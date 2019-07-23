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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3376) граница (3231) Молдова (1036) радиация (222) Россия (73407) ядерная безопасность (268)

 Граница с РФ и Молдовой усилена современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, - ГПСУ. ФОТО

В пунктах пропуска "Большая Писаревка" и "Николаевка на границе с Российской Федерацией и в пункте пропуска "Староказачье" на границе с Республикой Молдова установлены комплексы типа "TSA" "RAPISCAN".

В рамках реализации программы международной технической помощи "Выявление и пресечение ядерной контрабанды", подразделения Госпогранслужбы продолжают получать современные приборы и оборудование, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.

В частности, на днях в пределах участков ответственности Сумского, Черниговского и Белгород-Днестровского отрядов были введены в эксплуатацию современные высокоэффективные комплексы автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов типа "TSA" "RAPISCAN".

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Комплексы установлены в пунктах пропуска "Большая Писаревка" и "Николаевка, на границе с Российской Федерацией и в пункте пропуска" Староказачье" - на границе с Республикой Молдова.

Начиная с 2005 года стационарными комплексами оборудованы 74 пункта пропуска, кроме того органы Госпогранслужбы также получили 20 систем на базе автомобилей.

Граница с РФ и Молдовой усилена современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, - ГПСУ 01

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Граница с РФ и Молдовой усилена современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, - ГПСУ 02
Граница с РФ и Молдовой усилена современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, - ГПСУ 03
Граница с РФ и Молдовой усилена современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, - ГПСУ 04
Граница с РФ и Молдовой усилена современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, - ГПСУ 05
Фото: dpsu.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3139257
 
 
 Топ комментарии
 
Сенсація, на кордоні з'явився дозиметр.
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а "граница" з "Придністров"ям" (молдавська ДИРА) ..."на замке" , не ?
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как последние 5 лет проходила ротация рашапарников в приднестровье? через какую страну?
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В Москве жестоко обошлись с боевиком "ДНР", расплата за убийство украинцев превзошла все ожидания (link: https://www.dialog.ua/russia/184723_1563897053) dialog.ua/russia/18472
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Сенсація, на кордоні з'явився дозиметр.
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а "граница" з "Придністров"ям" (молдавська ДИРА) ..."на замке" , не ?
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Это ТАК Чисто Поржать и отмыть БАБЛО Граница с РФ и Молдовой усилена современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2354
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А вот есть бомбы - "чемоданчики". И оно сильно фонит? По идее должно за день убивать носителя такого чемоданчика? Там же свинцом не обложишь начинку. Килограммами 150 свинца то.
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Боря ты дурак? Ты случаем не с зэ вр!!!?
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Ты у каждого, кто хочет что-то уточнить, такое спрашиваешь? Смотри на боксера не нарвись, ибо чревато парой живительных оплеух за хамство Кордон із РФ і Молдовою посилено ********* комплексами радіоактивного та ядерного контролю, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 664
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Ну как бы на боксера можно найти свинца 16калибра!,а вообщето такие вопросы могут задовать в школе на первом уроке химии ! Учи матчасть баксор!
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То есть любой черт(звонит Бакланову) разбирается в компактных боезарядах и знает как оно фонит???
Парень, что ты делаешь в Польше? Ты уже должен был бы переплюнуть Хокинга, с таким умищем то. Может просто выпил и сморозил дурь?
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Слушай паря,я делаю в Швеции,а что делаю-это будет большой сюрприз для ватаноидов которые населяют прекрасную планету Земля! А по поводу чемоданов и разной грязи типо новичок токо кацапы интересуются!ты же кацап да?
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Да ужо всо!,все свои на месте открывай границы для мыжобратьев!
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Ну, з радіоаційним контролем ще зрозуміло... А "ядерний", що таке - для попередження молдовської ядерної загрози? Граница с РФ и Молдовой усилена современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 5086
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Пункты для отлавливания пенсионеров Нагасаки и Хиросимы.
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Цензор.НЕТФотоОбществоГраница с РФ и Молдовой усилена современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, - ГПСУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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