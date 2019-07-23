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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Мешки с бюллетенями и спящие на полу люди: сдача протоколов голосования на внеочередных выборах в Раду. ФОТОрепортаж

В сети появились фото, на которых зафиксирована сдача в одну из окружных избирательных комиссий бюллетеней и протоколов голосования на внеочередных выборах В Раду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовал пользователь Андрей Попик.

"Вот настоящие слуги народа! Пока кандидаты бухают (с радости или с горя), они, бодрствуя уже вторые сутки, ждут своей очереди, чтобы сдать протоколы и бюллетени", - написал он в комментарии к снимкам.

Его пост прокомментировала кандидат в нардепы по 95 округу от "Голоса" Михайлина Скорик: "Так не должно быть. В Украине должно быть онлайн-голосование, иначе подсчет голосов и в дальнейшем будет частью политической коррупции".

Мешки с бюллетенями и спящие на полу люди: сдача протоколов голосования на внеочередных выборах в Раду 01
Мешки с бюллетенями и спящие на полу люди: сдача протоколов голосования на внеочередных выборах в Раду 02
Мешки с бюллетенями и спящие на полу люди: сдача протоколов голосования на внеочередных выборах в Раду 03

Читайте также: ЦИК обработал 95,01% протоколов: "Слуга народа" - 43,13%, "ОП-За життя" - 13,06%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%,"Голос" - 5,84%

Мешки с бюллетенями и спящие на полу люди: сдача протоколов голосования на внеочередных выборах в Раду 04
Мешки с бюллетенями и спящие на полу люди: сдача протоколов голосования на внеочередных выборах в Раду 05
Мешки с бюллетенями и спящие на полу люди: сдача протоколов голосования на внеочередных выборах в Раду 06

Источник: https://censor.net.ua/p3139196
 
 
 Топ комментарии
 
не только "Порошни", но и те кто категорически против зелупни!
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просто ответственные люди и еще старой закалки, тут до результата
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это - не последняя гадость Порошни Украине и украинцам. 9% будут гадить и дальше.
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Почему Цензор не написал про аналогичную эпопею на 94-округе, где проигравший Дубинскому Кононенко спровоцировал подобное же.
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не только "Порошни", но и те кто категорически против зелупни!
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і чому я не здивований, що ватні трололохі і сюди Пороха приплели? )))))))))) господи, ну до чого ж примітивні істоти !
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Чтобы так не было надо (было уже давно) сменить воровскую элиту на слуг народа - тогда и электронное голосование можно было бы давно ввести как, например, давно сделали в Эстонии.

Людям, продолжавшим работать за гроши ради чистоты выборов и легитимности новой Рады - огромное уважение!
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у людей разные мотивы, и люди разные, и просто так раскидываться огромным уважением ни к чему... можно было ввести и электронное голосование, а можно было бы хотя бы организовать так, чтобы очередей этих спящих не было, не надо сравнивать Эстонию и Украину масштабы хотя бы не те, у нас перепись не могут сделать, а ты про электронное голосование
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И кто будет контролировать эту електронную систему. Чинуши?! Тогда ваш голос вообще на..р никому не нужен будет. И задайтесь вопросом почему другие развитые и цивилизованные государства кроме Эстонии до сих пор не ввели элеектронное голосование?!
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Я не ходив на вибори ні парламентські ні президентські бо недовіряю овк та і цвк в цілому! ви впевненні в непідкупності і прозорості виборів після охиндовського підрахуя? Де онлайн відеоспостереження виборчих дільниць? Я не вірю у всі ці цифри від цвк!!!!
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Про що з вами взагалі можна розмовляти?! І за таких як ви, всякі підрахуї і януковичи перемагають. Бо у нас дві групи ідіотів. Перші сидять вдома бо "їм всі повинні і нічого не зміниться" а другі за гроші продають своє і своїх дітей майбутне бо "їм всі повинні і нічого не зміниться, так хоч зароблю на цьому". Ті кому не подобається як рахують йдуть наглядачами за виборами і повідомляють про порушення. Як що взагалі нічого неробити то можна і здохнути від голоду...
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как раз в эстонии была отработана технология "слуг", но там признались, что это все фейки и отменили халтуру...
а украинские зебенята все верят зеленке ))))))))))
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Эстонцы в первый же год независимости снесли памятник Ленину напротив ЦК "слуг" и с тех пор этих "слуг" не видно и не слышно. Один, правда, всё-же побывал на посту Президента, но никакого вреда нанести не смог, да и подельников для этого не нашел бы, даже если захотел бы вспомнить былое.

Декоммунизация-люстрация-антикоррупция - простой и быстрый путь в ЕС. В Украине с этим не преуспели. Может быть преуспеют при Зеленском.
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И вертолёт со спецназом против Плешинского в Коростене.
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Мне плевать , есть Президент , ЦВК . Пусть им жалуются .
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А Генпвакувору пофиг - он греется на Мальдивах-Сейшелах.
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та нормально платят через те й сплят . ніхто ж не спригнув а напроти багато хто хоче підзаробити
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просто ответственные люди и еще старой закалки, тут до результата
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век интернета Мішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду - Цензор.НЕТ 3550... не ту страну назвали Гондурасом Мішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду - Цензор.НЕТ 9898
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А как в Штатах вручную пересчитывали? В Израиле в этом году тоже вручную пересчитывали.
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покажи мне где в Штатах на полу ЦИК валяются члены избирательных комиссий Мішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду - Цензор.НЕТ 9764
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Вы еврей?
Да там на автовокзалах - спят на полу пассажиры. За избиркомы правда не знаю, может кровати там завозят им Мішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду - Цензор.НЕТ 6875
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ну вот когда мне Electoral College на полу покажешь,тогда и поговорим о евреи
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ну в принципе да, я можид плохо сравнил - автостанции и госучреждения. ясно шо там не позволят шоб считающие спали как скот, то есть на полу Мішки з бюлетенями і люди, що сплять на підлозі: здача протоколів голосування на позачергових виборах у Раду - Цензор.НЕТ 3687
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Схоже,що це і є слуги народа...поки хтось святкує...
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И что же нужно, что бы нормально организовать процесс, и разместить людей? Вмешательство всех шести Президентов Украины одновременно, увеличить финансировние ЦВК, хостел снять, раз на гостинницу денег жалко? Выделить на проведение выборов больше средств? Или может у людей просто должно быть чувство самоуважения, и тогда они не будут вести себя как скот, и других загонять в скотские условия?
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Слід подумати і про введення відповідальності ( матеріальної, і суттєво ) про неявку на виборчу дільницю. Держава витрачає кошти свідомих громадян на те, щоб темний невіглас пихато заявляв,що на вибори не ходить,бо ж, немає з кого вибирати...хоча,воно ж як і доплететься до дільниці,то голосуватиме за 95 квартал. А потім дивуватиметься -а де ж є Лисий і Юзік.
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ЦИК - пещерный век, нужно послать перенимать опыт в других странах, где считают за день и объявляют результаты, а тут месяцами тянется...
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Жесть , а не фото. Как в 1917 году , после революции. А что слуги народу, чем занимаются? Празднуют? А люди спят с переутомления на полу , на лестнице. Можт им гостинницы организовать, питание , душ. И по времени четко прием бюлетеней.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМешки с бюллетенями и спящие на полу люди: сдача протоколов голосования на внеочередных выборах в Раду. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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