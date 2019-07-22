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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Фоторепортаж
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 Способ голосования определяет результат. Досрочные парламентские выборы в ФОТОжабах

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Способ голосования определяет результат. Досрочные парламентские выборы в ФОТОжабах 01

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Способ голосования определяет результат. Досрочные парламентские выборы в ФОТОжабах 02

Способ голосования определяет результат. Досрочные парламентские выборы в ФОТОжабах 03

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Способ голосования определяет результат. Досрочные парламентские выборы в ФОТОжабах 05

Способ голосования определяет результат. Досрочные парламентские выборы в ФОТОжабах 06

Способ голосования определяет результат. Досрочные парламентские выборы в ФОТОжабах 07

Способ голосования определяет результат. Досрочные парламентские выборы в ФОТОжабах 08

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Способ голосования определяет результат. Досрочные парламентские выборы в ФОТОжабах 09

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Способ голосования определяет результат. Досрочные парламентские выборы в ФОТОжабах 10

Способ голосования определяет результат. Досрочные парламентские выборы в ФОТОжабах 11

Способ голосования определяет результат. Досрочные парламентские выборы в ФОТОжабах 12

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Источник: https://censor.net.ua/p3138989
 
   
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У коалы между носом и верхней губой спрятался хитрый кот
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