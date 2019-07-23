 С воином 25-й ОВДБр Семеном Румыгиным, погибшим в зоне ООС, простятся завтра в Днепре. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-страницу депутата Днепровского городского совета Юлии Дмитровой.

Имам Днепра Эдгар Девликамов на своей странице написал: "На востоке Украины мученически погиб наш брат мусульманин, член мусульманской общины, друг, украинец с татарскими корнями, молодой, энергичный, искренний, добрый, справедливый человек Шамиль Румыгин.

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Уходя служить в армию, он пришел ко мне как к духовному наставнику и старшему брату за советом и благословением. Он хотел, чтобы этот шаг в его жизни был угоден впервую очередь Всевышнему Аллагу, к довольству Которого он всегда стремился в своих поступках, о Котором он всегда спрашивал меня, желая быть грамотным мусульманином. Мы вместе определили для него правильное намерение, такое, какое хотел он и это соответствовало букве его веры.

Шамиль был необычным человеком, у него прекрасно получалось учиться на двух специальностях одновременно, он даже написал научную работу об исторической мечети нашего города, но он не был ученым. У него прекрасно получалось заниматься предпринимательской деятельностью, вплоть до открытия своего магазина, но он не был предпринимателем. Он интересовался своей будущей личной жизнью, но так и не завел знакомство. Он часто приходил в мечеть, но не претендовал на набожного человека. Наверное, всё это потому, что он умел быть самим собой и ценил это качество в себе. И я ценил это в нём и надеялся на успешное будущее этого человека.



Украина потеряла ценного сына, мусульмане потеряли ценного брата, знакомые - ценного друга.



Ты будешь похоронен рядом с героями Украины, Исой и Аминой, такими же мужественными и справедливыми как ты".

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У Героя остались родители.





