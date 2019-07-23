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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
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 В российском Санкт-Петербурге убили известную общественную и ЛГБТ-активистку Григорьеву, поддерживавшую Украину. ФОТО (обновлено)

В Санкт-Петербурге (Россия) 20 июля была убита общественная и ЛГБТ-активистка Елена Григорьева. Она осуждала агрессию России против нашей страны и была известна в том числе акциями в поддержку Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Фонтанка".

По данным издания, тело активистки нашли 20 июля в кустах недалеко от дома, в котором она проживала. У нее зафиксированы признаки удушения, порезаны спина и лицо. Криминалисты установили, что Григорьева умерла в ночь с пятницы на субботу.

По факту убийства задержан 40-летний житель Башкортостана. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Правозащитник Динар Идрисов заявил, что Григорьевой регулярно поступали угрозы убийством в связи с ее деятельностью. Она обращалась в полицию, но правоохранительные органы не предпринимали по этому поводу никаких действий.

Помимо участия в акциях протеста за права ЛГБТ активистка также выступала на митингах в поддержку крымских татар. Она выступала против оккупации Крыма и призывала остановить российскую агрессию против Украины, а также требовала освободить украинцев, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах. 

 Григорьевой был 41 год.

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В российском Санкт-Петербурге убили известную общественную и ЛГБТ-активистку Григорьеву, поддерживавшую Украину 01
В российском Санкт-Петербурге убили известную общественную и ЛГБТ-активистку Григорьеву, поддерживавшую Украину 02
В российском Санкт-Петербурге убили известную общественную и ЛГБТ-активистку Григорьеву, поддерживавшую Украину 03
В российском Санкт-Петербурге убили известную общественную и ЛГБТ-активистку Григорьеву, поддерживавшую Украину 04
В российском Санкт-Петербурге убили известную общественную и ЛГБТ-активистку Григорьеву, поддерживавшую Украину 05

Источник: https://censor.net.ua/p3139069
 
 
 Топ комментарии
 
Мордор одним словом... Русня уже на уровне диких племен Африки и Азии...
Для той горстки нормальных, кто еще там остался, начинается Ад.
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Так она ещё и выступала против репрессий в Крыму. Вот за это и убили.
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Мрази рашистские.
Елена Григорьева открыто выступала против оккупации Крыма и российской агрессии на Донбассе.
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Здичавілі мразі вбивають останніх людей на росії. Спочивай з миром Єлено.
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Теперь некому делать из москалей **********. Вечная память герою Украины
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Александр Галич, "Петербургский романс":
"И все так же, не проще,
Век наш пробует нас -
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?! "
23 августа 1968 г.

Светлая память Елене.
Она смогла выйти на площадь в свой назначенный час.
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Не факт,що її вбиои саме за це.Вона ж лгбт активістка,а там як і у нас доречі,нетерпимість до цього.
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Да они все активисты лгбт защищают. У русни нетерпимость абсолютно ко всему - это дегенерованое общество.
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Вони вбивають,а ми голосуємо за ОПЗЖ які активно виступають за РФ.
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Да голосуют за русню одни и те же старые ватные пердуны, просто стало их немного больше, чем в 2014. Многие из них тогда на выборы непришли, полагая что Украина долго существовать не будет, а теперь приперлись, но их то все равно критически мало, а главное - они вымирают.
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Да, увы, ещё не скоро вымрут. Кроме того, у них есть дети и внуки, и многие из них тоже ватники. Так что умирать ещё дооолго будут(((
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомВ российском Санкт-Петербурге убили известную общественную и ЛГБТ-активистку Григорьеву, поддерживавшую Украину. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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