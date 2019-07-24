 Из-за стройки в Деснянском районе большая часть жителей столицы может остаться без питьевой воды, - "Киевводоканал". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

""Киевводоканал" глубоко обеспокоен такой ситуацией, поскольку участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах Д = 1200-1400 мм, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции.

Сам ковш также расположен в районе 300 метров от участка, что является нонсенсом и противоречит действующим санитарным правилам и нормам", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ковш и водоводы имеют стратегическое значение для Киева, поскольку Деснянская водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды города.

Из водозаборных сооружений ковша по сифонным водоводам вода поступает на насосную водопроводную станцию ​​первого подъема. Далее по напорным водоводам подается на очистные сооружения. После прохождения всех циклов подготовки питьевая вода транспортируется в дома киевлян.

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Зона водоснабжения Деснянской водопроводной станции обозначена на карте розовым цветом:

Повреждение водоводов, или создание проблем в работе ковша несут угрозу стабильному обеспечению питьевой водой большей части Киева.

""Киевводоканал" будет обращаться в соответствующие инстанции для выяснения обстоятельств, при которых стала возможна подготовка к строительству, а также принимать все возможные меры в рамках действующего законодательства для сохранения целостности и охраны объектов инфраструктуры Деснянского й водопроводной станции", - добавили в компании.



