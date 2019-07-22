EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, Киевские новости
  9730  42
Все про:избиение (9314) иностранец (277) Киев (17722)

 Пьяные злоумышленники в центре Киева избили сотрудника ресторана, который заступился за пожилого мужчину: оба задержаны. ФОТО

22 июля, на летней площадке ресторана Mister Cat по адресу улица Большая Васильковская, 19 произошла драка между двумя посетителями заведения и сотрудником заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Как сообщили очевидцы, двое иностранцев кавказской внешности сидели на летней площадке ресторана Mister Cat. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно. Увидев, как мимо летней площадки проходит пожилой мужчина, они набросились на него и попытались избить. В инцидент в мешался сотрудник ресторана, который видел происходящее и встал между нападавшими и прохожим. Это разозлило иностранцев и они принялись избивать работника заведения.

В результате драки у парня, который работает в ресторане сильно разбито лицо: гематома под глазом и серьезное рассечение на губе.

Нападавших удалось задержать и доставить в управление полиции. Детали происшествия установит следствие.

Смотрите также: Конфликт в Славутиче закончился убийством местного жителя: подозреваемые задержаны. ФОТО+ВИДЕО

Пьяные злоумышленники в центре Киева избили сотрудника ресторана, который заступился за пожилого мужчину: оба задержаны 01
Пьяные злоумышленники в центре Киева избили сотрудника ресторана, который заступился за пожилого мужчину: оба задержаны 02

Пьяные злоумышленники в центре Киева избили сотрудника ресторана, который заступился за пожилого мужчину: оба задержаны 03

Источник: https://censor.net.ua/p3139008
 
 
 Топ комментарии
 
Пускай Владимир Александрович извинится перед дорогими гостями.
 показать весь комментарий
 
Кияни ?? !!! Не дайте курва з Києва зробити другу Москву де звірі мають кацапів як хочуть !! Офіціантовi респект! Ті хто сидів і дивився а може ще й на телефон знімав і не кинувся допомогти хлопцевi козли і педерасти!
 показать весь комментарий
 
ПреЗЕдент вже вибачився перед ними?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это те "дети гор", которых ты не разглядел в свой прицел..
 показать весь комментарий
 
 
При Петре кавказцы сразу нардепам вроде Найема в морду били.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
 показать весь комментарий
 
 
Я не расист но всех х**лоботов и некоторых кавказцев не терплю.
 показать весь комментарий
 
 
сотрудник и старик задержаны????????????????
 показать весь комментарий
 
 
Присудить по миллиону для пострадавшего и не выпускать из СИЗО,пока не выплатят.А потом депортировать.
 показать весь комментарий
 
 
нам бы Президента с такой политикой !
но,видно,не с нашим еврейским счастьем..
 показать весь комментарий
 
 
Звери какие-то )) На пожилых кидаются. Может и на беременных с детьми .
 показать весь комментарий
 
 
Пускай Владимир Александрович извинится перед дорогими гостями.
 показать весь комментарий
 
 
ПреЗЕдент вже вибачився перед ними?
 показать весь комментарий
 
 
Что значит "кавказцы" ? На Кавказе много народов живёт . Назовите национальность и гражданство .
 показать весь комментарий
 
 
Чурок домой депортировать, другого выхода просто нет!
 показать весь комментарий
 
 
хрен ты их куда депортируешь. купили с потрохами они наших продажных мусоров и чиновников они под их крышей. скорей тебя депортируют
 показать весь комментарий
 
 
мда... звезды детям в гор в пороховницы....
Не крупный зверёк... еле из-за двери тупая бошка торчит...
 показать весь комментарий
 
 
Кияни ?? !!! Не дайте курва з Києва зробити другу Москву де звірі мають кацапів як хочуть !! Офіціантовi респект! Ті хто сидів і дивився а може ще й на телефон знімав і не кинувся допомогти хлопцевi козли і *********!
 показать весь комментарий
 
 
Это же надо - в чужой стране так быковать.... Даже Найема было дело отшлепали, хотя он по любому скулил что он депутатус. отрубить бы по одной клешне тварям.
 показать весь комментарий
 
 
Запоребриковий "десант" демонструє принади "гуского міра". Як хохли й замовляли
 показать весь комментарий
 
 
ослойоби сцикливі - один на один не піде. Тільки толпою і зі зброєю на одного.
 показать весь комментарий
 
 
а пачєму би нє устроіть етім звєрькам "самоубійство в наручніках"
 показать весь комментарий
 
 
У меня вот, сегодня, вечером- тоже будет выбор: что бухнуть? "Белую лошадь" из холодильника? Или- из шкафа? Но, я ни на кого нападать не буду, даже выйдя на Цензор. Кстати, почему тут нет кнопочки "Я ПЬЯН"? На многих ресурсах- есть. В этом случае, если херню нести, то тока до утра БАНят.
 показать весь комментарий
 
 
Какую из пяти Лошадей пить собрался? Пьяные злоумышленники в центре Киева избили сотрудника ресторана, который заступился за пожилого мужчину: оба задержаны - Цензор.НЕТ 191. Виски из холодильника? Пьяные злоумышленники в центре Киева избили сотрудника ресторана, который заступился за пожилого мужчину: оба задержаны - Цензор.НЕТ 7792 Ты его с пивом хоть в обин стакан не мешаешь? Пьяные злоумышленники в центре Киева избили сотрудника ресторана, который заступился за пожилого мужчину: оба задержаны - Цензор.НЕТ 2458
 показать весь комментарий
 
У меня две, по 0,7. А пива- нет совсем. Негр-кадет не купил. Хотя, я и не настаивал.
 показать весь комментарий
 
ЦН майстерно пише заголовки. Затримали співробітнака ресторану та похилого чоловіка?)
 показать весь комментарий
 
 
Вот к чему приводит политика открытых дверей, немцы уже массово бегут из Германии, так как эта страна уже стала наполовину арабской, дурочка Меркель думает только о себе и своей семье...
 показать весь комментарий
 
 
Твари черножопые!
Резать всех, потом что осталось можно и департировать.
Иначе будет "КиевБад"...
 показать весь комментарий
 
 
Диву даєшся ! Найбідніша країна, корупція зашкалює, ментовскій проізвол, суди продажні, права людини розтоптані - але чому звідси не виженеш хачів, по три рази з 10 фальшивими паспортами після 5 депортацій на другий день знову лізуть. Антисемітизм майже державна політика - а богоізбрані пруть і пруть, спасу від них нема, з воздуха піднімають сотні лярдів скоро Верховна рада перетвориться в юденрат. Жидобандєровци с нацистами свірєпствуют, рускагаварящих старушек насилуют в плацкартних вагонах и ночью сбрасивают с поезда Харькав-Масква, - а москалі не сплять не їдять і не серуть, зранку до ночі "Что там у хахлов ?", і ні один русофіл та гаварящій на язике не хоче з.ї..бати в любиму засршку. Парадоксально, хто пояснить цей феномен України ?
 показать весь комментарий
 
 
Сильно подано! Наверное, объяснить не получится. Это тема для диссертации, но не в формате Форума. П'яні зловмисники в центрі Києва побили співробітника ресторану, який заступився за літнього чоловіка: нападників затримано - Цензор.НЕТ 5269
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяные злоумышленники в центре Киева избили сотрудника ресторана, который заступился за пожилого мужчину: оба задержаны. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх