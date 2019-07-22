 Пьяные злоумышленники в центре Киева избили сотрудника ресторана, который заступился за пожилого мужчину: оба задержаны. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Как сообщили очевидцы, двое иностранцев кавказской внешности сидели на летней площадке ресторана Mister Cat. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно. Увидев, как мимо летней площадки проходит пожилой мужчина, они набросились на него и попытались избить. В инцидент в мешался сотрудник ресторана, который видел происходящее и встал между нападавшими и прохожим. Это разозлило иностранцев и они принялись избивать работника заведения.

В результате драки у парня, который работает в ресторане сильно разбито лицо: гематома под глазом и серьезное рассечение на губе.

Нападавших удалось задержать и доставить в управление полиции. Детали происшествия установит следствие.

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