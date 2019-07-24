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Все про:Киевская область (1710) суд (22351) убийство (5290)

 Жестокое убийство военного Юрия Булата в Славутиче: подозреваемый может выйти под залог в 288 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТО

Суд в Славутиче Киевской области избрал меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве майора запаса Юрия Булата в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 288 тысяч грн.

Об этом сообщил руководитель полиции области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Статья, по которой ведется следствие, п. 7 ч. 2. ст. 115 (Умышленное убийство из хулиганских побуждений) УК предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 21 июля, на рассвете, у одного из баров г. Славутича произошла драка, в результате которой один мужчина нанес удар ножом в область шеи другому. Вследствие полученной травмы, пострадавший погиб на месте происшествия. Подозреваемый в убийстве и другие участники конфликта были задержаны.

Как сообщил "Фактам" свидетель преступления местный житель Борис, погибшим является Юрий Булат, 31-летний майор запаса.

По его словам, Булата убили представители местной банды братьев Хачатрян: "Их в городе многие боятся. Иной раз складывается такое впечатление, что у них и в полиции все схвачено. Столько раз происходили нападения на людей просто так, по беспределу. Но ни самих братьев, ни их дружков никогда даже в "обезьянник" (изолятор временного содержания. — Ред.) не забирали".

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О причастности к убийству братьев Хачатрян писал и местный депутат Анатолий Гладченко.

"Циничное убийство в нашем городе молодого парня Юрия Булата, которое случилось вчера, произошло от безнаказанности братьев Хачатрян, которые так же цинично в 2015 году выстрелили мне дважды в голову и скрылись с места преступления. Тогда и сейчас наша полиция бездействует, и поэтому я не верю в объективное расследование, в том, что виновные понесут наказание. В нашем городе действует преступная группа, которая систематически бьет и глумится над местными жителями, а полиция закрывает глаза на это", - написал он.

Жестокое убийство военного Юрия Булата в Славутиче: подозреваемый может выйти под залог в 288 тыс. грн 01

Погибший Юрий Булат

Жестокое убийство военного Юрия Булата в Славутиче: подозреваемый может выйти под залог в 288 тыс. грн 02

Подозреваемый Армен Хачатрян

Жестокое убийство военного Юрия Булата в Славутиче: подозреваемый может выйти под залог в 288 тыс. грн 03

Подозреваемый Дмитрий Рыбак

Жестокое убийство военного Юрия Булата в Славутиче: подозреваемый может выйти под залог в 288 тыс. грн 04

Подозреваемый Евгений Стаханов

Жестокое убийство военного Юрия Булата в Славутиче: подозреваемый может выйти под залог в 288 тыс. грн 05

Источник: https://censor.net.ua/p3139338
 
 
 Топ комментарии
 
Совсем больные?Подозревамого в убийстве под залог????
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*баная страна, где даже за убийство человека можно выйти под смешной залог
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Кто там визжал что низзя в Украине разрешать оружие палиция нас защитит? Ну что защитила палиция? Даже никого за ваше убийство не накажут. Страна рабов страна господ
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Совсем больные?Подозревамого в убийстве под залог????
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КПК Портнова позволяет?
До побачення!
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Невже у Славутичі немає нікого хто б відпиляв тому чурбану довбешку та насадив на палю в центрі міста? Жорстоке вбивство військового Юрія Булата у Славутичі: підозрюваний може вийти під заставу в 288 тис. грн - Цензор.НЕТ 9509
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*баная страна, где даже за убийство человека можно выйти под смешной залог
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Клован даже не пытается что то поменять. Кстати за полицию отвечает Рюкзаков, а он с клованом в одной команде.
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Пока что Рюкзаков работает на Гнойсмана и Парашенка. Или ты порохосрань забыла как Гнойсман отказался снять с должнойсти Рюкзакова?
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ахахах, ты ещё скажи, что гройсман на Порошенко работает.
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зеленодрочер ты забил что
Одним із найефективніших міністрів у чинному уряді в команді новообраного президента Володимира Зеленського вважають міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
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А-ха-ха! Зебил, вот тебя бамбануло! Все знают , что Рюкзаков в команде зелемойского, и снять его может только Рада.
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Разуй глаза и прочитай, что эта банда совершала преступления много лет именно при президенте Порошенко, и его потужно реформированной полиции и судах.
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Зебик, я же и пишу, что при презеденте Порошенко, реформами полиции занимался член команды зелемойского Рюкзаков.
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Да??? А как же так получилось??? Деканоидзе, Саакашвили, Мерило, Абрамавичуса Порошенко смог от реформ отстранить, а "врага государства" Рюкзакова поставил проводить реформы в полиции?
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Очень просто, надо иметь свою фракцию в Раде, и назвать ее Народный фронт.
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Знову і тобі ще пояснювати треба, неучу. Порох до складу судів має таке ж відношення, як і балерина Канді. Суди формувались ще при Янукі-зрадливому, а формував їх твій друг... Портнов з Лукашихою. Так що, до себе притензії висувай, незрячий та глухий.
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Ти, чоловіче, не бреши. Купу суддів порошенко призначив, і всіх суддів за його президентство переатестували порошенківські комісії.
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То ти спеціально зареєструвався тут, щоб це мене спитати? Піди спитай це в ВККСУ.
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Призначив купу суддів? Кого саме? Куди? Невже і в Славутичський міськсуд? І якщо судова влада в Україні, попри Конституцію, таки залежна від виконавчої - що заважає Зе перепризначити тих суддів? Знов Порох у штани насpав?
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Якщо ти не знаєш, то я тобі повідомлю, що по Конституції президент особисто призначає суддів на перший 5-ти річний термін. До того ж, через свою квоту він має вплив на Вищу Раду юстиції. Так що суди дійсно знаходяться під впливом президента. Переназначити президент їх особисто не може. Він може вплинути на ВРЮ, але для цього потрібно мати там своїх людей.
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А до чого взагалі Порох має відношення? Бо як кричати, що Порох потужні реформи проводить, то ви можете, а як відповідати за ці "реформи", то Порох до них не має відношення. Так, Порох - це балерина, яка сіла на шпагат, і не може підвестись.
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Порох відповідає за ті реформи, до яких має відношення, і не відповідає за ті, до яких не має. Судова влада в Україні незалежна від виконавчої. Ваш Кеп.
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Я вже давно намагаюсь у порохоботів дізнатись, до яких все ж таки реформ мав відношення Порошенко? ))) Судова влада в Україні залежна від виконавчої. Президент особисто, без узгодження з іншими призначає суддів на перший 5-ти річний термін, і має свою квоту у Вищій Раді юстиції, яка контролює роботу суддів.
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Интересно, если Авакова застрелить или судью с прокурвором принявшее такое решение то тоже выпустят под залог 10тыс. баксов?
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Нет, но "державну зраду" пришить могут.
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Кто там визжал что низзя в Украине разрешать оружие палиция нас защитит? Ну что защитила палиция? Даже никого за ваше убийство не накажут. Страна рабов страна господ
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А читать повылазило тебе что ета банда еще при Парашенке держала город в кошмаре и совершала пресупления? Так что за ето народ и проголосовал чтобы прекратить соевый беспредел
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При Пете арестовали, при ЗЕ выпустили. Еще что-то объяснять надо ?
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Зебил, Пэтро не может разорватся, и склады вам охранять, и банды гонять.
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Твой пепа - лох. Жадный и тупой, лох который будет сидеть.
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Скільки тут крутиться нульовок дефектиивних. І це оплачує соєвий ублюдок з вкрадених у українців грошей.
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ти мамі своїй питання задавай. Вона напевно має досвід спілкування з дебілоїдами ?
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Зебик, у моей мамы Пэтро нечего не воровал. Пойди у своей спроси, может у твоей воровал? Сразу спрашиваю, сколько грошенят?
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"Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства"
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треба визнати один відомий факт - будь яка меншість зажди дестабілізує державу..
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"Общественное мнение - заведомо ложное мнение, так как большинство людей полные идиоты." Эдгар Аллан По
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Особенно если правоохранительная система - один большой фейк. Впрочем как и все остальные органы власти...
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Ну шо, Авакян- падло хитрожопое, говоришь реформировал полицию??
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залог в 288 тыс. грн---платить єфремов?
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а что вы хотели - Украина с войны еще не скоро выйдет - я сам при малейшем кипеше тянусь за ножом , и поверте мне ножем я бить умею....
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ціна українського життя менше 10 000 басів, щось із чорножопими треба вирішувати. і з суддями теж
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За вбитого майора під час загроз та війни повинна бути смертна кара від трибуналу. Трибуналів не має, так і не має справедливої кари !
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За военного никто у нас впрягаться не будет. Сколько уже убито их было. У них у нас за людей не считают. Вот если бы мусора завалили то уже мусора во главе с Рюкзаковым кричали бы во все горло вплоть до введения военного положения. Ето обычное дело в стране диктатуры и рабов.
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Тут протиріччя, диктатури спираються і на військових.
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Кияни, ви подуріли, які в жопу вірменські банди, ліса з полями закінчились?
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мабуть "кияни" закінчились а не ліси з полями (((
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Цензор ! У тебе тут кремлівські боти, як срані після базарного дня. Спасибі, аж весело !
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Бачу, що докотились до дикунства. Пришлі ублюдки вбивають українців на вулицях міст, а суд за смішні гроші відпускає їх на волю. Зрозуміло, що це не просто так прийнято рішення. Хтось дуже хоче, щоб той покидьок вийшов на волю.
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еще бы, ведь целый минист в.д. из одного стада
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Да, всё таки такое понятие как "расизм" не на пустом месте возник...
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Черножопых нужно гнать из Украины. Более половины всех тяжких преступлений делают они. Но для етого нужно было во власть выбрать националистов а не геев, жидов и козломордых.
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а местние житэлі сокирами не можуть порубати ту чорножопу нечість??? Капець. Поналізло пістотні усілякої з відусіль, та хазяйвами себе в Україні відчувають. Це ж вже далеко не перший випадок де фігурують представники чорножопої нечисті.. Українці, вам подообається поведінка чорножопих? Терпітимете??
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А місцеві - моя хата скраю. Українці дуже дурні толерантні в массі. На виборах вибирають ватників і євреїв шоб ними керували.
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А ну ж, потужний реформатор, наведи порядок, покажи , що ти вмієш не тільки шісток шугать по тєліку! Ой, щось я розмєчталась.
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Кто в курсе ? В какой еще стране можно выйти под залог за убийство и за госизмену ? ( даже не подозрение , а конкретно - убийство и госизмена ! )
Как это может быть в принципе ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖестокое убийство военного Юрия Булата в Славутиче: подозреваемый может выйти под залог в 288 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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