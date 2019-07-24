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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество, Фоторепортаж
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Все про:ГПУ (9227) Луценко (7551) наркотики (1546) СБУ (13642)

 Правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории на Киевщине, - Луценко. ФОТОрепортаж

Правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории в Макаровском районе Киевской области.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"В марте К СБУ и ГПУ задержали группу наркоторговцев с ежедневным оборотом 20 тыс. доз. Страну, захваченную выборами, это заинтересовало на пару минут новостных программ. Мы же работали дальше. В результате НСРД по этой банде сегодня накрыли нарколабораторию в Макаровском районе Киевской области", - рассказал он.

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Правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории на Киевщине, - Луценко 01
Правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории на Киевщине, - Луценко 02
Правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории на Киевщине, - Луценко 03

Правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории на Киевщине, - Луценко 04

Напомним, 21 марта 2019 года правоохранители сообщили о проведении крупнейшей в истории Украины операция против наркодельцов, в ходе которой разоблачили международную группу в составе около 1000 человек.

Источник: https://censor.net.ua/p3139328
 
   
 Топ комментарии
 
Югику с Мальдив строчит криминальные сводки ?))
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Юга , ты где ховаешся , родной ? Правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории на Киевщине, - Луценко - Цензор.НЕТ 4309
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Юа,тебе скоро светит сухое и прохладное место,где не наливают. Помни об этом.
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Югику с Мальдив строчит криминальные сводки ?))
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нет) он под проходной "Рошена" в микроавтобусе сидит
приехал с проверкой, побеждать коррупцию))
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Кстати, а где не сдавший анализы новоизбранный?
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фсе? из отпуска вернулся? или чтоб не забывали...пописывает (в смысле - пишет)))))
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Луценко, такой-Луценко!))
Выпустил Ефремова.. Зато накрыл наркоторговцев))
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Юа,тебе скоро светит сухое и прохладное место,где не наливают. Помни об этом.
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Оно же в отпуске?
Как всегда, бухло неожиданно закончилось и пришлось переключиться на наркоту (отправил гонцов)?
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Вот это всё немедленно доставить в офис презедента!
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так луцык в отпуске или все еще работает?
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юга в пьяном отпускном угаре шо то навалял про выборы и наркотики....
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Юмористы ольгинские, у вас мозгов даже для 95-го квартала маловато, только оскомину способны вызывать своим ********** юмором.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПравоохранители пресекли деятельность нарколаборатории на Киевщине, - Луценко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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