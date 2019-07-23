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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Акция протеста проходит в Покровске под зданием окружкома: протестующие установили палатки и принесли шины, комиссия не работает, - полиция. ФОТОрепортаж

Со вчерашнего дня в Покровске (Донецкая область) продолжается протестная акция из-за подсчета голосов, вследствие чего избирательная комиссия не работает. По факту событий на ОИК начато досудебное расследование.

Наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего под зданием ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали возводить шины, пишет сайт полиции Донетчины, передает Цензор.НЕТ.

Полиция обеспечивает публичную безопасность на территории ОИК. На месте работают группы документирования и группы коммуникации, а также находится руководство областного главка и местной полиции.

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По информации о нарушениях избирательного процесса начато досудебное расследование по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов).

В уголовном производстве продолжаются следственные действия.

Полиция действует в рамках действующего законодательства и придерживается политической нейтральности.

Акция протеста проходит в Покровске под зданием окружкома: протестующие установили палатки и принесли шины, комиссия не работает, - полиция 01
Акция протеста проходит в Покровске под зданием окружкома: протестующие установили палатки и принесли шины, комиссия не работает, - полиция 02
Акция протеста проходит в Покровске под зданием окружкома: протестующие установили палатки и принесли шины, комиссия не работает, - полиция 03
Акция протеста проходит в Покровске под зданием окружкома: протестующие установили палатки и принесли шины, комиссия не работает, - полиция 04
Акция протеста проходит в Покровске под зданием окружкома: протестующие установили палатки и принесли шины, комиссия не работает, - полиция 05
Акция протеста проходит в Покровске под зданием окружкома: протестующие установили палатки и принесли шины, комиссия не работает, - полиция 06

Источник: https://censor.net.ua/p3139199
 
 
 Топ комментарии
 
ну вот Зеля с первым тебя нежданчиком майданчиком а сколько их еще будет впереди и дальше чем наглее будет еврескя шобла тем жестче народ будет требовать Художника с усиками из Австрии.... маладца Зедебил Волька ты побил рекорд даже Яныка....
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аннулировть выборы СЕППАРАТИСТА МЭРА ГОРОДКА И ПОКЛОННИКА ПУТИНА.... который пролез в Раду нардепом..... мэр и участковая комиссия.... там воняет даже тута на Цензоре офигительными платежами.....
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Це там де усіх Пеціних кандидатів познімали за помилки у заявах і відмовились зняти кандидатів Слуги Народу за аналогічні?
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ну вот Зеля с первым тебя нежданчиком майданчиком а сколько их еще будет впереди и дальше чем наглее будет еврескя шобла тем жестче народ будет требовать Художника с усиками из Австрии.... маладца Зедебил Волька ты побил рекорд даже Яныка....
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агония у тебя затянулась. а как всё начиналось - кловун, да пеця его мизинцем порвёт, да пеця дебатёр мировой.
и обкакался пеця, а уж как из порток рвался - кал-мочу онлайн сдавал.
а потом и рада. да не будет выборов, бо хитрожопый кролик ушами крутанул.
и кролик обкакался (кстати, иде ён?). и вот итог 8%...
это даже не вся мародёрская украина - часть мертвечук перекупил.
пройдет месяц-другой и всю вашу шоблу без пайки оставят. где столоваться будете? у мертвечука! то-то.
у тебя мама то была?
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аннулировть выборы СЕППАРАТИСТА МЭРА ГОРОДКА И ПОКЛОННИКА ПУТИНА.... который пролез в Раду нардепом..... мэр и участковая комиссия.... там воняет даже тута на Цензоре офигительными платежами.....
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дивна ситуація, не можу знайти навіть хто там балотувався...
А походу замес там великий.
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Це там де усіх Пеціних кандидатів познімали за помилки у заявах і відмовились зняти кандидатів Слуги Народу за аналогічні?
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Реваншистский режим Зеленского не дает жечь шины.
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Сепари швидко вчаться. Це територія опоблоку. А за життя або ЖОПС на чолі з медведчуком забились з ними за голоси. Медведчук вчора ядом плювався, що опоблоку не поздоровиться.
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Местный феодал лишался заветного места в политике, пошел на радикальные меры, народ не согласен
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Можно без цих епітетів, просто прізвища і партії?
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Мер Покровська (1) проти мера Добропілля (2).
Жопоблок (1) проти самовисуванця (2).

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=50.html
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Самовисуванець справжній чи прихований від якоїсь партії?
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Аксьонов до того, як його обрали міським головою Добропілля, обіймав посаду голови селища Новодонецьке, що підпорядковане міськраді Добропілля. Навесні 2014 року Аксьонов відкрито займав сторону сепаратистів, допомагав з організацією і проведенням так званого референдуму.
Требушкін до того, як його обрали обрали міським головою Покровська, обіймав посаду міського голови Мирнограда. Він також внесений у базу «Миротворця» як мер-сепаратист.https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2746448-viborci-protesti-u-pokrovsku-ludi-vstanovili-nameti-ta-pidnosat-sini.html
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одна половинка Опы против другой половинки ОПы
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Стаття про роботу поліції, чого люди вимагають, хто балотувався? Копи діють в рамках закону - всьо!
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Риги з ригами побилися. Нічого мітингувати. Арбайтен, донбасята, арбайтен.
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Там в районе Красноармейска (Покровска) есть неплохие прибыльные государственные шахты. Раньше их доили люди Януковича, потом доили смотрящие Кононенко, угробили и вроде опять отдали Януковичу. И Ахметову шахты эти интересны. Вот и схлестываются там одна ОПа с другой ОПой.
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Один з лідерів. Інший з опоблоку.

Андрій Аксьонов - Добропільський міський голова, безпартійний, проживає в смт Новодонецьке Донецької області, самовисування. Проти Аксьонова відкриті кримінальні справи за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів), ч. 2, 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Мер міста, користуючись службовим становищем, підписував табелі обліку робочого часу з неправдивою інформацією про відпрацьовану ним кількість годин. Так Аксьонов хотів приховати факт своєї регулярної відсутності на роботі для поїздок в анексований Крим.
Також журналісти і громадські активісти неодноразово звинувачували Аксьонова в пособництві в 2014 році угрупованням бойовиків терористичної «ДНР».
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да пусть избирается. будет первый депутан на нарах.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАкция протеста проходит в Покровске под зданием окружкома: протестующие установили палатки и принесли шины, комиссия не работает, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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