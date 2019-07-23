 Начальник поста таможни на Черниговщине погорел на взятке за беспрепятственное оформление пиломатериалов. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации чиновник Черниговской таможни ГФС Украины с привлечением брокеров и военнослужащих требовал неправомерную выгоду с помощью посредника,
обещая за деньги беспрепятственное таможенное оформление пиломатериалов при проведении экспортных операций.
Ранее чиновник уже получил 15 тыс. грн неправомерной выгоды.
Задержание чиновника проводилось в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
На данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), проводятся неотложные следственные действия в служебных помещениях таможенного поста.
В случае доказательства вины должностному лицу грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.