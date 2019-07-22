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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Победу на 51 округе одержал украинофоб Ковалев, которого ГПУ обвиняла в вывозе из Киева бойцов "черной роты" Беркута после расстрела Майдана. ФОТО

В Донецкой области на 51-м округе выборы выиграл лидер организации "Никто, кроме нас" макеевчанин Александр Ковалев, известный своими украинофобскими взглядами.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в 2016-м году Генпрокуратура заявляла, что именно Ковалев в 2014-м помог вывезти из Киева бойцов "черной роты" Беркута, расстрелявшую активистов Майдана и объявила ему подозрение. Дело обещал довести до конца Юрий Луценко. О разоблачении опасного преступника радостно рапортовал депутат от БПП Владимир Арьев. Но прошло 3 года, и вместо тюрьмы Александр Ковалев оказался в Верховной Раде", - пишет Казанский.

Примечательно, что Ковалеву понадобилось всего 220 голосов, чтобы попасть в парламент.

"51-й округ - это фикция. Большая часть его оккупирована "ДНР", а на нашей территории осталось только два полуразрушенных прифронтовых поселка. По бумагам там живет около 2000 избирателей. В реальности пришло на выборы около 600... Выиграл Ковалев, который по данным главы ВГА Зайцево Владимира Веселкина просто раздал избирателям по 100 долларов. Для победы Ковалеву хватило всего 220 голосов", - сообщает Казанский.

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Победу на 51 округе одержал украинофоб Ковалев, которого ГПУ обвиняла в вывозе из Киева бойцов черной роты Беркута после расстрела Майдана 01

Победу на 51 округе одержал украинофоб Ковалев, которого ГПУ обвиняла в вывозе из Киева бойцов черной роты Беркута после расстрела Майдана 02

Победу на 51 округе одержал украинофоб Ковалев, которого ГПУ обвиняла в вывозе из Киева бойцов черной роты Беркута после расстрела Майдана 03

Победу на 51 округе одержал украинофоб Ковалев, которого ГПУ обвиняла в вывозе из Киева бойцов черной роты Беркута после расстрела Майдана 04
Победу на 51 округе одержал украинофоб Ковалев, которого ГПУ обвиняла в вывозе из Киева бойцов черной роты Беркута после расстрела Майдана 05

Источник: https://censor.net.ua/p3138987
 
   
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Главное ни как голосуют, а как считают.
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Главное это профессиональная работа порошенковской прокуратуры, вместо того чтобы мотать 4 год, человек подает документы в ЦВК.
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А что, купить 220 местных пенсионеров и алкашей не такая и проблема, зато теперь до конца жизни как сыр в масле будет.
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Меняется Украина меняются и герои. Вчерашние герои сядут в тюрьму а освобожденные по амнистии и оправданные их жертвы станут героями - это маятник истории и он неумолимо качнулся в сторону от майдана.
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Петя-великий рехформатор и его кум Луцык-продажный цуцык - настоящие патриоты, знатное наследие оставили, а не только Медведчука с телеканалами разумеется.
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Украина не меняеться, меняется власть, которая разрушала Украину. Доказали, но не садили? А как же заявления ******, про покращення и реформы? Как оказалось, Порох и был тем главным сепаром, который умело прикрывался типа патриот. Был бы патриотом этот чел бы сидел, а не в выборах участвовал. Пять лет было достачно, чтобы посадить тех, кто виновен в убийствах на Майдане.
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Убрать неприкосновенность и возобновить уголовное дело. Посмотрим, чем будет новый генпрокурор отличаться от Луценко.
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Дякули,подякуйте за нього своїм
Дело обещал довести до конца Юрий Луценко. О разоблачении опасного преступника радостно рапортовал депутат от БПП Владимир Арьев.Источник: https://censor.net.ua/p3138987
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Новый прокурор доведет до конца. В чем проблема?
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а свинорылый мог переформатировать, такие сепарские округа, не?
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Нужно было что-то делать с этими мини-округами на донбабве, а не заниматься выбочым кодексом в последний день сессии.
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Да я вас умоляю. Там будет минимум штук 300 украинофобов. Одним больше - одним меньше - какая разница?!
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Король Літр Так будуть,але ж населення не розуміє цього.
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"Еще в 2016-м году Генпрокуратура заявляла, что именно Ковалев в 2014-м помог вывезти из Киева бойцов "черной роты" Беркута, расстрелявшую активистов Майдана и объявила ему подозрение. Дело обещал довести до конца Юрий Луценко. О разоблачении опасного преступника радостно рапортовал депутат от БПП Владимир Арьев. Но прошло 3 года, и вместо тюрьмы Александр Ковалев оказался в Верховной Раде"
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Ще комусь щось потрібно розповідати про таку "патріотичну" минулу владу?
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Мова вже не про минулу владу, а про теперішню. Минулої влади вже нема. От і подивимось, як нова влада посадить цього українофоба.
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При зеленой шмаркле и не такое возможно.
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Ахахаха Зеленский же снимет неприкосновенность и посадить так что зебилы спокойны.
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ну и свобода набрала мизер, патамушта такие ездят а не лежат
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Когда маленькую фотку увидел, показалось: реинкарнация моторыллы... чес слово.
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Люди - не благодарные скоты в основной своей массе. Так что зря кандидаты до этого старались, надеясь на благодарность халявщиков.
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и что скажут в оправдание пети и юры их порохнявые гниды???!!!
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А теперь представьте себе если голосует Донецк, Луганск, Крым. И какой тогда был бы расклад в Раде.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПобеду на 51 округе одержал украинофоб Ковалев, которого ГПУ обвиняла в вывозе из Киева бойцов "черной роты" Беркута после расстрела Майдана. ФОТО
 
 
 
 
 
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