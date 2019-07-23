 Акция протеста проходит в Покровске под зданием окружкома: протестующие установили палатки и принесли шины, комиссия не работает, - полиция. ФОТОрепортаж

Наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего под зданием ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали возводить шины, пишет сайт полиции Донетчины, передает Цензор.НЕТ.
Полиция обеспечивает публичную безопасность на территории ОИК. На месте работают группы документирования и группы коммуникации, а также находится руководство областного главка и местной полиции.
По информации о нарушениях избирательного процесса начато досудебное расследование по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов).
В уголовном производстве продолжаются следственные действия.
Полиция действует в рамках действующего законодательства и придерживается политической нейтральности.
и обкакался пеця, а уж как из порток рвался - кал-мочу онлайн сдавал.
а потом и рада. да не будет выборов, бо хитрожопый кролик ушами крутанул.
и кролик обкакался (кстати, иде ён?). и вот итог 8%...
это даже не вся мародёрская украина - часть мертвечук перекупил.
пройдет месяц-другой и всю вашу шоблу без пайки оставят. где столоваться будете? у мертвечука! то-то.
у тебя мама то была?
А походу замес там великий.
Жопоблок (1) проти самовисуванця (2).
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=50.html
Требушкін до того, як його обрали обрали міським головою Покровська, обіймав посаду міського голови Мирнограда. Він також внесений у базу «Миротворця» як мер-сепаратист.https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2746448-viborci-protesti-u-pokrovsku-ludi-vstanovili-nameti-ta-pidnosat-sini.html
Андрій Аксьонов - Добропільський міський голова, безпартійний, проживає в смт Новодонецьке Донецької області, самовисування. Проти Аксьонова відкриті кримінальні справи за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів), ч. 2, 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Мер міста, користуючись службовим становищем, підписував табелі обліку робочого часу з неправдивою інформацією про відпрацьовану ним кількість годин. Так Аксьонов хотів приховати факт своєї регулярної відсутності на роботі для поїздок в анексований Крим.
Також журналісти і громадські активісти неодноразово звинувачували Аксьонова в пособництві в 2014 році угрупованням бойовиків терористичної «ДНР».