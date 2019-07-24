EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
  3920  36
Материалы по теме:
Все про:выборы (22895) Луганщина (4128) Нацполиция (9765) пересчет (17)

 На округе в Счастье, где проиграл брат Медведчука, пересчитывают голоса. Полиция усилила меры безопасности, - МВД. ФОТОрепортаж

Полиция усилила меры безопасности возле ОИК в г.. Счастье (Луганская область).

В Новоайдарский отдел полиции обратился член окружной избирательной комиссии № 105 (г.. Счастье), который сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства председателем ОИК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД.

В сообщении заявитель отметил, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета ста процентов голосов на всех 6-ти избирательных участках, расположенных на избирательном округе №105 и установлены результаты выборов, но, по словам заявителя, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилась.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На 106-м округе в Луганской области зафиксированы фальсификации в пользу кандидата от "ОПЗЖ" Черныша. Будет пересчет голосов. ВИДЕО

Данный факт зарегистрирован.

На данный момент комиссией проводится пересчет голосов. Полицией было принято решение об усилении мер публичной безопасности вблизи окружной избирательной комиссии. Для охраны общественного порядка задействованы 45 полицейских.

На округе в Счастье, где проиграл брат Медведчука, пересчитывают голоса. Полиция усилила меры безопасности, - МВД 01
На округе в Счастье, где проиграл брат Медведчука, пересчитывают голоса. Полиция усилила меры безопасности, - МВД 02

Отметим, по данным сайта ЦИК по округу №105 подсчитаны результаты голосования на всех 6 избирательных участках, и кандидат от "Оппоблока" Виктория Гриб значится победителем, за ней следует брат кума президента РФ Виктора Медведчука Сергей Медведчук.

На округе в Счастье, где проиграл брат Медведчука, пересчитывают голоса. Полиция усилила меры безопасности, - МВД 03


На округе в Счастье, где проиграл брат Медведчука, пересчитывают голоса. Полиция усилила меры безопасности, - МВД 04

Источник: https://censor.net.ua/p3139311
 
 
 Топ комментарии
 
До речі, якщо відкинути емоції
Шарій. Іван Шарій. Покидьок та виродок.
Набрав більше 2%
Так, отримав фінансування, але...
Якби не було Шарія, як би розподілились його голоси?
Ймовірно між платіормою та жопоблоком, можливо порівну, можливо ні.
А можливо, якби не Шарій. то й жопоблок пройшов би, і було б у ВР на три-чотири десятки покильків більше.
Ми можемо лише припускати. Аде я цілком припускаю, що якби не Шарій, то у медведчука було би значно більше штиків у ВР. Шарій просто злив більше 2% покидьків в лайнову яму

Ніколи не думав. що скажу таке, але можливо, Шарію варто навіть подякувати, що забрав голоси у медведчка ахметова і злив їх на помийку
 показать весь комментарий
 
Ты даже не прочитав новость, уже побежал срать. Это в твоем духе.


Отметим, по данным сайта ЦИК по округу №105 подсчитаны результаты голосования на всех 6 избирательных участках, и кандидат от "Оппоблока" Виктория Гриб значится победителем, за ней следует брат кума президента РФ Виктора Медведчука Сергей
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Слуги народу програють лише таким же сепарам за життя. Ось таке у них сепарське "Счастьє". На округе в Счастье, где проиграл брат Медведчука, пересчитывают голоса. Полиция усилила меры безопасности, - МВД - Цензор.НЕТ 7084
 показать весь комментарий
 
 
Ты даже не прочитав новость, уже побежал срать. Это в твоем духе.


Отметим, по данным сайта ЦИК по округу №105 подсчитаны результаты голосования на всех 6 избирательных участках, и кандидат от "Оппоблока" Виктория Гриб значится победителем, за ней следует брат кума президента РФ Виктора Медведчука Сергей
 показать весь комментарий
 
 
Ти не прочитав мій коментар, а вже насрав і відправив мене у спам. Тому тебе у спам.
 показать весь комментарий
 
 
Я никого не отправляю в спам, брехло. Эта опция создана лишь для тебе подобных.
 показать весь комментарий
 
 
Хасан врет всегда, это его жизненное кредо.
 показать весь комментарий
 
 
не спорь с ним , оно @бнутый стукач ...
 показать весь комментарий
 
 
Цензор , давай новые результаты с ЦВК . Только шо обновили .
 показать весь комментарий
 
Гриб - это кандидат лично от Ахметова. Хороший выбор
 показать весь комментарий
 
 
Непорядок !
Не міг брателя медведчука програти !😞
 показать весь комментарий
 
 
шо то, шо другое -антиукраинский отстой, который нафиг не нужен Украине, тем более что народ Украины должен содержать за свои налоги (бюджет) этих мразей депутанов..
 показать весь комментарий
 
 
До речі, якщо відкинути емоції
Шарій. Іван Шарій. Покидьок та виродок.
Набрав більше 2%
Так, отримав фінансування, але...
Якби не було Шарія, як би розподілились його голоси?
Ймовірно між платіормою та жопоблоком, можливо порівну, можливо ні.
А можливо, якби не Шарій. то й жопоблок пройшов би, і було б у ВР на три-чотири десятки покильків більше.
Ми можемо лише припускати. Аде я цілком припускаю, що якби не Шарій, то у медведчука було би значно більше штиків у ВР. Шарій просто злив більше 2% покидьків в лайнову яму

Ніколи не думав. що скажу таке, але можливо, Шарію варто навіть подякувати, що забрав голоси у медведчка ахметова і злив їх на помийку
 показать весь комментарий
 
 
А чого Ви вирішили, що в медведчука, а не наприклад в "слуг"? Порохоботи он певні, що й ті й ті прокацапські і т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Хто такий Іван Шарій?
Я чув про брехуна та покидька Толю Шарія, ще є Іван?
 показать весь комментарий
 
 
а пардон, Толя звісно, то я перепутав його ім'я, то щось мене пермкнуло з футболістом Іваном Шарієм
 показать весь комментарий
 
Його і піарили аби розколоти промосковський електорат, в тому числі на телебаченні. Але горе-стратеги не врахували, що участь у виборах відвертого сепаратюги може спричинити в подальшому катастрофічні наслідки. Отак і живемо, лише сьогоднішнім днем.
 показать весь комментарий
 
 
от і Щастя привалило--що опонблок.що опонплатформа
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко і Медведчук вже давно грають в одній команді.....
 показать весь комментарий
 
 
з сусіднього лугандону пасічнік прислав памощьникав для підрахуя а не то підірвуть міст
 показать весь комментарий
 
Депутат Рады Украины Медведчук, желает пригласить на открытие Рады нового созыва ,своих коллег с российской Думы, если его терпят украинцы,то может и коллеги притрутся.)))
 показать весь комментарий
 
 
А якщо дозволить ваш шеф - Коломойський?
 показать весь комментарий
 
Знову брешете? В мене немає шефа, це, по-переше, а по-друге, він спочатку запитає у вашого шефа, порохатого виродка.
 показать весь комментарий
 
Кто-то мог себе представить в 14-ом,что два сепара,искренне ненавидящих Украину,будут спорить,кто из них будет сидеть в Парламенте той самой ненавистной им Украины,а полиция этой Украины будет их охранять во время этого спора?Пасибки тебе,Петраликсеич,что не дал пропасть таким ценным кадрам,что не отдал их на растерзание циничным биндерам,не посадил,защитил)
 показать весь комментарий
 
 
А виборці, які проголосували за Зе, який потурає сепарам тебе не турбують?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа округе в Счастье, где проиграл брат Медведчука, пересчитывают голоса. Полиция усилила меры безопасности, - МВД. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх