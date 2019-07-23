 Мешки с бюллетенями и спящие на полу люди: сдача протоколов голосования на внеочередных выборах в Раду. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовал пользователь Андрей Попик.
"Вот настоящие слуги народа! Пока кандидаты бухают (с радости или с горя), они, бодрствуя уже вторые сутки, ждут своей очереди, чтобы сдать протоколы и бюллетени", - написал он в комментарии к снимкам.
Его пост прокомментировала кандидат в нардепы по 95 округу от "Голоса" Михайлина Скорик: "Так не должно быть. В Украине должно быть онлайн-голосование, иначе подсчет голосов и в дальнейшем будет частью политической коррупции".
Людям, продолжавшим работать за гроши ради чистоты выборов и легитимности новой Рады - огромное уважение!
а украинские зебенята все верят зеленке ))))))))))
Декоммунизация-люстрация-антикоррупция - простой и быстрый путь в ЕС. В Украине с этим не преуспели. Может быть преуспеют при Зеленском.
Да там на автовокзалах - спят на полу пассажиры. За избиркомы правда не знаю, может кровати там завозят им