 У проводника поезда "Москва-Львов" изъяли конверт со старинными банкнотами. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Денежные банкноты находились в конверте, скрытом под умывальником в купе проводника.
Всего правоохранители нашли 45 различных купюр, некоторые датированы 19-20 веком, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность.
Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу данные купюры пытался проводник этого поезда, 43-летний гражданин Украины.
Сейчас выявленная коллекция денежных знаков, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля, изъята и будет направлена на экспертизу.
хоча, кому я кажу...
то ляж перед ним на рейки.
"Финансирование терроризма" или "диверсия по развалу укр. экономики" ?
Дебилы, пойду свой старый марочник сожгу, а то скажут что то подобное.
Я надіюся що провідник москалюга.бо тільки москальське бидло може бути таким тупим.
Все поезда,которые идут в Росию-украинского формирования.Кацапы уже давно свои поезда поотменяли,также как и белорусы.
Так шо то був наверно "злобний бандеровэць".
А вобще то шарлатанов хватает везде.