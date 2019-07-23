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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3376) контрабанда (1776) Сумщина (682) ГФС (3363)

 У проводника поезда "Москва-Львов" изъяли конверт со старинными банкнотами. ФОТОрепортаж

Сегодня утром в пункте контроля "Конотоп" во время проверки поезда "Москва-Львов" пограничники Сумского отряда совместно с работниками ГФС обнаружили старинные банкноты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Денежные банкноты находились в конверте, скрытом под умывальником в купе проводника.

Всего правоохранители нашли 45 различных купюр, некоторые датированы 19-20 веком, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность.

Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу данные купюры пытался проводник этого поезда, 43-летний гражданин Украины.

Сейчас выявленная коллекция денежных знаков, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля, изъята и будет направлена на экспертизу.

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У проводника поезда Москва-Львов изъяли конверт со старинными банкнотами 01
У проводника поезда Москва-Львов изъяли конверт со старинными банкнотами 02
У проводника поезда Москва-Львов изъяли конверт со старинными банкнотами 03
У проводника поезда Москва-Львов изъяли конверт со старинными банкнотами 04
У проводника поезда Москва-Львов изъяли конверт со старинными банкнотами 05

Источник: https://censor.net.ua/p3139129
 
   
 Топ комментарии
 
помойму, некоторые были напечатаны Попандопалом... У проводника поезда "Москва-Львов" изъяли конверт со старинными банкнотами - Цензор.НЕТ 8201
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Знахідка, і тим більш новина воопсчє... Злочин Віку прям.
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тільки на росію не повертайте !
хоча, кому я кажу...
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А який патріотичний потяг..Львів-Масква..Й прикиньте ксюху це не турбує.
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а тебе сильно хвилює ?
то ляж перед ним на рейки.
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Навіщо забрали ці бони, вони не мають історичної цінності. Ціна таких банкнот не більше 1-2 тис грн за штуку.
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люди зарабатывают как могут,если у них хороший заработок в Москве поэтому и будут ездить
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Знахідка, і тим більш новина воопсчє... Злочин Віку прям.
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помойму, некоторые были напечатаны Попандопалом...
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з тексту можна зрозуміти, що везли купюри до України. Хоча скоріше навпаки. тут культура в нищикових руках
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Ну и ?
"Финансирование терроризма" или "диверсия по развалу укр. экономики" ?
Дебилы, пойду свой старый марочник сожгу, а то скажут что то подобное.
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Вообще-то всякое такое на всяких иБеях и аукционах вагонами продается - и посредством почты по всему миру отправляется. Вам заняться нечем?
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то щедрий Пэтро розрахувавсь зі своїм агітатором...
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... и просто так никто ничего не находит - должны быть видны чи то ушки или очень гибкий язык
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ну і лошара))) провідник поїзда!!!! та сховай десь під обшивку і хер хто знайде ! це ж папір!
Я надіюся що провідник москалюга.бо тільки москальське бидло може бути таким тупим.
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Братан,ты отстал от жизни.
Все поезда,которые идут в Росию-украинского формирования.Кацапы уже давно свои поезда поотменяли,также как и белорусы.
Так шо то був наверно "злобний бандеровэць".
А вобще то шарлатанов хватает везде.
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Переведут в семейную коллекцию кого-то из более крупных воров, кто ворует миллионами долларов. Но в казну государства не попадёт ничего. Так что надо не радоваться , а задуматься, что послужило основанием для реквизиции. Быстрее всего проводник отказался дать взятку.
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то що провідник хабар, в тих куп'юрах віз? У проводника поезда "Москва-Львов" изъяли конверт со старинными банкнотами - Цензор.НЕТ 2712
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таможня выполняет приказ ЗЕ остановить контрабанду немедленно.
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то це москалі випустили, а наші митарі тормознули ввоз културних ценостєй
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це ж гривні повертаюця - он вже і двохтисячна купура
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Особой исторической и нумизматической ценности эти банкноты не представляют. Неплохие для коллекции, судя по состоянию - XF, EF, VF, но для культурного и исторического достояния Украины они ничто. Чи не шухер.
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а старовинних шкарпеток в тому потягу не було?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУ проводника поезда "Москва-Львов" изъяли конверт со старинными банкнотами. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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