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 Киевские новости
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 Из-за стройки в Деснянском районе большая часть жителей столицы может остаться без питьевой воды, - "Киевводоканал". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Деснянском районе столицы, в пределах охранной зоны Деснянской водопроводной станции "Киевводоканала" ведутся подготовительные работы к строительству.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

""Киевводоканал" глубоко обеспокоен такой ситуацией, поскольку участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах Д = 1200-1400 мм, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции.

Сам ковш также расположен в районе 300 метров от участка, что является нонсенсом и противоречит действующим санитарным правилам и нормам", - сказано в сообщении.

Из-за стройки в Деснянском районе большая часть жителей столицы может остаться без питьевой воды, - Киевводоканал 01

Отмечается, что ковш и водоводы имеют стратегическое значение для Киева, поскольку Деснянская водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды города.

Из водозаборных сооружений ковша по сифонным водоводам вода поступает на насосную водопроводную станцию ​​первого подъема. Далее по напорным водоводам подается на очистные сооружения. После прохождения всех циклов подготовки питьевая вода транспортируется в дома киевлян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевводоканал" обнародовал график отключений воды до конца года. СПИСОК улиц

Зона водоснабжения Деснянской водопроводной станции обозначена на карте розовым цветом:

Из-за стройки в Деснянском районе большая часть жителей столицы может остаться без питьевой воды, - Киевводоканал 02

Повреждение водоводов, или создание проблем в работе ковша несут угрозу стабильному обеспечению питьевой водой большей части Киева.

Из-за стройки в Деснянском районе большая часть жителей столицы может остаться без питьевой воды, - Киевводоканал 03

""Киевводоканал" будет обращаться в соответствующие инстанции для выяснения обстоятельств, при которых стала возможна подготовка к строительству, а также принимать все возможные меры в рамках действующего законодательства для сохранения целостности и охраны объектов инфраструктуры Деснянского й водопроводной станции", - добавили в компании.

Из-за стройки в Деснянском районе большая часть жителей столицы может остаться без питьевой воды, - Киевводоканал 04
Из-за стройки в Деснянском районе большая часть жителей столицы может остаться без питьевой воды, - Киевводоканал 05

Источник: https://censor.net.ua/p3139333
 
 
 Топ комментарии
 
Угу. А то что земля и строительство началось при порохосрани ето ничего? Или у тебя в голове вавка как и у остальной порохосрани которым Парашенко промывал мозги на тролеферме?
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спохватились, 30 років іде масована забудова в рекреаційних зонах Дніпра, включаючи кончу, там і газ і каналізація і чию хатинку розібрали? а в мене колись при совєтах сраний гараж знесли, а мене оштрафували, бо ,дійсно, незаконо збудував на своєму подвір'ї
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Зєбілам пофіг. Головне зоб плакатик був зєленим.
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Зєбілам пофіг. Головне зоб плакатик був зєленим.
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Угу. А то что земля и строительство началось при порохосрани ето ничего? Или у тебя в голове вавка как и у остальной порохосрани которым Парашенко промывал мозги на тролеферме?
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Alex Surov 3d90a6e3

А то что земля и строительство началось при порохосрани ето ничего? Через будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 4989


Читати не пробував?
В Деснянском районе столицы, в пределах охранной зоны Деснянской водопроводной станции "Киевводоканала" ведутся подготовительные работы к строительству. Источник: https://censor.net.ua/p3139333
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А забор когда поставили? А разрешение на застройку когда выдали? все ето сделал ЗЕ вчера сразу после выборов?
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Alex Surov 3d90a6e3
А забор когда поставили? А разрешение на застройку когда выдали? все ето сделал ЗЕ вчера сразу после выборов?

Вау, а ти й не знав? Бо блазень цього в соцмережах не написав?
По-перше, вибори були позавчора (21.07.19).
По-друге, блазень вже майже 2 місяці преЗедент - і має знати, що твориться... Через будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 4592
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ПІСЛЯ преЗЄ!дентських виборів!
А дозволу на будівництво може і немає, про його наявність ні де не сказано!
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"А то что земля и строительство началось при порохосрани ето ничего?"

Где это написано?
Подготовительные работы начинаются перед строительством. Вот Зекоманда и подсуетилась уже. Им на людей глубоко плевать!
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Андрій Жагун
Зєбілам пофіг. Головне зоб плакатик був зєленим.
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Новая власть...…...

Зестроители. Им плевать на народ, главное сейчас отпилить свое за Зеголосование.
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А строительство началось при зебилах? Не в курсе?
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00-11*
А строительство началось при зебилах? Не в курсе?
А читати зебот не пробував? Через будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 4770

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Новая власть...…...

Зестроители. Им плевать на народ, главное сейчас отпилить свое за Зеголосование.
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У ЗЄліній команді нових ліц є прахфісіанал в галузі забудови, зараз він сдєлає ето вмєстє єщьо раз.
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Пєтерасти, всі свої мудрі висери можете скинути меру Києва на його сторінку) Из-за стройки в Деснянском районе большая часть жителей столицы может остаться без питьевой воды, - "Киевводоканал" - Цензор.НЕТ 7143 До речі, якщо три мільони киян залишаться без води, то київраду розберуть на цеглинки за пару годин. Якраз будматеріали підуть на памятний знак над братською могилкою депутан міськради Из-за стройки в Деснянском районе большая часть жителей столицы может остаться без питьевой воды, - "Киевводоканал" - Цензор.НЕТ 6178
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Ви помиляєтесь, нажаль на всі питання які стосуються забудови та природоохоронних аспектів в компетенції мерії.
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Земельні лідянки під забудівлю виділяє виключно міська рада. Якщо будівництво незаконне, то ЧОМУ Київканал ТУТ скиглить, а не передає матеріали у прокуратуру?
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Зазєлі вам вже пакращєло майже вже за 100 днів ? Кожен зазєля або відвертий зрадник України , або тупий невіглас який зрадив свою Батьківщину на догоду путєну.
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спохватились, 30 років іде масована забудова в рекреаційних зонах Дніпра, включаючи кончу, там і газ і каналізація і чию хатинку розібрали? а в мене колись при совєтах сраний гараж знесли, а мене оштрафували, бо ,дійсно, незаконо збудував на своєму подвір'ї
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В Киеве сейчас в планах уничтожение целого ряда природоохранных зон. Пойменных участков и важных точек на пути перетных птиц. Например планируется ликвидация заказника Горбачиха. Берег Десенки-Чертороя уже утыкивают высотками и бетонируют берега.
Мы не сделаем Киев первосортным городом "стекла и бетона" это утопия, но и природу прикончим, будет заурядная точка на карте мира.
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не сейчас, а в планах созданньіх при мародерах
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Тільки маленький нюанс , плани мародера втілює в реальність команда зєлєбєнєй .
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мне кажется у вас желание плюнуть в предыдущую власть есть, а понимания как создается генплан и как регулируется застройка - нет.
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где-то на фотографиях должен быть Зеленский..
с лопатой и Богданом
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Потап Герасимов
где-то на фотографиях должен быть Зеленский...
Та ось же він (щоправда не з Богданом)...



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А Зе не хоче зателефонувати Кличку з цього приводу?
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Цікаво буде, якщо усі ті, де щезне вода прийдуть під Офіс президента.
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Ali Hasan
Цікаво буде, якщо усі ті, де щезне вода прийдуть під Офіс президента.


Під старий можуть не вміститися, а під "новий" - буде видовищно... Через будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 2055

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всеравно прибегут требовать воду к Пороху )))
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Єслі в кранє нет води, значіт подсуєтілісь... Ну, тє кого ви понавибирали.
Дачили очі що брали, їхте, щоб вам повилазило!
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиИз-за стройки в Деснянском районе большая часть жителей столицы может остаться без питьевой воды, - "Киевводоканал". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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