 Мешки с бюллетенями и спящие на полу люди: сдача протоколов голосования на внеочередных выборах в Раду. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовал пользователь Андрей Попик.

"Вот настоящие слуги народа! Пока кандидаты бухают (с радости или с горя), они, бодрствуя уже вторые сутки, ждут своей очереди, чтобы сдать протоколы и бюллетени", - написал он в комментарии к снимкам.

Его пост прокомментировала кандидат в нардепы по 95 округу от "Голоса" Михайлина Скорик: "Так не должно быть. В Украине должно быть онлайн-голосование, иначе подсчет голосов и в дальнейшем будет частью политической коррупции".







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