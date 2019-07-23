 Граница с РФ и Молдовой усилена современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, - ГПСУ. ФОТО

В рамках реализации программы международной технической помощи "Выявление и пресечение ядерной контрабанды", подразделения Госпогранслужбы продолжают получать современные приборы и оборудование, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.

В частности, на днях в пределах участков ответственности Сумского, Черниговского и Белгород-Днестровского отрядов были введены в эксплуатацию современные высокоэффективные комплексы автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов типа "TSA" "RAPISCAN".

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Комплексы установлены в пунктах пропуска "Большая Писаревка" и "Николаевка, на границе с Российской Федерацией и в пункте пропуска" Староказачье" - на границе с Республикой Молдова.

Начиная с 2005 года стационарными комплексами оборудованы 74 пункта пропуска, кроме того органы Госпогранслужбы также получили 20 систем на базе автомобилей.

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Фото: dpsu.gov.ua

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