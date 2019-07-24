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 Общество, Фоторепортаж
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 Масштабные двусторонние командно-штабные учения ВСУ начались на севере и востоке Украины. ФОТОрепортаж

На севере и востоке Украины начались масштабные двусторонние командно-штабные учения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе проведения учений будут отрабатываться различные варианты операций, совершенствоваться управленческая деятельность руководящего состава Сухопутных и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Масштабные двусторонние командно-штабные учения ВСУ начались на севере и востоке Украины 01

Кроме того, во время учений оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины будут применяться оперативно подчиненные им силы и средства Десантно-Штурмовых Войск и Сил Специальных Операций, будет исследоваться способность органов военного управления видов совместно осуществлять планирование применения группировок и управления определенными силами и средствами в условиях ограниченного времени и резких изменений обстановки.

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Масштабные двусторонние командно-штабные учения ВСУ начались на севере и востоке Украины 02
Масштабные двусторонние командно-штабные учения ВСУ начались на севере и востоке Украины 03
Масштабные двусторонние командно-штабные учения ВСУ начались на севере и востоке Украины 04
Масштабные двусторонние командно-штабные учения ВСУ начались на севере и востоке Украины 05
Фото: пресс-служба Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/p3139351
 
   
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как думаете...главнокомандующий...поставлен в известность или опять обидится, что из интернета об этом узнает))))
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Цензор.НЕТФотоОбществоМасштабные двусторонние командно-штабные учения ВСУ начались на севере и востоке Украины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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