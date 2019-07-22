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 Общество, Фоторепортаж
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 С воином 24-й ОМБр Романом Джерелейко, погибшим на Донбассе, простились на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж

Солдат, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Роман Джерелейко погиб 19 июля в районе Марьинки Донецкой области: во время оборудования инженерных позиций получил смертельное пулевое ранение, нанесенное снайпером наемников РФ, от которого скончался в больнице Курахово.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 22 июля, в городе Волочиск Хмельницкой области на центральной площади города состоялось прощание с Романом Васильевичем Джерелейко, 1988 года рождения, солдатом, военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 19 июля вечером в районе города Марьинка Донецкой области (во время оборудования инженерных позиций получил смертельное пулевое ранение, нанесенное снайпером наемников РФ, от которого скончался в больнице города Курахово. Вместе с ним погиб старшина Александр Бардалым, которого смертельно ранил снайпер во время попытки эвакуации солдата Джерелейко).

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Роман Джерелейко родился 04.11.1988 года в Волочиске. Летом 2016 г. подписал с ВСУ контракт, участвовал в боевых действиях в районе Горловки.

У него остались родители, брат (участник АТО / ООС) и сын.

С воином 24-й ОМБр Романом Джерелейко, погибшим на Донбассе, простились на Хмельнитчине 01
С воином 24-й ОМБр Романом Джерелейко, погибшим на Донбассе, простились на Хмельнитчине 02
С воином 24-й ОМБр Романом Джерелейко, погибшим на Донбассе, простились на Хмельнитчине 03
С воином 24-й ОМБр Романом Джерелейко, погибшим на Донбассе, простились на Хмельнитчине 04
С воином 24-й ОМБр Романом Джерелейко, погибшим на Донбассе, простились на Хмельнитчине 05
С воином 24-й ОМБр Романом Джерелейко, погибшим на Донбассе, простились на Хмельнитчине 06
С воином 24-й ОМБр Романом Джерелейко, погибшим на Донбассе, простились на Хмельнитчине 07
С воином 24-й ОМБр Романом Джерелейко, погибшим на Донбассе, простились на Хмельнитчине 08
С воином 24-й ОМБр Романом Джерелейко, погибшим на Донбассе, простились на Хмельнитчине 09
С воином 24-й ОМБр Романом Джерелейко, погибшим на Донбассе, простились на Хмельнитчине 10
С воином 24-й ОМБр Романом Джерелейко, погибшим на Донбассе, простились на Хмельнитчине 11

Фото: Андрій Агєєвarmyinform.com.ua 

Источник: https://censor.net.ua/p3138954
 
Цензор.НЕТФотоОбществоС воином 24-й ОМБр Романом Джерелейко, погибшим на Донбассе, простились на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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