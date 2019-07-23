 Прошедшие парламентские выборы подчеркнули приверженность украинцев демократическим идеалам, - спикер Госдепа США Ортагус. ДОКУМЕНТ

Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортагус, передает Цензор.НЕТ.
В нем отмечается, что Госдеп готов работать "с новым украинским правительством и украинским народом на пути реформ, которые критически важны для успешной Украины".
В то же время, в США ожидают окончательные рекомендации ОБСЕ по улучшению избирательного процесса и их имплементации.
"США остаются непоколебимыми в своей поддержке Украины перед лицом российской агрессии. Мы будем продолжать стоять рядом с Украиной в построении сильной, успешной, демократической страны в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.
РЕВАНШ НЕ ПРОЙДЕТ!!!
НА ВАС ПУТИН НАПАДЕТ!!!
ЗІ СВОЇМ---- ПОРОХОМ І ЗЕ...
ХВАТИТЬ СРАЧ НА ФОРУМІ РОЗВОДИТИ
ГО Порохокіт @pIebeian
треба негайно проводити гейпарад, може хоч тоді Нацкорпус зі Свободою вилізуть з нір
как страшно жить.... (с)
считал психиатрический консилиум.
Блин вам не угодишь 🤷♀️
Так кто в Украине тянет на Пиночета? 😁
и их мечты о шоколаде, Пиночете...
Старается конечно, копирует, пытается подражать. Но пока - сырая роль! Никакого попадания в образ. Халтура. Не верю!
Сами убедитесь:
https://www.youtube.com/watch?v=CNvMQqOeeds
Майкл уже не тот
При Петре он сидел. А как только зюзики к власти пришли, так мигом и на свободе. И Беня тут как тут, и шарии-портновы и прочая наволочь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
НО ТОГДА ТЫ НИЧЕГО НЕ ПИСАЛ
ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ЭТО УВИДЕЛ?
другие не слыша никак,
живет до скончания пенсии
счастливый и бодрый мудак.