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Все про:монеты (87) НБУ (4464) Томос (236)

 Нацбанк выпустил памятную монету номиналом 50 гривен в честь предоставления Томоса УПЦ. ФОТО

Национальный банк выпустил памятную монету номиналом 50 гривен, посвященную предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Серия Духовные сокровища Украины посвящена событию, которое ознаменовало тысячелетний путь украинской церкви от создания до обретения независимости - предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Томос, текст которого принят архиерейским синодом Вселенского патриархата, официально утверждает канонический автокефальный статус Православной церкви как одной из 15 поместных православных церквей", - говорится в сообщении.

Нацбанк отмечает, что на аверсе монеты внизу размещен малый Государственный Герб Украины и полукругом надписи: Украина, год чеканки монеты 2019 и номинал пятьдесят гривен; в центре - стилизованная крестовидная композиция, увенчанная позолоченным оттиском печати Вселенского Патриарха Варфоломея, вокруг на позолоченных медальонах изображены кафедральные соборы поместных православных церквей мира, рядом указаны их названия.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен Вселенский Патриарх Варфоломей, который передает Томос Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию и надписи: 15-я церковь в блаженном хоре автокефальных церквей и "Святейшая Церковь Украины"/06.01.2019.

Над монетой работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Также скульпторы Владимир Демьяненко и Роман Чайковский. Отмечается, что розничная цена монеты - 12 тыс. 824 грн.

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Нацбанк выпустил памятную монету номиналом 50 гривен в честь предоставления Томоса УПЦ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3138927
 
 
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Зелепупам не давать, у них нет томоса, у них термос.
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до речі а що там з переходом в ПЦУ? скільки нових парафій поповнилось від 21 квітня?
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"Варфоломей" потянул неплохо баблища, да еще и на монете его рожа теперь будет. Уважаю эту дряхлую старикашку за хитрость и умение выждать подходящий момент для развода стада. Нацбанк выпустил памятную монету номиналом 50 гривен в честь предоставления Томоса УПЦ - Цензор.НЕТ 9623
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Це ви про Кирила-Гундяева , мабуть з вами багато хто погодиться...
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Порошенко выгнал гундяевских агентов... только фанатам зе этого не понять, слишком сложно.
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Не той випадок , от за поребриком - в самий раз...
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Добре що Варфоломій не взяв склянку з рук Кирила-Гундяева , а то хто зна чим усе скінчилось тоді на прийомі ...
https://youtu.be/H5waGHYrHgw
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На монете написано Святейшая церковь Украины то биш СЦУ.......а почему наши попы упорно называют ее ПЦУ. Даже в этом они лживы и брехливы аки ПСЫ(ПЕС) вонючие....
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Петровскому и Пепе не забудьте по монетке
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНацбанк выпустил памятную монету номиналом 50 гривен в честь предоставления Томоса УПЦ. ФОТО
 
 
 
 
 
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