 человека или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе", - сообщила она.

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Денисова отметила, что с учетом лиц, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещены 332 осужденных. Освобождены - 53 человека.

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Всего в течение 2014 - 2019 лет было переведено 519 осужденных.

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Фото: Денисова /Facebook

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Источник: https://censor.net.ua/p3139391
 
   
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За що ж вони сиділи, якщо такі терміни ув'язнення отримали?
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накуй они нам всрались?! возвращайте политзаключенных и моряков!!!
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Чудово сидить бронежилет на молодичці в рожевому..
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А що то за курва в рожевому, на якій не зійшлася панцирна камізелька?
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Мне кажется им надо засчитать год за три.
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Класс. А теперь проверьте их на предмет "сибирки" и прочих чудес сумрачного совкового гения биотехнологий.
Молодец Пенисова, сколько ценных людей освободила, дайте ей премию.)
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраине передали 64 заключенных из ОРЛО, - Денисова. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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