EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  4771  66
Материалы по теме:
Все про:инкассаторы (83) Киев (17722) ограбление (1214) Нацполиция (9759)

 Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат. ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители разыскивают злоумышленника, который ограбил инкассаторскую машину. Мужчина воспользовался незапертой дверью и вынес из автомобиля пакеты с деньгами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение об ограблении инкассаторского автомобиля на улице Митрополита Липкивского. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений, а также сотрудники кинологической службы.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили, что когда инспекторы вышли для заправки банкомата, неизвестный подошел к инкассаторской машине и, открыв дверцу, забрал из салона пакеты с деньгами. После совершенного злоумышленник с места происшествия скрылся.

Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат 01

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Преступная группа, с 2013 года совершавшая нападения на инкассаторов, задержана, - начальник харьковской полиции Бех. ФОТОрепортаж

Правоохранители проводят розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления.

Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат 02

Источник: https://censor.net.ua/p3139173
 
 
 Топ комментарии
 
ну, во-первых, это не грабеж, а - кража и это принципиальное отличие.
ну, а во-вторых, ну вы и лошарыыы))
 показать весь комментарий
 
Сколько стоит, чтобы не закрыли машину?
 показать весь комментарий
 
Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 9524 Забыли? Или специально не закрыли.??
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ведь мы с тобой любовники,
Обычные любовники,
Мы только лишь любовники,
Других названий нет.
Поющие в зерновнике,
Поющие в зерновнике,
Поющие в зерновнике
Уж много много лет.
 показать весь комментарий
 
 
З приходом нової влади перейменували терновник на зерновник, а вул. Урицького на вулицю Митрополита Василя Липківського.
 показать весь комментарий
 
 
Фотографували маленьким фотоапаратом Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 4851
 показать весь комментарий
 
 
Ай краса! ай да молоца! подрубил капусты полёгкому на шару. А преступник тот, кто не запер двери в машине ему и выплачивать ущерб.
 показать весь комментарий
 
случайностей не бывает, только предварительный сговор
 показать весь комментарий
 
 
Сколько стоит, чтобы не закрыли машину?
 показать весь комментарий
 
 
ну, во-первых, это не грабеж, а - кража и это принципиальное отличие.
ну, а во-вторых, ну вы и лошарыыы))
 показать весь комментарий
 
 
Це називається : "і вівці цілі і вовки ситі" Забули зачинити двері: у Києві невідомий обікрав машину інкасаторів, поки вони заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 5586 Ось де справжнє мистецтво! Без зброї залякувань і побічних жертв.. Забули зачинити двері: у Києві невідомий обікрав машину інкасаторів, поки вони заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 5586
 показать весь комментарий
 
А ті барани в зеленому фургоні теж відповідати будуть? За халатність та безвідповідальність. А може вони разом спрацювали!
 показать весь комментарий
 
 
У зеленому фургоні Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 7020 А при чому тут Зеленський? Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 1845
 показать весь комментарий
 
 
Бред, инкассаторская машина не может оставаться без присмотра
 показать весь комментарий
 
 
Я бы даже сказал - без охраны.
В УкрПочту инкассаторами берут пенсионеров - зарплата низкая.
 показать весь комментарий
 
Зато банкіри на зарплаті зекономили. Жадібність фраера губить.
 показать весь комментарий
 
если даже была не закрыта дверь, туда точно не полезли ибо не знали, есть там или нет, остается одно, отрыли пригласив в условленное время знакомого
 показать весь комментарий
 
 
Забули, он воно як...
Я думаю, що це просто був невеликий договорнячок...
А от кваліфікацію і статтю треба змінити...
 показать весь комментарий
 
 
це як: забули, що вони у літаку, та вийшли у двері відлити
 показать весь комментарий
 
 
порыв ветра, лай собаки, да-да, поправь лифчик, Дорис.

-привет Феликс...
....

-три
-два
-один

День сурка (с)
 показать весь комментарий
 
 
По тексту "ограбил" забули виправити на "обокрал".
 показать весь комментарий
 
 
Лошары инкассаторы, пусть теперь на Приват пожизенно пашут за кружку воды Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 6421
 показать весь комментарий
 
Службова халатність по відношенню до матеріальних цінностей
 показать весь комментарий
 
Браво мужик! завідую по доброму! гарно поколядував!
 показать весь комментарий
 
 
"Заправляли банкомат" ? цензор вы в своем уме ))))) как можно заправлять банкомат ?
 показать весь комментарий
 
Ну как заправлять, деньгами заправляли, возможно лентой бумажной
 показать весь комментарий
 
 
Оно то хорошо, но купюры то походу "записанные"(номера).
Только на рынке чето будет покупать, да и то трястись будет. Либо за половину суммы ему "отмоют" эти деньги ушлые банкиры.
 показать весь комментарий
 
Номера купюр до одного места, никто их нигде не сверяет, насмотрелся фильмов совіцких ?
 показать весь комментарий
 
 
А автоматически когда в банке машинка считает деньги - ни-ни?
 показать весь комментарий
 
часто вы видели,чтобы кто то обращал внимение на номера купюр????
 показать весь комментарий
 
 
А был ли мальчик? Сами вынесли, теперь пургу сочиняют.
 показать весь комментарий
 
 
случайно только кирпич на голову падает Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 5810
 показать весь комментарий
 
 
Это Олежик Ляшко с горя на гоп-стоп пошел.. Забули зачинити двері: у Києві невідомий обікрав машину інкасаторів, поки вони заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 4457
 показать весь комментарий
 
 
Тебе-б такое "горе" на пять лет по 30 в год лимонов из госбюджета!
 показать весь комментарий
 
Да ему на содержание виллы не хватит,вилоносец уже привык к реальным бабкам,а 30 лямов это как подачка по инвалидности.
 показать весь комментарий
 
ух-ти...так легко і просто Забули зачинити двері: у Києві невідомий обікрав машину інкасаторів, поки вони заправляли банкомат - Цензор.НЕТ 2363
прийшов-побачив--взяв
 показать весь комментарий
 
В тупу... просто в тупу намагаються розвести банк.
 показать весь комментарий
 
 
Нормально так, забыли дверь закрыть, а в машине никого не осталось? Это что за служба такая?
 показать весь комментарий
 
 
А может вор их открыл? А лохи решили что не закрыли!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗабыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх