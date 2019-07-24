 Полицейские пресекли попытку рейдерского захвата агрофирмы под Харьковом: задержаны 46 человек - граждане РФ и жители оккупированных территорий. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба МВД, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Происшествие произошло 22 июля около 22:00 в селе ВелыкаГубщина Валковского района. В то время, когда местные избирательные комиссии завершали подсчет голосов избирателей района и сдавали бюллетени, неизвестные лица совершили попытку незаконно захватить районную агрофирму. К сельхозпредприятию "Маяк" подъехало два автобуса молодчиков с дубинками. Они показали хозяину документы, согласно которым произошла смена собственника.

Молодчики вели себя агрессивно, угрожали настоящему хозяину расправой, поэтому 36-летний мужчина сразу позвонил в полицию.

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На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка полиции, группы быстрого реагирования и следственно-оперативная группа Валковского отдела полиции. Выяснилось, что государственный регистратор Заичинского сельского совета Полтавской области по поддельным документам изменил и провел незаконные регистрационные действия в Государственном реестре юридических лиц в отношении частного сельхозпредприятия "Маяк", а именно, сменил владельца и руководителя.

Полицейские провели осмотр места происшествия. Изъяли вещественные доказательства. Следователем Валковского ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи противоправные действия наказываются исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

В Валковский отдела для проведения следственных действий доставили 46 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий. Решается вопрос об их задержания по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что правоохранители работают на 100-процентное задержания участников рейдерских захватов и передачу дел в суд.