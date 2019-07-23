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Все про:Минск (1267) Олифер (217) Станица Луганская (17)

 План восстановления моста в Станице Луганской представим в Минске 31 июля, - Олифер. ФОТО

Украинская сторона намерена проинформировать трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе о предложениях по поводу ремонта моста в Станице Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook 23 июля сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной групе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Вопрос восстановления моста обсуждали на совещании во вторник при участии вице-премьер-министра Геннадия Зубко, Кучмы и других представителей власти.

"Профильные учреждения и ведомства получили поручение подготовить комплекс конкретных предложений, чтобы украинская сторона проинформировала о них во время заседания контактной группы в Минске 31 июля. Предлагается, чтобы на время проведения ремонтных работ был открыт контрольный пункт въезда/выезда "Золотое", - говорится в сообщении.

Кучма отметил, что ежедневно по мосту в Станице Луганской проезжают более 10 тыс. человек.

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План восстановления моста в Станице Луганской представим в Минске 31 июля, - Олифер 01
План восстановления моста в Станице Луганской представим в Минске 31 июля, - Олифер 02

План восстановления моста в Станице Луганской представим в Минске 31 июля, - Олифер 03

Источник: https://censor.net.ua/p3139212
 
 
 Топ комментарии
 
Странный мост . Односторонний . Вата пришла , получила пенсию , купила жратву и ушла .
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а , може, все таки провести національний референдум і визначити, чи хочуть українці, щоб їх податки вкладали в цю домбожопу
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Та это писец. Собралось уева куча народа и решает как мост построить ? Не, они это серьёздно ?
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Странный мост . Односторонний . Вата пришла , получила пенсию , купила жратву и ушла .
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8 июля Сейчас строительство отложили, чтобы дать боевикам время демонтировать бетонные конструкции, на что им нужно около 8−10 дней. По словам Зеленского, они подождут восемь дней и начнут строить мост.
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Нормальный мост сейчас. Какие отношения такой и мост. Или Голден Гейт как в сан Франциско построить?
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Та это писец. Собралось уева куча народа и решает как мост построить ? Не, они это серьёздно ?
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а , може, все таки провести національний референдум і визначити, чи хочуть українці, щоб їх податки вкладали в цю домбожопу
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А зачем гражданам Украины этот мост сейчас? Не ВСУ его раздолбали, так пусть лугандоны по обломкам и скачут. А лучше вообще закрыть этот переход, все равно долбасане украинцев ненавидят
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По гугл карте там два моста разрушено. Один через реку, другой через ЖД. О каком идет речь?
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А не ах#ел зеля за народні(бюджетні) гроші будувати ворогам України мости?!?!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПлан восстановления моста в Станице Луганской представим в Минске 31 июля, - Олифер. ФОТО
 
 
 
 
 
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