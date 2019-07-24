 Жестокое убийство военного Юрия Булата в Славутиче: подозреваемый может выйти под залог в 288 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщил руководитель полиции области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Статья, по которой ведется следствие, п. 7 ч. 2. ст. 115 (Умышленное убийство из хулиганских побуждений) УК предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 21 июля, на рассвете, у одного из баров г. Славутича произошла драка, в результате которой один мужчина нанес удар ножом в область шеи другому. Вследствие полученной травмы, пострадавший погиб на месте происшествия. Подозреваемый в убийстве и другие участники конфликта были задержаны.

Как сообщил "Фактам" свидетель преступления местный житель Борис, погибшим является Юрий Булат, 31-летний майор запаса.

По его словам, Булата убили представители местной банды братьев Хачатрян: "Их в городе многие боятся. Иной раз складывается такое впечатление, что у них и в полиции все схвачено. Столько раз происходили нападения на людей просто так, по беспределу. Но ни самих братьев, ни их дружков никогда даже в "обезьянник" (изолятор временного содержания. — Ред.) не забирали".

Смотрите также: В российском Санкт-Петербурге убили известную общественную и ЛГБТ-активистку Григорьеву, поддерживавшую Украину. ФОТО (обновлено)

О причастности к убийству братьев Хачатрян писал и местный депутат Анатолий Гладченко.

"Циничное убийство в нашем городе молодого парня Юрия Булата, которое случилось вчера, произошло от безнаказанности братьев Хачатрян, которые так же цинично в 2015 году выстрелили мне дважды в голову и скрылись с места преступления. Тогда и сейчас наша полиция бездействует, и поэтому я не верю в объективное расследование, в том, что виновные понесут наказание. В нашем городе действует преступная группа, которая систематически бьет и глумится над местными жителями, а полиция закрывает глаза на это", - написал он.

Погибший Юрий Булат

Подозреваемый Армен Хачатрян

Подозреваемый Дмитрий Рыбак

Подозреваемый Евгений Стаханов