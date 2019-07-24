 На округе в Счастье, где проиграл брат Медведчука, пересчитывают голоса. Полиция усилила меры безопасности, - МВД. ФОТОрепортаж

В Новоайдарский отдел полиции обратился член окружной избирательной комиссии № 105 (г.. Счастье), который сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства председателем ОИК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД.

В сообщении заявитель отметил, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета ста процентов голосов на всех 6-ти избирательных участках, расположенных на избирательном округе №105 и установлены результаты выборов, но, по словам заявителя, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилась.

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Данный факт зарегистрирован.

На данный момент комиссией проводится пересчет голосов. Полицией было принято решение об усилении мер публичной безопасности вблизи окружной избирательной комиссии. Для охраны общественного порядка задействованы 45 полицейских.





Отметим, по данным сайта ЦИК по округу №105 подсчитаны результаты голосования на всех 6 избирательных участках, и кандидат от "Оппоблока" Виктория Гриб значится победителем, за ней следует брат кума президента РФ Виктора Медведчука Сергей Медведчук.



