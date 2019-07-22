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 Политика Украины, Общество
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 Полиция повторно вызывает нардепов Пономарева и Валентирова на допрос по делу об убийстве Олешко (Сармата). ДОКУМЕНТ

Национальная полиция вновь вызывает на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата) двух народных депутатов Александра Пономарева и Сергея Валентирова. Ранее их уже вызывали на допрос, но они не прибыли, сославшись на предвыборную занятость.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации НПУ

"Народные депутаты Украины Александр Пономарев и Сергей Валентиров повторно вызываются на допрос в рамках расследования производства по заказчикам убийства Виталия Олешко", - говорится в сообщении.

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Полиция повторно вызывает нардепов Пономарева и Валентирова на допрос по делу об убийстве Олешко (Сармата) 01
Полиция повторно вызывает нардепов Пономарева и Валентирова на допрос по делу об убийстве Олешко (Сармата) 02

Напомним, ранее полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Источник: https://censor.net.ua/p3138940
 
   
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На довычно затягнуть, чи як завжди?
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Прочитал в фб: сейчас наголосуют, а ты потом снова в каких то ***$нях с автоматом бегай.
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В помещениях кабинета министров Украины, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятия «Спецтехноэкспорт» проходят обыски. По данным отдела связей со СМИ Генпрокуратуры Украины, следственные мероприятия проходят по делу о хищении $6 млн в «оборонке».
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Пономарев А.С. стал нар. депутатом от Бердянска (78) (от партии ОПЗЖ)… К сожалению...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолиция повторно вызывает нардепов Пономарева и Валентирова на допрос по делу об убийстве Олешко (Сармата). ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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