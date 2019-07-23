 Забыли закрыть дверь: в Киеве неизвестный обокрал машину инкассаторов, пока те заправляли банкомат. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение об ограблении инкассаторского автомобиля на улице Митрополита Липкивского. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений, а также сотрудники кинологической службы.
Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили, что когда инспекторы вышли для заправки банкомата, неизвестный подошел к инкассаторской машине и, открыв дверцу, забрал из салона пакеты с деньгами. После совершенного злоумышленник с места происшествия скрылся.
Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Правоохранители проводят розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления.
Обычные любовники,
Мы только лишь любовники,
Других названий нет.
Поющие в зерновнике,
Поющие в зерновнике,
Поющие в зерновнике
Уж много много лет.
ну, а во-вторых, ну вы и лошарыыы))
В УкрПочту инкассаторами берут пенсионеров - зарплата низкая.
Я думаю, що це просто був невеликий договорнячок...
А от кваліфікацію і статтю треба змінити...
-привет Феликс...
....
-три
-два
-один
День сурка (с)
Только на рынке чето будет покупать, да и то трястись будет. Либо за половину суммы ему "отмоют" эти деньги ушлые банкиры.
прийшов-побачив--взяв