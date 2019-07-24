 Полицейские пресекли попытку рейдерского захвата агрофирмы под Харьковом: задержаны 46 человек - граждане РФ и жители оккупированных территорий. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба МВД, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области
Происшествие произошло 22 июля около 22:00 в селе ВелыкаГубщина Валковского района. В то время, когда местные избирательные комиссии завершали подсчет голосов избирателей района и сдавали бюллетени, неизвестные лица совершили попытку незаконно захватить районную агрофирму. К сельхозпредприятию "Маяк" подъехало два автобуса молодчиков с дубинками. Они показали хозяину документы, согласно которым произошла смена собственника.
Молодчики вели себя агрессивно, угрожали настоящему хозяину расправой, поэтому 36-летний мужчина сразу позвонил в полицию.
На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка полиции, группы быстрого реагирования и следственно-оперативная группа Валковского отдела полиции. Выяснилось, что государственный регистратор Заичинского сельского совета Полтавской области по поддельным документам изменил и провел незаконные регистрационные действия в Государственном реестре юридических лиц в отношении частного сельхозпредприятия "Маяк", а именно, сменил владельца и руководителя.
Полицейские провели осмотр места происшествия. Изъяли вещественные доказательства. Следователем Валковского ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины.
Согласно санкции статьи противоправные действия наказываются исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
В Валковский отдела для проведения следственных действий доставили 46 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий. Решается вопрос об их задержания по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что правоохранители работают на 100-процентное задержания участников рейдерских захватов и передачу дел в суд.
свастикойсерпом и молотом вывесит, у них у самих власовская тряпка не котируется.
ні візовому режиму з парашею, ще більше пунктів пропуску з донбабве і лугандою..
255, 256,257 УК а кацапам можно еще и 258-ую пристегнуть
закрытьмоскалей нах и обменять на украинских моряков
всех остальных заковать в кандалы и подарить в рабство сельхозпредприятию " МАЯК"
псы. вопрос в сбу: как эти передасты из за паребрика оказались на нашей территории?
батя его пишет как пацан страдает и болеет на ростовской зоне
6 лет пацану выдали за призыв в инете мочить москалей
самое то этих ****** на него обменять
че та думаю, что у них просто балончики с газом и ножи забрали, наказали материально то есть, и отпустили. Хоть бы еще запрет на въезд на 3 года не провтыкали вынести.
Если у регистратора есть такие полномочия - у него должна быть реальная серьезная ответственность за подобные незаконные действия - хотя бы 5 годков за решеткой с конфискацией имущества.
На самом деле у большинства жителей того региона другой менталитет не украинский и их не переубедить. Даже если они будут хорошо жить они все равно будут срать на все украинское. Поэтому не стоит за них воевать, но стоит воевать за те территории так как это земля украинская, когда то была заселена украинцами, но после голодоморов юго-восток был заселен людьми с поволжья и других территорий современной рф и превратился в российский анклав....
набіги кочевників..племена --1200-1300 роки і 2019