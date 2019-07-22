 Нацбанк выпустил памятную монету номиналом 50 гривен в честь предоставления Томоса УПЦ. ФОТО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Серия Духовные сокровища Украины посвящена событию, которое ознаменовало тысячелетний путь украинской церкви от создания до обретения независимости - предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Томос, текст которого принят архиерейским синодом Вселенского патриархата, официально утверждает канонический автокефальный статус Православной церкви как одной из 15 поместных православных церквей", - говорится в сообщении.

Нацбанк отмечает, что на аверсе монеты внизу размещен малый Государственный Герб Украины и полукругом надписи: Украина, год чеканки монеты 2019 и номинал пятьдесят гривен; в центре - стилизованная крестовидная композиция, увенчанная позолоченным оттиском печати Вселенского Патриарха Варфоломея, вокруг на позолоченных медальонах изображены кафедральные соборы поместных православных церквей мира, рядом указаны их названия.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен Вселенский Патриарх Варфоломей, который передает Томос Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию и надписи: 15-я церковь в блаженном хоре автокефальных церквей и "Святейшая Церковь Украины"/06.01.2019.

Над монетой работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Также скульпторы Владимир Демьяненко и Роман Чайковский. Отмечается, что розничная цена монеты - 12 тыс. 824 грн.

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