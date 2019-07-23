 Руководство поста таможни на Николаевщине и брокер наладили схему поборов с бизнеса: их задержали при получении $2 тыс. ФОТО

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Задержанные были назначены предыдущим руководством Николаевской таможни в апреле 2019 года. Правоохранители обнаружили, что заместитель начальника поста был организатором схемы получения взятки в 400 долларов.

В СБУ отмечают, что их сотрудники задержали брокера на рабочем месте при получении очередного "транша" в размере 2 тыс. долларов США.

Ранее сотрудники спецслужбы задокументировали пять эпизодов получения этими сотрудниками таможни неправомерной выгоды на общую сумму 6 тысяч долларов США.

Во время обысков в административном здании таможенного поста, домовладениях фигурантов дела и в автомобиле брокера изъяли почти 27 тысяч долларов США и 200 тысяч гривен.





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Сейчас начальник таможенного поста и оба его подчиненных задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и других должностных лиц таможни, возможно причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению фигурантов проводились совместно со следователями Центрального аппарата ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.