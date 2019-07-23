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 С воином 25-й ОВДБр Семеном Румыгиным, погибшим в зоне ООС, простятся завтра в Днепре. ФОТО

Завтра, 24 июля, в 12.30 на мусульманском участке Краснопольского кладбища Днепра, вблизи могил Амины Окуевой и Исы Мунаева, состоится прощание с Семеном (Шамилем) Румыгиным, 1997 года рождения, солдатом, военнослужащим 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, который погиб 21 июля утром в районе города Счастье Луганской области от смертельных ранений, полученных им при подрыве на неустановленном взрывном устройстве. Вместе с ним погиб солдат Никита Скитченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-страницу депутата Днепровского городского совета Юлии Дмитровой.

Имам Днепра Эдгар Девликамов на своей странице написал: "На востоке Украины мученически погиб наш брат мусульманин, член мусульманской общины, друг, украинец с татарскими корнями, молодой, энергичный, искренний, добрый, справедливый человек Шамиль Румыгин.

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Уходя служить в армию, он пришел ко мне как к духовному наставнику и старшему брату за советом и благословением. Он хотел, чтобы этот шаг в его жизни был угоден впервую очередь Всевышнему Аллагу, к довольству Которого он всегда стремился в своих поступках, о Котором он всегда спрашивал меня, желая быть грамотным мусульманином. Мы вместе определили для него правильное намерение, такое, какое хотел он и это соответствовало букве его веры.

Шамиль был необычным человеком, у него прекрасно получалось учиться на двух специальностях одновременно, он даже написал научную работу об исторической мечети нашего города, но он не был ученым. У него прекрасно получалось заниматься предпринимательской деятельностью, вплоть до открытия своего магазина, но он не был предпринимателем. Он интересовался своей будущей личной жизнью, но так и не завел знакомство. Он часто приходил в мечеть, но не претендовал на набожного человека. Наверное, всё это потому, что он умел быть самим собой и ценил это качество в себе. И я ценил это в нём и надеялся на успешное будущее этого человека.

Украина потеряла ценного сына, мусульмане потеряли ценного брата, знакомые - ценного друга.

Ты будешь похоронен рядом с героями Украины, Исой и Аминой, такими же мужественными и справедливыми как ты".

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У Героя остались родители.

С воином 25-й ОВДБр Семеном Румыгиным, погибшим в зоне ООС, простятся завтра в Днепре 01
С воином 25-й ОВДБр Семеном Румыгиным, погибшим в зоне ООС, простятся завтра в Днепре 02
С воином 25-й ОВДБр Семеном Румыгиным, погибшим в зоне ООС, простятся завтра в Днепре 03

Источник: https://censor.net.ua/p3139161
 
Цензор.НЕТФотоОбществоС воином 25-й ОВДБр Семеном Румыгиным, погибшим в зоне ООС, простятся завтра в Днепре. ФОТО
 
 
 
 
 
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