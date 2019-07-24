 На округе в Счастье, где проиграл брат Медведчука, пересчитывают голоса. Полиция усилила меры безопасности, - МВД. ФОТОрепортаж

В Новоайдарский отдел полиции обратился член окружной избирательной комиссии № 105 (г.. Счастье), который сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства председателем ОИК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД.
В сообщении заявитель отметил, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета ста процентов голосов на всех 6-ти избирательных участках, расположенных на избирательном округе №105 и установлены результаты выборов, но, по словам заявителя, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилась.
Данный факт зарегистрирован.
На данный момент комиссией проводится пересчет голосов. Полицией было принято решение об усилении мер публичной безопасности вблизи окружной избирательной комиссии. Для охраны общественного порядка задействованы 45 полицейских.
Отметим, по данным сайта ЦИК по округу №105 подсчитаны результаты голосования на всех 6 избирательных участках, и кандидат от "Оппоблока" Виктория Гриб значится победителем, за ней следует брат кума президента РФ Виктора Медведчука Сергей Медведчук.
Отметим, по данным сайта ЦИК по округу №105 подсчитаны результаты голосования на всех 6 избирательных участках, и кандидат от "Оппоблока" Виктория Гриб значится победителем, за ней следует брат кума президента РФ Виктора Медведчука Сергей
Не міг брателя медведчука програти !😞
Шарій. Іван Шарій. Покидьок та виродок.
Набрав більше 2%
Так, отримав фінансування, але...
Якби не було Шарія, як би розподілились його голоси?
Ймовірно між платіормою та жопоблоком, можливо порівну, можливо ні.
А можливо, якби не Шарій. то й жопоблок пройшов би, і було б у ВР на три-чотири десятки покильків більше.
Ми можемо лише припускати. Аде я цілком припускаю, що якби не Шарій, то у медведчука було би значно більше штиків у ВР. Шарій просто злив більше 2% покидьків в лайнову яму
Ніколи не думав. що скажу таке, але можливо, Шарію варто навіть подякувати, що забрав голоси у медведчка ахметова і злив їх на помийку
Я чув про брехуна та покидька Толю Шарія, ще є Іван?