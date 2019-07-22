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 Военнослужащий в Николаеве в свободное время грабил женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Николаев задержала 24-летнего военнослужащего. Он ездил по городу на мопеде, высматривая одиноких женщин и отбирая у них сумочки. А после возвращался в военную часть.

Сегодня днем он напал на молодую женщину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчине удалось завладеть сумкой и отъехать на мопеде на некоторое расстояние, но оперативники догнали его и доставили в отделение. По версии следствия, грабежами он занимался на постоянной основе.

"Злоумышленник прятал лицо под балаклавой и грабил пострадавших на ходу - находясь за рулем мопеда. В перерывах между службой он отправлялся на промысел: подъезжал к жертве и, угрожая пистолетом, отбирал имущество, потом возвращался в часть", - сообщили в полиции.

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Также на Цензор.НЕТ: Полиция задержала злоумышленников, взорвавших и ограбивших сегодня ночью банкомат в Днепропетровской области. ВИДЕО камер наблюдения

Полицейские открыли производство по признакам ч. 2 ст. 187 УК Украины "Разбой, совершенный лицом, ранее совершившим такое преступление". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 7 до 10 лет за решеткой.

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Источник: https://censor.net.ua/p3139017
 
 
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когда я служил, у нас почти не было "свободного времени"...
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А де військова контррозвідка? Вона взагалі займається перевіркою особового складу ЗСУ? Чому серійний злочинець-грабіжник служить в ЗСУ а не сидить в тюрмі?
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Нихрена себе хобби, я вот предпочитаю собрать 100долл банкоты, это безопаснее.
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100 долларовые банкноты не у каждой женщины в сумочке найдутся, он все же практичнее подошел к вопросу
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то шо? хіба с пісталєтом я собі на жизнь нє заработаю?
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под трибунал петушка! на мопеде грабил уже как в разных доминиканских и мексиканских странах воришки на мопедах. там иностранцев так шманают... а вообще то ясно что военнослужащие это такие же люди как и гражданские только в форме и не более того! если он на гражданке было сявкой гопником ,то одев форму любую какую... суть твари не изменится ведь... просто так больше позора и подрыва профессии военный! обычная быдлятина в форме и ничего компромитирущего армию и военных.. это касается и полиции и других служб в стране.быдло оно везде быдло...
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"Порошенко патриотов сажает" ((c) зерада)...
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