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 Россиянину, в составе "Самообороны Крыма" шпионившему за украинскими военными, сообщили о подозрении, - прокуратура АРК. ФОТО

Гражданин РФ в феврале-марте 2014 года возглавлял так называемую разведывательную группу "Северный ветер", входившую в состав "Самообороны Крыма".

Прокуратура АР Крым при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве в отношении гражданина Российской Федерации Ф., совместно с Главным управлением Национальной полиции в АР Крым, получили достаточно доказательств причастности к участию в непредусмотренном законом вооруженном формировании "Самооборона Севастополя" и 19 июля сообщили гражданину Российской Федерации Ф. о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Во время проведения досудебного расследования установлено, что гражданин Российской Федерации Ф. в течение февраля - марта 2014 года возглавлял так называемую разведывательную группу "Северный ветер", которая входила в состав не предусмотренного законом вооруженного формирования "Самооборона Крыма", незаконно действовавшего на территории Автономной Республики Крым.

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Данная разведывательная группа под руководством Ф., находясь на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, осуществляла наблюдение и фиксацию информации о местоположении военнослужащих Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и правоохранительных органов Украины, которую в дальнейшем передавали командованию Военно-Морского флота Российской Федерации.

За совершение указанных преступных действий, гражданин Российской Федерации Ф. был награжден медалью "За возвращение Крыма" представителями оккупационной власти субъектов Российской Федерации.

Россиянину, в составе Самообороны Крыма шпионившему за украинскими военными, сообщили о подозрении, - прокуратура АРК 01
Россиянину, в составе Самообороны Крыма шпионившему за украинскими военными, сообщили о подозрении, - прокуратура АРК 02
Фото: ark.gp.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3139234
 
 
 Топ комментарии
 
Приключения москаля в Африке:
Россиянину, в составе "Самообороны Крыма" шпионившему за украинскими военными, сообщили о подозрении, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 9666
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А чому рило замазане? Потрібно викладати фото цих виродків у вільний доступ, а також їх дітей, жінок, батьків.
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Якщо б заголовок був таким :"Ліквідований росіянин , який шпигував за українськими військивими..." тоді це було б ОК, а так фігня це все.
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История ни о чём.Если бы задержали -прекрасно,в обменный фонд.А так...
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Ну я розумію, що підозрюваних в зкоїні кримінального злочину із сисла гломадян України ретушують до вироку суду. А орка чому заховали від слави?
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А чому рило замазане? Потрібно викладати фото цих виродків у вільний доступ, а також їх дітей, жінок, батьків.
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интересно.
медведчук в кабинете президента вместе с порошенко шпионил на мордор.

и нет никакой реакции от правохоронителей.
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Поймайте и дайте срок ,и потом пишите.
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Якщо б заголовок був таким :"Ліквідований росіянин , який шпигував за українськими військивими..." тоді це було б ОК, а так фігня це все.
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це всерівно шо участками на місяці приторговувати
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Очередной Фейк. типа прёкурёры работають. Росіянину, який у складі "Самооборони Криму" шпигував за українськими військовими, повідомили про підозру, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 9220
могу выложить как минимум 10 уёюбков организовавших "референдум" которые получають пенсию в Украине.
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Покажите рожу предателя? Или боитесь что его накажут вопреки желаниям властей? Вы бы так рожи маньяков и грабителей ретушировали. Росіянину, який у складі "Самооборони Криму" шпигував за українськими військовими, повідомили про підозру, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 9294
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссиянину, в составе "Самообороны Крыма" шпионившему за украинскими военными, сообщили о подозрении, - прокуратура АРК. ФОТО
 
 
 
 
 
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