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 Начальник поста таможни на Черниговщине погорел на взятке за беспрепятственное оформление пиломатериалов. ФОТО

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали начальника таможенного поста "Сновск" Черниговской таможни ГФС Украины во время получения им части неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации чиновник Черниговской таможни ГФС Украины с привлечением брокеров и военнослужащих требовал неправомерную выгоду с помощью посредника,
обещая за деньги беспрепятственное таможенное оформление пиломатериалов при проведении экспортных операций.

Ранее чиновник уже получил 15 тыс. грн неправомерной выгоды.

Задержание чиновника проводилось в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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На данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), проводятся неотложные следственные действия в служебных помещениях таможенного поста.

В случае доказательства вины должностному лицу грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Начальник поста таможни на Черниговщине погорел на взятке за беспрепятственное оформление пиломатериалов 01

Источник: https://censor.net.ua/p3139219
 
 
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Хотів би прочитати цю новину як - "Начальник поста таможни на Черниговщине погорел нахєр до костєй"...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНачальник поста таможни на Черниговщине погорел на взятке за беспрепятственное оформление пиломатериалов. ФОТО
 
 
 
 
 
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