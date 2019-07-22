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Все про:таможня (1448) Тернополь (550) ГФС (3363)

 Центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товара на 326 млн, ликвидирован в Тернополе, - ГФС. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Тернопольской области прекратили работу центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2017 - 2019 гг. с занижением таможенной стоимости было импортировано б/у и новой одежды, обуви и сумок на 326 млн. грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, организовавших и обеспечивавших функционирование противоправного механизма ввоза на таможенную территорию Украины по заниженной фактурной стоимости б/у и новой брендовой одежды, обуви и сумок.

Для реализации преступных намерений фигуранты зарегистрировали группу предприятий-импортеров, от имени которых по заказу "клиентов" (физических лиц - предпринимателей) заключали с подконтрольными нерезидентами внешнеэкономические контракты на импорт в Украину б/у и брендовой одежды, которую фактически ввозили под видом б/у.

В дальнейшем организаторы ЦМТП изготавливали бланки документов (инвойсы, ЦМР, спецификации, контракты и другие) с оттисками печатей фирм-нерезидентов, в которые вносили недостоверные сведения о стоимости импортируемых товаров, товарных подпозиций по кодам УКТВЭД и другие сведения. Поддельные документы с заниженной стоимостью импортируемых товаров передавались таможенному брокеру для таможенного оформления.

В дальнейшем растаможенный товар завозили на склады Тернополя и Тернопольской области для сортировки (новые вещи - 30% и товар, который был в пользовании, - 70%), после чего его доставляли заказчикам-выгодоприобретателям, которые реализовывали его конечным потребителям за наличные без отражения указанных операций в бухгалтерском и налоговом учете.

В свою очередь, заказчики услуг минимизации рассчитывались с фигурантами за поставленную продукцию наличными. Указанные операции также не отображались в бухгалтерском и налоговом учете.

Общий объем импортируемых таким образом товаров в течение 2017-2019 гг. составил 326 млн. грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, в магазинах и по месту жительства фигурантов во Львове, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях, из незаконного оборота изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, печати импортеров, документы нерезидентов - фактических отправителей товара, этикетки для одежды известных торговых марок и др. доказательства незаконной деятельности.

Продолжается следствие".

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Центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товара на 326 млн, ликвидирован в Тернополе, - ГФС 01
Центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товара на 326 млн, ликвидирован в Тернополе, - ГФС 02
Центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товара на 326 млн, ликвидирован в Тернополе, - ГФС 03
Центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товара на 326 млн, ликвидирован в Тернополе, - ГФС 04
Центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товара на 326 млн, ликвидирован в Тернополе, - ГФС 05
Центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товара на 326 млн, ликвидирован в Тернополе, - ГФС 06
Центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товара на 326 млн, ликвидирован в Тернополе, - ГФС 07

Источник: https://censor.net.ua/p3139041
 
 
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Какое красивое название для коррупционной схемы
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЦентр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товара на 326 млн, ликвидирован в Тернополе, - ГФС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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